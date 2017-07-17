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Все про:Россия (71428) Турция (2015) черный список (39) Исламское государство (518)

 Турция внесла в "черный список" более 4 тысяч россиян из-за подозрений в связях с ИГИЛ

нон-грата

Турецкие власти внесли в "черный список" более четырех тысяч граждан Российской Федерации из-за подозрений в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции.

В список лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входит почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Наибольшее количество в списке граждан Саудовской Аравии, Туниса и России.

По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связях с джихадистами проверила 17,5 тысячи иностранцев. Почти пять тысяч из них были депортированы. Более 800 человек составили россияне.

В докладе отмечается, что в результате 14 нападений, организованных "Исламской государством" на территории Турции в период с 2013 по 2017 год, погибли более 300 человек, столько же были ранены.

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кадырка дальше масквабада не едет, некогда ему, все извинения принимает и на бутылку придурошную кацапню усаживает)
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Достаточно было только верхушку Кремля внести в список, ну может и 4 тысячи
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Паспорта ИГИЛовцев после зачистки университета в Мосуле иракской армией.

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Получается хуйло прав , в Сирии идет гражданская война , граждане россии лупят граждан россии самолетами и кувалдами .
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"В СИРИИ ИДЕТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА РОССИЯН" - так точнее! Мы на "Цензоре" это еще год назад вычислили, а ты - "ху-ло, ху-ло...". Плагиатор он жалкий.
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Прямым , намек что Украине тоже бы неплохо козломордых выслать .
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Сподіваюсь пуйло в цьому списку під номером 1?
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Там всю Россию нужно заносить в черній список. В России даже хан террорист. Там террорист на террористе и террористом погоняют.
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Их козлов всех нужно черный список сделать.
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А наши гамтролеров по одному вносят, а рашисты воняют потом на всю...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция внесла в "черный список" более 4 тысяч россиян из-за подозрений в связях с ИГИЛ
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