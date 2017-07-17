 Количество обстрелов со стороны боевиков сократилось. Враг бил из минометов по нашим позициям под Красногоровкой и Трехизбенкой, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так, около полуночи, боевики выпустили по нашим позициям в Красногоровке, на Мариупольском направлении, 8 мин калибра 82 миллиметра.
В 14 и 16 часов преступники снова били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по этому поселку.
Кроме того, ночью бандиты дважды вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Павлополю.
На Луганском направлении с стороны Красного Лимана боевики также применяли миномет калибра 82 миллиметра по украинским позициям в Трехизбенке".
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