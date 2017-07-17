 ЕС ожидает, что все страны будут способствовать проведению расследования, - Могерини о катастрофе МН17

Об этом говорится в официальном заявлении Высокого представителя ЕС Федерики Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"17 июля 2014 года был сбит самолет, выполнявший рейс MH17. Сегодня, через три года после этой трагической авиакатастрофы, Европейский Союз и его страны-члены в очередной раз выражают свои глубочайшие соболезнования и уважение всем, кто в тот день потерял своих родных и близких. Катастрофа MH17, которая унесла так много жизней, и до сих пор является источником горя и печали во всем ЕС", - говорится в сообщении.
Могерини отметила в заявлении, что привлечение к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17 во многом зависит от постоянной поддержки уголовного процесса со стороны международного сообщества.
Европейский Союз и его страны-члены приветствуют значительный прогресс в расследовании за последний год. В контексте проведения следственных действий Международной следственной группы важно, чтобы они смогли завершить свое дело тщательно и независимо.
"Мы приветствуем шаги привлеченных к следствию стран по обеспечению эффективного судебного преследования. Мы также приветствуем решение этих стран осуществлять судебный процесс в Нидерландах, что стало результатом международного сотрудничества и поддержки. Это решение является важным для привлечения к судебной ответственности виновных в сбитии самолета рейса MH17", - говорится в сообщении Могерини.
Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Ненадолго... На пару-тройку десятилетий.
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