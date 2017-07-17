 "Он остается в нашей команде", - Гройсман об отставке своего пресс-секретаря Столярчука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гройсман написал в Фейсбуке.
Он отметил: " Дмитрий Столярчук, который был моим пресс-секретарем более чем два с половиной года, в силу личных обстоятельств оставляет эту должность.
Спасибо Дмитрию, который за это время стал не просто пресс-секретарем, но и моим единомышленником во внедрении изменений, за нашу совместную работу.
Дмитрий остается в нашей команде и дальше, но уже в качестве моего советника. Желаю ему дальнейших побед и свершений!"
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а ще є щось, що підвищить виробництво/створення робочіх місць, ввп(не хуйла))) в Україні?!
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ні. це клоуни во вселенной - так краще звучить!
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