 Российский телеканал "Дождь" вырезал упоминание о Крыме, как об оккупированной территории "по юридическим соображениям", - Шендерович

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сейчас я вам смешное расскажу. Был я несколько дней назад на "Дожде", на "Прямой линии". Потом, стало быть, смотрю это дело на сайте, а там табличка: "Программа публикуется с купюрами по юридическим соображениям". Я голову себе сломал.
Посмотрел - вроде все на месте: и про Кадырова, стоящего за убийством Немцова, и что все они - банда беззаконная, власть захватившая… Что выбросили-то? Что нельзя, если это можно? И вот Анна Немзер, ведущая той программы, выяснила сегодня: похерено упоминание Крыма как оккупированной территории. Это, стало быть, "низ-зя". А что они банда беззаконная, власть захватившая, - можно", - написал он.
"В сухом остатке, в полном согласии с юриспруденцией, ситуация, на сегодняшний день, выглядит так: беззаконная банда, захватившая власть в России, присоединила к ней Крым, в виде исключения, в полном согласии с законом. Как сказано у Гоголя: редко, но бывает. Кстати, о беззаконной банде, и уже не смешное: сегодня - три года со дня гибели малазийского "Боинга". Там было восемьдесят детей..." - резюмировал Шендерович.
Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал "Дождь" изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева выразила сожаление по поводу запрета телеканала на территории Украины. Она выразила надежду на то, что украинский зритель найдет возможность смотреть телеканал через их собственный сайт, а также приложение Smart TV.
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еще имеем- Минск-
Особый статус Донбасса
реитеграция Донбасса-
временно окуупированные территории-
ОРЛДО
-уголь с Донбасса можно и нельзя ...
зае..сь....
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"Сдавайтесь!". Снайпер из Швеции рассказал, как Олег Ляшко чуть не сорвал операцию в зоне АТО
Народный депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко едва не сорвал операцию по уничтожению блокпоста сепаратистов.Об этом в интервью "Народной Правде" рассказал шведский снайпер Микаэль Скилт, который почти год воевал за Украину в самых горячих точках АТО.Он отметил, что нардеп орал в громкоговоритель непосредственно перед началом спецоперации."Я как раз был там! Этот блокпост боевиков, по которому мы должны были начать работать, чтобы выбить оттуда сепаратистов. Мой командир расставлял людей, они скрытно занимали позиции, готовили внезапный штурм, чтобы без потерь выбить врага. Подошли незаметно. До момента атаки оставались считанные минуты, все почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель, я понял только одно слово: "Сдавайтесь!". Я подумал: "Бл…дь! Какой идиот этот сделал?!". Потом мне сказали, что это орал Ляшко и говорил, что если боевики не сдадутся в течение десяти минут мы будем их атаковать… Но блокпост мы все-таки захватили", - рассказал Скилт, добавив, что самое плохое, что можно придумать на войне - это сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать.Снайпер из Швеции Микаэль Скилт, приехал добровольцем в Киев в 2014 году. До того он был солдатом шведской армии и Национальной гвардии. Сначала помогал тренировать батальон "Азов", а потом воевал вместе с этим подразделением.https://antikor.com.ua/articles/180102-sdavajtesj._snajper_iz_shvetsii_rasskazal_kak_oleg_ljashko_chutj_ne_sorval_operatsiju_v_zone_ato
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загрузили в бусики и повезли отжимать дачу Курченко где уже ждал спецнац и журналисти
в итоге, єта тварь дезорганизовала батальон и затормозила виезд на боевие позиции добровольцев на Донбасс
засланий - пи@ар и конченая тварь
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Такие порядки на россее.
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- Товарищ Берия, непорядок! Вот этого надо вырезать.
- Да, товарищ Сталин, обязательно вырежим. И семью тоже.
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Поезда забиты в обе стороны.
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Видео:https://www.youtube.com/watch?v=P31Ydu6Utcs
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1. Заур Смирнов - редкое трусливое позорище. Куда бежать будет после освобождения Крыма? Прочтите о том, как предавший Украину и крымскотатарский народ недочеловек ходит "свидетелем" от оккупантов на судилища по обвинениям крымских татар. Сам Смирнов ранее был членом Меджлиса, а после аннексии прогнулся под оккупантом, за что получил должность "Председателя гос. комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма" https://twitter.com/KrimRt/status/886917672709099521 (скрин).
