 На полигоне в Днепропетровской области возник пожар. Стрельбы приостановлены, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар возник около 10.45 в понедельник. По состоянию на 15.00 стрельбы приостановлены.
В ликвидации пожара задействованы 289 человек и 23 единицы техники, работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области во главе с и.о. начальника Игорем Логвиненко.
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