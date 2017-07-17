 Путин не обращает внимания на страдания жителей Донбасса, - депутат Бундестага Бек

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала Марилуизе Бек, депутат Бундестага Германии от партии "Союз 90 / Зеленые", в интервью УНИАН.
"Во-первых, у нас классическая асимметричная ситуация: Россия готова применять военную силу, а Запад не будет этого делать. Таким образом, действует право сильного, а не сила права. Поэтому Запад пытается, с одной стороны, с помощью санкционных инструментов, оказывать определенное давление на Россию и одновременно пытается найти компромисс и достичь баланса интересов. Конечно, санкции оказывают свое воздействие, но не такое уж сильное, чтобы крепко осложнить жизнь Кремлю. Санкции, которые чувствительно сказываются на российском населении, - это санкции, которые Путин сам ввел, в ответ на санкции Запада", - сказала она.
"Второй аспект. Запад думает в категориях нахождения консенсуса, компромиссов и решений в интересах всех, при этом не обращая внимания на то, что Кремль действует и думает, исходя из совершенно другой логики. Кремль думает в категориях либо победы, либо поражения. Победителю достается все. И y Путина есть время, потому что страдания людей на него влияния не оказывают. Путин может хорошо жить в ситуации, когда людям на Донбассе тяжело, когда у Украины есть серьезные препятствия на пути к экономической стабильности", - отметила политик,
"Третье. Путин делает ставку на раскол единства Запада. Ему, конечно, известно, что среди стран ЕС есть страны, которые с неохотой поддерживают политику санкций. Он знает, что со стороны крупных промышленных ассоциаций оказывается давление: бизнесмены говорят, что их дела страдают. И Путин питал имеющую под собой основания надежду, что одну за другой ему удастся исключить страны из этого консенсуса в отношении санкций. Для этого осуществляется систематическая поддержка ультраправых и левых антиевропейских партий в Евросоюзе. К тому же, у Путина было на кого опереться в США: это был наш "уважаемый" президент Дональд Трамп, непрозрачные отношения которого с Россией вот уже который день занимают американскую политику", - заявила Бек.
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https://newsland.com/user/4296736182/content/kak-my-sdali-gorod-groznyi/4203175
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Я скажу вам більше! Хуйло не звартає уваги навіть на страждання жителів россосії. А на цих донбасських зрадників йому зовсім плювати. Вони йому потрібні лише як незаживаюча рана на тілі України і не більше.
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Бачили очі що купувли...
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На Украине начали выявлять таксистов, которые работают через сервис "Яндекс. Такси". Как пишу украинские СМИ, пассажиров таких сервисов будут вносить в скандальную базу данных сайта "Миротворец".
"В Украине активисты начали борьбу с "Яндекс.Такси": водителей ловят "на живца", а пассажирам сервиса грозят внесением в базу "Миротворца", - пишет украинский сайт "Вести". - Юристы говорят: формально водители не под санкциями, но их легко можно подвести под статью о незаконном предпринимательстве".
Известно также, что активисты вызывают такси этого сервиса и сообщают водителю, что его работа противоречит указу президента Украины Петра Порошенко о санкциях против российских компаний. По данным издания, один из пойманных таксистов пошел на сотрудничество и с его помощью якобы "хакнули базу клиентов".
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Зараз дуже важливі для зажирівших від вседозволеності посадовців та багатіїв, та їх дітей особисті санкції , цього точно рашка не витримає
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территорий, которые согласились поддерживать агрессора, развязавшего
войну против суверенного государства, - стратегическая линия борьбы за
становление реальной независимости страны...
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А тут какие-то жители думбаса...
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