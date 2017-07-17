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 Политика Украины
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 Путин не обращает внимания на страдания жителей Донбасса, - депутат Бундестага Бек

бек

Президент России Владимир Путин может продолжать агрессию на Донбассе сколько вздумается, потому что на сегодня для него нет эффективного противодействия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала Марилуизе Бек, депутат Бундестага Германии от партии "Союз 90 / Зеленые", в интервью УНИАН.

"Во-первых, у нас классическая асимметричная ситуация: Россия готова применять военную силу, а Запад не будет этого делать. Таким образом, действует право сильного, а не сила права. Поэтому Запад пытается, с одной стороны, с помощью санкционных инструментов, оказывать определенное давление на Россию и одновременно пытается найти компромисс и достичь баланса интересов. Конечно, санкции оказывают свое воздействие, но не такое уж сильное, чтобы крепко осложнить жизнь Кремлю. Санкции, которые чувствительно сказываются на российском населении, - это санкции, которые Путин сам ввел, в ответ на санкции Запада", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отстаивая интересы России, мы не собираемся ни с кем воевать, - Путин

"Второй аспект. Запад думает в категориях нахождения консенсуса, компромиссов и решений в интересах всех, при этом не обращая внимания на то, что Кремль действует и думает, исходя из совершенно другой логики. Кремль думает в категориях либо победы, либо поражения. Победителю достается все. И y Путина есть время, потому что страдания людей на него влияния не оказывают. Путин может хорошо жить в ситуации, когда людям на Донбассе тяжело, когда у Украины есть серьезные препятствия на пути к экономической стабильности", - отметила политик,

"Третье. Путин делает ставку на раскол единства Запада. Ему, конечно, известно, что среди стран ЕС есть страны, которые с неохотой поддерживают политику санкций. Он знает, что со стороны крупных промышленных ассоциаций оказывается давление: бизнесмены говорят, что их дела страдают. И Путин питал имеющую под собой основания надежду, что одну за другой ему удастся исключить страны из этого консенсуса в отношении санкций. Для этого осуществляется систематическая поддержка ультраправых и левых антиевропейских партий в Евросоюзе. К тому же, у Путина было на кого опереться в США: это был наш "уважаемый" президент Дональд Трамп, непрозрачные отношения которого с Россией вот уже который день занимают американскую политику", - заявила Бек.

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ТА Й ПОРОШЕНКО ТЕЖ ВЗАГАЛІ ТО.....І ЦЕ ПРАВДА !!!!!!!
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ШО БАРЫГА-ПОРОШЛО ШО ХЕРЛО ИМ НА ЛЮДЕЙ НАСРАТЬ
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та він нє абращаєт вніманіє і на страждання жителів мухосранська..теж мені новина)
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діло в тому що за період АТО виросло вже покоління нєдоросов. порошенко вибрав очікувальну позицію- переказяться і назад проситься будуть. тільки дорого вона нам обходиться .......
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життя людей не можна вимірювати грошима..немає просто вже слів... миролюбець хрєнов
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дякую. я ХУНТА. і мені срать хотілось на дирляндолнів з лугандонамси коли гинуть мої товариші. а ти то язик свій прикуси воєн ..... для мене є Донбас і є даунбас. ти мене просто довів писака уєв.
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так я маю право. наразі я канцелярська криса. 2 роки донбаса не пройшло безслідно. давай на цьому закінчемо. дякую .
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дружбан) ти до кривавого пастора не хочеш на роботу пійти?!
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ні Друже не хочу . він в моїх очах упав. вибач.називаю все своїми іменами. хіба що за Саакашвілі піду. це остання моя надія. якщо і він-схибить уїду жить до чехії чи польщі. . життя коротке....
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ні ти не зрозумів), це робота, а не переконання!
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ні дякую. я працюю на ЗСУ. На свої рідні ЗСУ. вже 30 років як не як......
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смлаб здоровьєм. краще в партизани. сяду на трасі Київ- Бориспіль і буду з берданки відстрілювати мразоту...
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так. Друже. кадровий. 30 років це з льготними. год за три..год за два.... сьера лєона... донбас.....
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ти в Кєві, живеш, ні?! такі кадри, треба щоб робили на перспестиву! - досвід і тп!
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я пам"ятаю, Черкаси),файне місто, я там піджак) в совкі був) 83 рік!
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місто прекрасне жити на старість з хорошим пресом грошей в кармані.
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дякую посміявся. я краще ще раз в відрядження на Донбас зганяю. молодь боїться. а мені- губити нічого. при томсу що нас з військкоматів туди на рік у відряджекння посилають. якось так.
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в мене кам молодий на 6 років) молодший за мене))), так що подумай!
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дякую. дійсно від душі. дякую.тобі БРАТЕ. може і подумаю. чим чорт не шуткує..
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не зараз. поспілкуємося ще. вуха тут ростуть.
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багато хто читає. в лічку скинуц тобі свій номер. дякую.
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а ты видел, что остается от штурма городов?, посмотри на Грозный, кстати русский город, а потом осуждай Парашенку или ты за новую мобилизацию 8??? Украина выбрала политику мягкой силы и это правильно!
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в Грозном пирамида в виде уя за 25 лярдов бакинских...и шо?
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Грозний руський город ? і давно ? Там навіть закони педерації не діють .
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до войны...
https://newsland.com/user/4296736182/content/kak-my-sdali-gorod-groznyi/4203175
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и русских да и прочих немощных бабушек именно в Грозном сравняли с землей, кстати...
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так бачив. слов*янськ наприклад. краматорськ. семенівка під слов*янськом реально побита. так що ти мені хочеш розповісти ? за снєжноє може- чи горловку ? як вони побиті ? чи дебальцево ? га? шурік ? за вітчизну не вмирають. за вітчизну вбивають.
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ты ж предлагаешь "позаботиться"?, расхерячить тоб-то?)
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Путин не обращает внимания на страдания жителей Донбасса ему на своих жителей эрэфии пофиг ,а вы ему данбац....
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потрясающе! все в один голос написали не сговариваясь одинаково!
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а зачем? кто они такие путину, жители дамбаса и лугандонии? Он и на своих не обращает внимания...
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Та невже?

