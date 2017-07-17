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Все про:Климкин (1363) Боинг-777 Malaysia Airlines (874)

 Украина сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве пассажиров рейса MH17, - Климкин

боинг 777 мн17

Мир и семьи погибших в катастрофе Боинга рейса MH17, должны знать, кто несет ответственность за убийство их близких, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в заявлении П.Климкина по случаю 3-й годовщины катастрофы MH17, которое в понедельник распространила пресс-служба МИД Украины.

"Могут ли экономические и политические санкции компенсировать горе всех тех, кто потерял своих близких? Нет, я боюсь, что это невозможно. Но украинское правительство взяло на себя обязательство - и мы полны решимости сделать все возможное, чтобы обнародовать правду и привлечь к ответственности виновных в этом массовом убийстве", - отмечается в тексте.

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"Мы находимся на полпути к нашей конечной цели. Мы хотим знать, кто нажал кнопку, кто отдал приказ, и какова была конечная цепочка приказов. Мир и семьи 298 погибших должны знать, кто в конечном итоге несет ответственность за убийство их близких", - отмечает глава МИД Украины.

Он указывает, что привлечение к ответственности лиц, причастных к уничтожению рейса MH17, будет происходить в рамках судебной системы Нидерландов, но этот судебный процесс должен получить поддержку всех стран и "людей доброй воли".

"Доказательства должны быть вескими, судебное разбирательство должно быть объективным, а вердикт признан на международном уровне", - подчеркнул П.Климкин.

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Напомним, сегодня, 17 июля, исполняется третья годовщина с момента катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе.

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Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.


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восточнее снова лягушки на болоте будут квакать?
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Ты с раиси че можешь? Только специально провокативные ники подбирать?
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освободить Маска на 10 лет от налогообложения и открыть в Украине 10 новых технологичных заводов по производству тесла, украинских ракет в промышленных масштабах для возвращаемых на Землю космических кораблей? 100 мусоросжигательных заводов с выработкой электричества, 10 20-ти этажек в Херсонской области возле моря?
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его никто и никогда не посадит.. не тешьте себя иллюзиями
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ВЕЗДЕ - хоть в рассийском туалете, хоть в кабинете - ОН ВСЕГДА БУДЕТ признан всем МИРОМ - УБИЙЦЕЙ
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признан, возможно, но не посажен.. он, пока не сдохнет, будет гадить везде..такие реалии
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так. це точно. а як моль прихлопнуть можуть.не він править расєїю так само як порошенко Україною
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Согласен. Скорее там будет, по старой нароссосийской традиции, табакерка и шарф.
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Мы находимся на полпути к нашей конечной цели.Источник:https://censor.net.ua/n448120

Значит в 2020 будут определены предположительные виновные.
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к 2020 Вова "постарается", чтобы про тот самолёт уже забыли...
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3 года уже прошло... а всё ещё "Мы находимся на полпути к нашей конечной цели."
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Неопровержимые доказательства есть у США (спутниковые снимки), но они почему-то не хотят их выдавать - вопрос почему?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве пассажиров рейса MH17, - Климкин
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