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Все про:Днепропетровщина (1307) пожар (3348) полигон (209) ГСЧС (1188)

 На полигоне в Днепропетровской области возник пожар. Стрельбы приостановлены, - ГСЧС

пожар

Сухая трава и лесная подстилка (площадь около 25 га) загорелись на территории полигона Министерства обороны Украины неподалеку от пгт Гвардейское (Днепропетровская обл.) вследствие учебных стрельб. Учения были временно прекращены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар возник около 10.45 в понедельник. По состоянию на 15.00 стрельбы приостановлены.

В ликвидации пожара задействованы 289 человек и 23 единицы техники, работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области во главе с и.о. начальника Игорем Логвиненко.

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