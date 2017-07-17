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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:блокада (1726) Молдова (825) Приднестровье (366)

 "Странно слышать разные спекуляции по поводу т. н. планов молдавской и украинской власти по экономической блокаде Приднестровья", - премьер Молдовы Филип

филип

Заявления об экономической блокаде непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (Молдова) не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип во время открытия вместе с Президентом Украины Петром Порошенко украинско-молдавского погранично-таможенного пункта контроля "Кучурган".

"Странно слышать разные спекуляции по поводу так называемых планов молдавской и украинской власти по экономической блокаде Приднестровья. Экспорт из этого региона в Украину за 2015-2016 годы составил около 10 млн долларов. О какой блокаде может идти речь, если около 60% общего объема экспорта из этого региона было в страны Европейского Союза", - сказал он.

По его словам, власть Молдовы понимает разницу между лидерами непризнанной республики и простыми людьми, которые живут в Приднестровье.

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дурня..я таких штук 10 знаю...єздят і гордяцца етім...
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Ну а чем гордяццо то? Тем что посетили помойку и за это ещё как лохи последние заплатили деньги?
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та не поверишь... просто гордятся, шо сделали гадость стране..и це в моєму Рівному.. скількі ще зарази живе
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как говорил польский политик Квасневский; "За такие деньги вы могли бы получить что-то более приличное"

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Надо ездить отдыхать по Украине, в это сложное тяжелое время ,своими деньгами поддерживать своих соотечественников.
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во дворе автобус стоял с рекламой отдыха в Крыму еще 2 месяца тому..но удалили гандонов..я к тому шо всем похер.. и всем насрать..война - мать родна
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так. а я одного з крисчан - в армію відправив. на ньому була бронь-а я взяв згідно закону зняв та ще й житло в нього забрав . квартиру його виділили матері одиначці. ось така я ХУНТА. і я цим пишаюсь. ібо нєхуй їздить кожний рік в крим здавать квартиру окупантам а тут казать що кацапи у мєня всьо забралі.... пішло воно служить на 18 місяців......ну я словечко за нього то замовив
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убиться, как они далеки от народа эти говорилки обремененные властью.
Спросите тех, кто живет на границе с приднестровьем , есть разница между народом который кричал" путин введи" и начальниками которые кормят этот народ обещалками "русского рая".
60% в Евросоюз ? Ну тогда скорее Молдова присоеденится к приднестровью, потеряв государственность и став очередной колонией х-ла.
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Тому і переклали контроль за кордоном на молдован , щоб придністровці зрозуміли що таке росія .
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давно нужно было раздавить этот гадюшник с русней.
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ми міролюбівая нація.. забірайтє нам нє жалко)
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Напевно коли родина окупанта сита та здорова, так для влади зручніше.
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10 млн доларів товарооборот з Україною ? Як багато живуть рузькемирці , це 10 відсотків від бюджету Чернвців
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Для 450 тыс жителей приднестровья это нормально - поэтому там и пенсии выше чем в Молдове!
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Там они не платят никаких налогов в том числе и на машины. Живут только за счет того что их финансируют страны окружающие ету территорию. Тамженашилюди... Поетому окупация приднестровья уже длится десятки лет и воз с етой точки не собирается двигаться.
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Так машины приднестровские спокойно по одесской трассе ездят - это непризнанная республика? Тут украинцы на европейских номерах въехать толком не могут. А приднестровцам - раздолье.
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Мне один приднестровец в 2013 году лично показывал 3 паспорта (приднестровья, украины и росии). Хвастался что у них больше чем половина таких и украинский паспорт сделать как раз плюнуть.
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Поетому и Саакашвили с Одессы убрали потому как начал там шухер наводить на границе, что козломордые и приднестровцы завыли. Теперь все чудесным образом успокоилось и волки дальше чавкают.
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С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип
https://www.youtube.com/watch?v=C0-4U2nTYFQ
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Наконец-то до молдаван дошло, что на гибридную оккупацию должен быть гибридный ответ. Нашей блокады там нет, а если и есть то она не наша.Докажи,пуйло.
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Приднестровье - кубло кацапских сепаров
давно пора раком поставить
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Никакой блокады, просто для того чтобы вывезти товар нужно поехать в Кишинев, спросить разрешения и провести через молдавскую таможню. Все просто, как два пальца ...
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Странно слышать разные спекуляции по поводу так называемых планов молдавской и украинской власти по экономической блокаде Приднестровья. Экспорт из этого региона в Украину за 2015-2016 годы составил около 10 млн долларов. О какой блокаде может идти речь.- Сдал Барыгу с потрохами. Поздравляю украинскую власть. В то время когдаона призывает весь мир вводить санкции сама подписывает договора и финансирует разейских боевиков и окупированные Разеей территории.
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И ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ ЕЩЕ БОИМСЯ ВОЕННОГО УДАРА ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ И СТРОИМ КАКИЕ-ТО КАНАВЫ
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ми вже нічего нє боїмся..я лічно в случає агресіїї обовязуюсь забрать с собой на тот свєт пару мокшей
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Гірка правда, адже презики Молдови і України - конкретні підхуйловники. Про їхнього першого міністра не знаю,а мій - гівно рідке.
Українці винні перед молдованами за придністров'я, мусимо виправляти,але пєтя ,на жаль, гібрид.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Странно слышать разные спекуляции по поводу т. н. планов молдавской и украинской власти по экономической блокаде Приднестровья", - премьер Молдовы Филип
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