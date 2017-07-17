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 Экономика, Общество
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Все про:аэропорт (1256) Борисполь (494) лоукост (46) Рябикин (11)

 Аэропорт "Борисполь" не планирует в 2018 году расконсервацию терминала F для лоукостеров, - директор

борисполь

В финансовом плане на 2018 год международного аэропорта "Борисполь" средств на расконсервацию терминала F под лоукосты не будут предусматривать, однако могут открыть терминал В.

Об этом сообщил гендиректор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин во время круглого стола сегодня, 17 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже понимаем, что на период, пока будет осуществлятся развитие терминала D, нам обязательно потребуется вспомогательное взаимодействие с одним из замороженных терминалов. На сегодня ситуация такова, что в режиме stand-bу у нас находится терминал В, который открывается для чартерных и сезонных программ (в частности, это были хасидские паломники). Его можно в течение считанных дней запустить в работу. С терминалом F ситуация более сложная, потому что при переселении из F в D оттуда была изьята часть оборудования", - рассказал Рябикин.

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По его словам, на расконсервацию терминала F уйдет порядка 70-80 млн грн, но произойдет это не в 2018 году.

"У нас есть программа, когда в течение 120 дней мы можем его расконсервировать и соответственно проинвестировать за эти 120 дней порядка 70-80 млн грн. В этой ситуации мы на 2018 год пока расконсервацию не планируем, так как у нас есть терминал В, готовый включиться в работу. И если будет прирост перевозчиков, которые себя позиционируют в лоукост-сегменте, тогда уже в следующем году мы будем планировать внесение средств на его расконсервацию, но уже не 2018 году", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в главную базу для лоукостов


Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

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При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству

Уже сегодня, в ходе "круглого стола" на тему "Экономика лоу-костов и аэропортов в Украине" П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

"Они приостановили свою программу полетов, это не означало их прекращение. Поэтому я скажу, что это форма продолжения переговоров с компанией, надо к этому относиться достаточно спокойно. Мы в рабочем процессе, и все переговоры ведь идут не за столом, а в формате переписки и уточнения деталей соглашения", - сообщил он.

Также читайте: "Принято решение о продолжении переговоров с лоукостером", - директор "Борисполя" Рябикин о ситуации с Ryanair

П.Рябикин отметил, что проблемой в переговорах стал тот факт, что раньше времени начали озвучиваться детали переговоров.

"Давайте не будем повторять этих ошибок. Мы обязательно увидим Ryanair", - резюмировал он.

Кроме того, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Интер" заявил, что переговоры о начале работы Ryanair могут быть завершены в течение нескольких недель, и выразил надежду, что компания начнет работу в Украине в текущем году.

Ранее, в пятницу, 14 июля министр заявил о готовности ведущей европейской авиакомпании лоу-коста Ryanair возобновить переговоры с Украиной.


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Шо вы чухаете ? Аэропорт то, директор се........Пишите правильно Беня никого не пускает в свой аэропорт Борисполь.....
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я уже писал развернутый рассказ.
чтобы не пересказывать почем зря, спрошу: как давно у бени в нашей стране совета спрашивали?
а как давно его петя своей властью, которую мы ему выдали, беню на куски рвет? сделал врагом народа номер один? единственного проукраинского алигарха.
причем ни одного алигарха с сепаратиского клана даже словом плохим не зацепил.

подумать немножко ж можно головой, а не просто, чтобы в нее кушать...
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да то понятно , Беня у нас святой.......Можно в двух словах узнать по поводу бениных разрывов порохом ?
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я нигде не писал, что беня - святой.
но когда настало время, он один, своим авторитетом на то время, страну из наварассисткой жопы вытянул. где были ахметки, медведчуки и остальные алигархи? оплот создавали?

мне просто обидно, что он один и единственный попал в пропаганду ненависти к нему народа. кого деклассирует петя? ахметку, медведчука? у кого так рьяно бизнес отжимают и рвут на британский флаг?

направил бы петя хоть половину сил и пропаганды против сепарских олигархов - вопросов меньше было бы.

а так - уже 2й год льется пропаганда на гос. уровне исключительно против бени.
и что интересно - пипл хавает!

вот это противно...
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Беня, просто, сам свой банк в позу страуса поставил. Ну никто его не заставлял, наращивать мнимую ликвидность очевидно херовыми активами, эти активы, в условия кризиса, стали еще херовей. Его Приват, вся страна отхаркивать еще лет 5 будет. При реальном, даже небольшом давлении, у Бени бы в легкую отжимался и бизнес, и валился бы банк, просто своим чередом.
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еще один.
приватбанк существовал с 1993 года, кажись.
и только при гонтаревой стало понятно, что беня там что-то мутил.
гонтарева прям раскрыла заговор века!

а ты не думаешь, что беня тупо знал, что будет попытка отжать приват, поэтому активы оттуда и вывел? любой бизнесмен так бы сделал.

еще раз: все произошедшее и с приватом, и с ФК Днепр и с некоторыми другими активами со стороны бени - только следствия.
в корень то нужно зрить...
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Приват у него купили, на нас переложив его грехи. Рвут, аж гай шумит
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грехи не его переложили.
это все - результат управления шоколадными страной.
а раз ты так считаешь, что грехи это бени на прям на тебя переложили - шоколадная пропаганда работает во всей красе!
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Гройсман сказал, что под лоукосты планируют выделить аэропорт Антонов (Гостомель). Интересно там хоть какое-то здание аэровокзала есть?
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да, специально для тебя жилище предусмотрел...
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Ну почему же? Там рядом есть старая ферма "Совхоз Бучанский" Можно там всех разместить.
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Опять же цеха стеклозавода простаивают, можно и там гостиницу устроить, но это уже полулюкс
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Неее... стеколка работает им самим места мало уже весь Гостомель заставили бутылками.
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Да они ими уже все вокруг заставили даже в Озерах на складах
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Ты погляди, как народ в стеклотаре нуждается
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Пусть планирует. Там такая трасса через село закачаешься А уж о здании аэровокзала и говорить нечего
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Шо, все нормально! Беня как-то сказал, что в бедной стране не должно быть дешевых авиабилетов...
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никак ссуки руками подобных "рябикиных" не могут денег из кармана народа нахапаться!!!! понятно что людям это выгодно а не всем известным мордам!!!
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Продать терминал F Ryanair за 1 €.
А чо приват купили за 1 гривну. а потом туды вложили 200 млрд наших денег.
Вот пусть Руан вкалдывается.......
а не опять с нас налоги драть будут шобы у кола мойского морда шире жопы стала
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАэропорт "Борисполь" не планирует в 2018 году расконсервацию терминала F для лоукостеров, - директор
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