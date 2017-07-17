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 ЕС ожидает, что все страны будут способствовать проведению расследования, - Могерини о катастрофе МН17

боинг 777 мн17

Евросоюз ожидает, что все страны будут способствовать проведению расследования авиакатастрофы МН17, а также осуществлению судебного преследования виновных в инциденте.

Об этом говорится в официальном заявлении Высокого представителя ЕС Федерики Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"17 июля 2014 года был сбит самолет, выполнявший рейс MH17. Сегодня, через три года после этой трагической авиакатастрофы, Европейский Союз и его страны-члены в очередной раз выражают свои глубочайшие соболезнования и уважение всем, кто в тот день потерял своих родных и близких. Катастрофа MH17, которая унесла так много жизней, и до сих пор является источником горя и печали во всем ЕС", - говорится в сообщении.

Могерини отметила в заявлении, что привлечение к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17 во многом зависит от постоянной поддержки уголовного процесса со стороны международного сообщества.

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Европейский Союз и его страны-члены приветствуют значительный прогресс в расследовании за последний год. В контексте проведения следственных действий Международной следственной группы важно, чтобы они смогли завершить свое дело тщательно и независимо.

"Мы приветствуем шаги привлеченных к следствию стран по обеспечению эффективного судебного преследования. Мы также приветствуем решение этих стран осуществлять судебный процесс в Нидерландах, что стало результатом международного сотрудничества и поддержки. Это решение является важным для привлечения к судебной ответственности виновных в сбитии самолета рейса MH17", - говорится в сообщении Могерини.

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Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Зря ожидает: одна страна точно не будет способствовать и сделает все возможное для фальсификации расследования. Все в ЕС знают, о какой стране речь но почему-то придуриваются...
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та нема питань, навіть кацяпи з хуйлом підримують)))), особливо, якщо санкції знимуть!
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а для этого надо опустить цены на нефть до 20. Пусть все страны помогут.
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Можно ещё и нефте-газовое эмбарго ввести для одной быкующей вЯликой смехдержавы.

Ненадолго... На пару-тройку десятилетий.
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И это хороший способ для Европы построить системы для газа, чтобы не зависеть ни от какой страны. Тогда цена всегда будет привлекательно низкой из-за конкуренции.
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Давно понятно кто это сделал и доказательств - масса, а поведение кацапии - по сути доказательство вины, если этого не хотят признать сейчас, то не примут никогда . как гибель самолета с правительством Польши.
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об'єднаємося разом любого куйлу можна отлупить
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"................Евросоюз ожидает, что все страны будут способствовать проведению расследования авиакатастрофы МН17, а также осуществлению судебного преследования виновных в инциденте..................."..................... щось довго він очікує. Давно пора вже закінчити це розслідування та притягнути винних до відповідальності!
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Федеріка сама ж в це не вірить,значить бреше.Чи хтось сподівається, що вона насправді вірить в те,що Говностан не буде заважати?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС ожидает, что все страны будут способствовать проведению расследования, - Могерини о катастрофе МН17
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