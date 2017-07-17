 Турция внесла в "черный список" более 4 тысяч россиян из-за подозрений в связях с ИГИЛ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции.
В список лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входит почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Наибольшее количество в списке граждан Саудовской Аравии, Туниса и России.
По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связях с джихадистами проверила 17,5 тысячи иностранцев. Почти пять тысяч из них были депортированы. Более 800 человек составили россияне.
В докладе отмечается, что в результате 14 нападений, организованных "Исламской государством" на территории Турции в период с 2013 по 2017 год, погибли более 300 человек, столько же были ранены.
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