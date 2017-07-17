 "Странно слышать разные спекуляции по поводу т. н. планов молдавской и украинской власти по экономической блокаде Приднестровья", - премьер Молдовы Филип

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип во время открытия вместе с Президентом Украины Петром Порошенко украинско-молдавского погранично-таможенного пункта контроля "Кучурган".
"Странно слышать разные спекуляции по поводу так называемых планов молдавской и украинской власти по экономической блокаде Приднестровья. Экспорт из этого региона в Украину за 2015-2016 годы составил около 10 млн долларов. О какой блокаде может идти речь, если около 60% общего объема экспорта из этого региона было в страны Европейского Союза", - сказал он.
По его словам, власть Молдовы понимает разницу между лидерами непризнанной республики и простыми людьми, которые живут в Приднестровье.
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Спросите тех, кто живет на границе с приднестровьем , есть разница между народом который кричал" путин введи" и начальниками которые кормят этот народ обещалками "русского рая".
60% в Евросоюз ? Ну тогда скорее Молдова присоеденится к приднестровью, потеряв государственность и став очередной колонией х-ла.
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https://www.youtube.com/watch?v=C0-4U2nTYFQ
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давно пора раком поставить
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Українці винні перед молдованами за придністров'я, мусимо виправляти,але пєтя ,на жаль, гібрид.
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