2. Севастополь. Человек понаехал с Урала. Купил землю по всем оккупационным законам. Построил дом. Потратил всё! На днях "власть" приказала землю забрать, дом снести. Лох - это судьба.
3. ЕСПЧ принял жалобу жителей Севастополя на изъятие земли оккупантами. Жалоба принята "от граждан россии" - так утверждают ватники, кинувшиеся жаловаться в международные институты http://krymsos.com/ru/news/yespl-priinyav-skargu-zhiteliv-sevastopolya-na-viluchennya-zemli/
4. За 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого скота стало меньше на 35%, свиней - на 25%, птицы - на 13%. Это официальная статистика оккупантов http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-sokrashhaetsya-proyzvodstvo-myasa-y-yayts.html
5. Чем живёт Гурзуф сегодня: "Пожалуй, наиболее наглядно демонстрирует наступление обещанного всеобщего благополучия - агентство недвижимости, которое продаёт само себя; магазины, закрытые на ремонт в середине июля, и видимое отсутствие туристов у витрин и прилавков торговых павильонов. Все волнорезы Гурзуфа освобождены от кафе и ресторанов, что привело к их значительному сокращению. Но даже это не влияет на посещаемость продолживших работу объектов. Появилась новая категория туристов: они слушают музыку, столпившись у бюджетных заведений, не заходя внутрь. Дед Мороз в присутствии пары Снегурочек в середине июля агитирует посетить конкурс мужского и женского стриптиза. Измождённые люди с религиозными элементами в одежде продают с асфальта «платки из Дагестана», носки и шарфы, вызывая противоречивые чувства. Полиция патрулирует набережную в сопровождении казаков пенсионного возраста". Подробней по ссылке https://twitter.com/KrimRt/status/886910022185353216 (скрин).
6. Предлагаю посмотреть фоторепортаж из деградирующего июльского Гурзуфа: 1 - https://twitter.com/KrimRt/status/886912790799290369 , 2 - https://twitter.com/KrimRt/status/886913052821553152 , 3 - https://twitter.com/KrimRt/status/886913549192372224
7. Крымчанин написал: "Украинские товары намного качественнее, чем российские. Это факт". Ватница из россии ответила: "А что же тогда российские едите?". Как будто у нас выбор большой https://twitter.com/KrimRt/status/886608017583681537 (скрин).
8. Жители Севастополя пишут, что Херсонес превратился в концлагерь с надсмотрщиками, и перестали туда ходить, чтоб не расстраиваться. Оккупанты на входе устраивают шмон. Если в сумке обнаруживают купальник или плавсредства, то на территорию не пускают. Вдоль берега ходит охрана, в море - водолазы https://twitter.com/Kosstik8/status/886902274802552832 (прочтите скрин). Другие пишут: "В душу города наплевали. Херсонес отрезали заборами и охраной, ампутировали у города. Он отвалился и засох" https://twitter.com/Kosstik8/status/886903735267590144 (скрин).
9. Керченским ватникам больше не нравится стоять в очередях и ощущать себя быдлом: "Снова столкнулась с ситуацией, что с нами обращаются как с быдлом. Чтобы записаться на допы (сдать дополнительные документы), нужно приходить ни свет ни заря в эту шарашкину контору (Госкомрегистр). Записалась и стоишь, ждешь, пока охранник решит открыть дверь. Мы дожили до полного маразма, друзья. Стоим как в Советском Союзе". Чтобы донести дополнительно квитанции об оплате, нужно отстоять очередь, а потом получить талон на другое время/день, чтобы снова отстоять очередь https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886959046443642880 (скрин).
10. Путь к выздоровлению ватостопольца лежит через обращение к путину, но и в этом случае шанс один на миллионы: "Если бесплатно лекарства нет, то и обычный рецепт не выпишут. КТ бесплатно не получить. В частных клиниках для КТ с контрастом нужно направление - не дали. Жаловаться, писать и ругаться не буду - нет на это сил. Получить определенные виды лечения по ОМС можно только через требования и жалобы. Еще на прямую линию с президентом можно раз в год попробовать обратиться. Помогает одному-двум из миллионов больных" https://twitter.com/Kosstik8/status/886904755360059393 (скрин).