Я скажу вам більше! Хуйло не звартає уваги навіть на страждання жителів россосії. А на цих донбасських зрадників йому зовсім плювати. Вони йому потрібні лише як незаживаюча рана на тілі України і не більше.
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на правом больше похож! интересно, а как написал бы его Илья Глазунов?
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Почему не обращает? Он же сказал "Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей"
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тётя, да вы за 3 с половиной года не смогли хуйлу даже газовый винтель прикрутить... шредеры рулят... аб чем речь?
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Воно не визнає своїх дітей , про яких мешканців Донбасу можно говорити , він їх зве "півстаканаінапляж " .
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Достаточно вспомнить то как тонул " Курск" и ведь команду можно было спасти, а потом набежали 10 центовые проститутки..... А вы говорите " жителей Донбасса '. Где это? Кто такие? В Кремле не слышно их.
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Если бы был закон про оккупированные территории,то Путин обязан бы заботится,а так как сейчас,то обьязаны мы.
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Ничего мы им не обязаны, они сами сделали свой выбор!
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А Бунденстаг обращает внимание на страждания жителей Донбасса?
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Бек ти не дуже з ними загравай, а то "годувальники" будуть кричати: "Бек, допоможи"!, а потім, коли наб'ют своє черево, будуть знову проклинати Європу.
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Вони його самі звали,під наші танки та бтри лягали.
Бачили очі що купувли...
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а шо? кляса...варіянти.. етер... це з польської трохи..я польську знаю)
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Даром ти про українську так дрібно розсікаєш. Поляни розуміють.
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Все помнят слезы и сопли издательство "Вести Украина" буквально на днях, когда были обыски по делу курченко? Ну так вот вам "информация" от "честного оппозиционного издательства" "вести Украина"

На Украине начали выявлять таксистов, которые работают через сервис "Яндекс. Такси". Как пишу украинские СМИ, пассажиров таких сервисов будут вносить в скандальную базу данных сайта "Миротворец".
"В Украине активисты начали борьбу с "Яндекс.Такси": водителей ловят "на живца", а пассажирам сервиса грозят внесением в базу "Миротворца", - пишет украинский сайт "Вести". - Юристы говорят: формально водители не под санкциями, но их легко можно подвести под статью о незаконном предпринимательстве".
Известно также, что активисты вызывают такси этого сервиса и сообщают водителю, что его работа противоречит указу президента Украины Петра Порошенко о санкциях против российских компаний. По данным издания, один из пойманных таксистов пошел на сотрудничество и с его помощью якобы "хакнули базу клиентов".
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страдание плешивого на виселице избавило бы от страдания целый мир ...
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///санкції потрібні . але зараз вони не такі суттєві щоб довести до розвалу, як це було при СССР , тому що тоді країни третього світу не були в такому розвитку як зараз ,значні економіки Китаю .Індії та деяких інших країн , з якими Росія заграває ,значно пом'якшують ефект санкцій .
Зараз дуже важливі для зажирівших від вседозволеності посадовців та багатіїв, та їх дітей особисті санкції , цього точно рашка не витримає
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хуйло на всех х.й ложило тварь кгбистская. эти клоуны всё с ним в демократию играют, доиграются...
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Евросоюз как обычно хочет и рыбку съесть и на,,, сесть, толерантные они вот такие.
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Хуйло не звертало уваги на страждання кацапні на Каширці, Гур'янова, Норд Ості, Беслані та "Курську". Невже воно буде звертати увагу на якісь страждання домбабвійців?
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При диагнозе-"адиннаротмышишбратья" пациент ни на что не обращает внимание.
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Экономическая и энергетическая блокада
территорий, которые согласились поддерживать агрессора, развязавшего
войну против суверенного государства, - стратегическая линия борьбы за
становление реальной независимости страны...
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та вже 3 роки блокуємо..торгових партньоров)
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Жители Донбасса в этой ситуации роль пользованного гондона со стороны путина исполняют, для отвлечения внимания от Крыма. Какое может быть внимание к страданиям пользованного гондона - несложно догадаться.
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/// буков /// определённо сказал: ему пофиг собственные (родные) дети...
А тут какие-то жители думбаса...
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попробуйте зашкварить ватника в Киеве - и вам полегчает... а если с особой жестокостью - вааааащееееее классссссс.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин не обращает внимания на страдания жителей Донбасса, - депутат Бундестага Бек
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