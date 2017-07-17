 Украина сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в убийстве пассажиров рейса MH17, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в заявлении П.Климкина по случаю 3-й годовщины катастрофы MH17, которое в понедельник распространила пресс-служба МИД Украины.
"Могут ли экономические и политические санкции компенсировать горе всех тех, кто потерял своих близких? Нет, я боюсь, что это невозможно. Но украинское правительство взяло на себя обязательство - и мы полны решимости сделать все возможное, чтобы обнародовать правду и привлечь к ответственности виновных в этом массовом убийстве", - отмечается в тексте.
"Мы находимся на полпути к нашей конечной цели. Мы хотим знать, кто нажал кнопку, кто отдал приказ, и какова была конечная цепочка приказов. Мир и семьи 298 погибших должны знать, кто в конечном итоге несет ответственность за убийство их близких", - отмечает глава МИД Украины.
Он указывает, что привлечение к ответственности лиц, причастных к уничтожению рейса MH17, будет происходить в рамках судебной системы Нидерландов, но этот судебный процесс должен получить поддержку всех стран и "людей доброй воли".
"Доказательства должны быть вескими, судебное разбирательство должно быть объективным, а вердикт признан на международном уровне", - подчеркнул П.Климкин.
Напомним, сегодня, 17 июля, исполняется третья годовщина с момента катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе.
Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Значит в 2020 будут определены предположительные виновные.
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