EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  268  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6634) Донбасс (15428) Антитеррористическая операция (17128)

 Количество обстрелов со стороны боевиков сократилось. Враг бил из минометов по нашим позициям под Красногоровкой и Трехизбенкой, - штаб АТО

штаб ато

Сегодняшний день в зоне АТО характеризуется уменьшением количества провокационных обстрелов украинских позиций. В то же время противник и дальше продолжает применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, около полуночи, боевики выпустили по нашим позициям в Красногоровке, на Мариупольском направлении, 8 мин калибра 82 миллиметра.

В 14 и 16 часов преступники снова били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по этому поселку.

Кроме того, ночью бандиты дважды вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Павлополю.

На Луганском направлении с стороны Красного Лимана боевики также применяли миномет калибра 82 миллиметра по украинским позициям в Трехизбенке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики за сутки осуществили 16 обстрелов по позициям сил АТО. Украинские воины 4 раза открывали ответный огонь, - штаб

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я не розумію, навіщо нам кожен день дають ці страшні відомості по ато? Вже виникає бажання встати усім народом і йти захищати свою землю і свій стражденний народ? І в цей же час нас кожну годину запрошують на слов'янський базар по інтеру, нтн, україна, стб. Якась вакханалія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты не знаешь что такое вакханалия. вакханалия по правде сказать это когда земля горит и металл плавится. это когда детские трупы лежат в разрушенных подъездах. вакханалия это когда орки тебя толпой разорвут на глазах у мужа и деток. а потом сожгут твой дом и убьют соседей. зачем она тебе эта вакханалия? живи и радуйся жизни. лови момент. только одно помни - кто то там стоит на передке, под обстрелом и сидит в окопе с грязной водой, раненый предсмертно. помни.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество обстрелов со стороны боевиков сократилось. Враг бил из минометов по нашим позициям под Красногоровкой и Трехизбенкой, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти