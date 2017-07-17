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 Политика Украины
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 "Он остается в нашей команде", - Гройсман об отставке своего пресс-секретаря Столярчука

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал отставку своего пресс-секретаря Дмитрия Столярчука. По словам премьера, отставка обусловлена "личными обстоятельствами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гройсман написал в Фейсбуке.

Он отметил: " Дмитрий Столярчук, который был моим пресс-секретарем более чем два с половиной года, в силу личных обстоятельств оставляет эту должность.

Спасибо Дмитрию, который за это время стал не просто пресс-секретарем, но и моим единомышленником во внедрении изменений, за нашу совместную работу.

Дмитрий остается в нашей команде и дальше, но уже в качестве моего советника. Желаю ему дальнейших побед и свершений!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Гройсмана Столярчук подал в отставку

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зер-гуд!!!
а ще є щось, що підвищить виробництво/створення робочіх місць, ввп(не хуйла))) в Україні?!
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Якесь невиразне виправдання, точно як з "вінницькими", у цього базарного директора, словесне нетримання, весь час виправдовується, напевно виправдання - це звичайна тактика брехуна та злодія.
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"...дальнейших побед и свершений." как у гройцмана. У него ж этих побед, как гуталину.
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клоуни...
ні. це клоуни во вселенной - так краще звучить!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он остается в нашей команде", - Гройсман об отставке своего пресс-секретаря Столярчука
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