11. Туристка из Москвы Марианна Лынская, понаехавшая отдыхать с детьми в Алупку, вкусила все прелести крымской системы здравоохранения: женщина оказалась ночью на улице с ребенком, у которого температура поднялась до 40 градусов. Перед ней просто закрыли дверь больницы, а скорая отказалась везти в другую https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886939104902074368 (скрин).
12. В Керчи так и не отремонтировали отмостку на доме для переселенцев с зоны строительства моста. Люди въехали в дом 30 марта, а уже 24 апреля после первого дождя дом стал разваливаться. Комментарии крымчан: "Он ещё зимой даст усадку на пару метров и крыша потечет. Потом все сразу и отремонтируют", "А как красиво все начиналось, чуть ли не ленточку перерезали типа наши власти. Что вы хотели? За год построить дом, времени не дали отстояться фундаменту, да и строили на тяп-ляп, с балкона наблюдал", "А какие шикарные газоны постелили, любо дорого смотреть. Вот только поливать забыли", "А на следующую зиму завалится. Там, кстати, трещины еще с процесса строительства между подъездами", "Под козырёк отрапортовали - прощайте! Здоровья вам там, держитесь", "Так гарантии никто не давал, одни обещания, а обещанного три года ждут, и никак не дождутся", "Аксёнов назначил сам себя главным архитектором Крыма!!!!! Все вопросы к нему!!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886712289633742848 (фото-скрин).
13. Воскресные пляжи с выползшими на море местными выглядят по-прежнему безлюдными. Посмотрите на Карасан и Айвазовское в Партените, на Профессорский уголок и Рыбачье в Алуште https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886702466275962880 (фото) и на Судак https://twitter.com/KrimRt/status/886901306014789633 (фото).
14. Спрашиваю подругу экскурсовода-переводчика: "Интуристы есть?". Она ответила: "Есть. С Северной Кореи один был! Пока все!".
15. Ватники огорчены, что сами оккупанты не считают крымчан своими гражданами: "Нравится вам или нет, но российская сторона однозначно отдает себе отчет, что роспаспорта, выданные в Крыму, не равняются по признанию российским паспортом, выданным на всей остальной территории государства. Поэтому и не требуют их предъявления. Поэтому и загранпаспорта подавляющее большинство старается получать не в Крыму" https://twitter.com/Kosstik8/status/886915487283781632 (скрин).
16. История ватницы и драгоценного украинского паспорта: "Паспорт украинский гражданский отдала на обмен (в связи со сменой фамилии). Временную справку мне не выдали, т.к. сказали, что по загранпаспорту я могу пересекать границу Украина-Крым-Украина. Но в загранпаспорте стоят 2 печати московских аэропортов, т.е. я из Крыма летела в Москву. Могут ли придраться украинцы к ним? Где-то слышала, что если 2 года прошло, то не имеют права штраф выписывать. Это так? И что лучше говорить им - честно признаться или придумать что-то вроде «выезжала из Украины в россию через официальную границу, а там из Москвы уже дальше»?", "М-да… И рыбку съесть, и…" https://twitter.com/Kosstik8/status/886916885593415680 (скрин).
17. Дети в Севастополе стали хуже знать русский язык, о чем свидетельствуют результаты экзаменов http://podpricelom.com.ua/read/education-read/v-sevastopole-staly-huzhe-znat-russkyj-yazyk.html
18. Вопрос к Поклонской: можно ли стать геем, если пить чай из чайника, подогретого на электричестве из "гейропеской" турбины Siemens?
19. Поклонская в Екатеринбурге прошлась на крестном ходе, прижимая "икону Николая II" к груди. И не смейтесь - ТАК ОНА И В СУД ГААГИ ПОЙДЕТ, чтобы избежать посадки, грамотно закосив под душевнобольную. Посмотрите, как это было. Один народ, говорите? Дякую тобі, Боже, шо я не цей народ http://www.e1.ru/news/spool/news_id-472699-section_id-17.html (фоторепортаж).
P.S. У предателей прос
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КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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есть сотник, нахера говно смотреть
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