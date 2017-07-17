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Все про:прокуратура (3062) Харьков (4318) Исламское государство (519)

 Гражданин РФ, задержанный в Харькове по подозрению в причастности и "Исламскому государству", арестован на 2 месяца, - прокуратура

прокуратура

Дергачевский райсуд Харьковской области удовлетворил ходатайство местной прокуратуры о взятии под стражу 26-летнего гражданина Российской Федерации, подозреваемого в причастности к ИГИЛ, оказавшего сопротивление сотрудникам СБУ при задержании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Суд арестовал его на 2 месяца без возможности внесения залога", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, гражданин РФ с 2014 года находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии. В 2016 году его разоблачили и задержали в Чернигове. Он ждал экстрадиции под стражей, однако в декабре 2016 года в связи с истечением срока экстрадиционного ареста суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Подозреваемый снял браслет и скрывался от правоохранителей.

На прошлой неделе во время задержания на парковке одного из харьковских супермаркетов сотрудниками СБУ мужчина оказал сопротивление и пытался убежать. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Преступника, пребывавшего в международном розыске со стрельбой задержали в Харькове. Говорят о его причастности к ИГИЛ, - издание " NewsRoom". ФОТО
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Хто ще не знімав браслета в Україні? Чув, ніби то на Полякова і Розенблата збираються його надіти..
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Якщо тугенько затягти там , де в нормальних людей шия - то налізе..
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Подозреваемому в терроризме в ИГИЛ в 2016 году суд изменил меру присечения на домашний арест.
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ЧТО ТАМ АВАКОВ ВЕЩАЛ ПРО УСПЕХИ ПОЛИЦЕСКИЕ? Так вот они (Грицака и Луценка-Матиоса касается в равной степени!!!):
...В 2016 году его разоблачили и задержали в Чернигове. Он ждал экстрадиции под стражей, однако в декабре 2016 года в связи с истечением срока экстрадиционного ареста суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Подозреваемый снял браслет и скрывался от правоохранителей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин РФ, задержанный в Харькове по подозрению в причастности и "Исламскому государству", арестован на 2 месяца, - прокуратура
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