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 Политика Украины
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 НФ - 85%, БПП - 84%: Комитет избирателей назвал фракции, которые лучше всех посещали заседания Рады. ИНФОГРАФИКА

Народные депутаты "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко" лучше всех посещали заседания Верховной Рады в течение 6 сессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании "Комитета избирателей Украины" "Итоги шестой сессии Верховной Рады: главные провалы и достижения".

В нем отмечается, что в среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 85% депутатов фракции "Народного Фронта" и 84% - БПП.

Несколько ниже показатели посещаемости у Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" и "Самопомочи". На заседаниях ВРУ, как правило, было зарегистрировано 80% депутатов РПЛ, 80% - "Батькивщины" и 73% - "Самопомочи". Самые низкие показатели посещаемости у "Видродження" - 69%, "Оппозиционного блока" - 67% и "Воли народа" - 63%. Также на заседаниях, как правило, были зарегистрированы 71% внефракционных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Комитет избирателей Украины" назвал топ-10 прогульщиков в Раде. СПИСОК

Всего в течение 6 сессии состоялось 65 пленарных заседаний. В среднем на них были зарегистрированы 335 народных депутатов из 422. Лучше всего депутаты посещали заседания ВРУ в июне (в среднем 343), хуже всего - в феврале (326).

НФ - 85%, БПП - 84%: Комитет избирателей назвал фракции, которые лучше всех посещали заседания Рады 01

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А сколько раз может простой рабочий не посещать завод, ну там в Италию летал?
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Тимошенко, похоже, перестаралась с ботоксом? (ФОТО)

Наверное, лидер БЮТ-Б решила, что моложавый вид поможет ей борьбе за свободу Наверняка многие читатели согласятся, что лидер БЮТ-Б Юлия Тимошенко, как женщина приятной наружности, никогда не стеснялась использовать свою женскую привлекательность, шарм и обаяние в политической борьбе. Багнет >> 14:35
Уже не раз в прессе появлялись сообщения о том, что Тимошенко сделала пластику.14:35
Впервые серьезно о применении Юлией Тимошенко пластики заговорили после ее проигрыша на последних президентских выборах. Тогда прозвучали слова "ботокс", "перлайн", "рестилайн" и "силикон". 14:35
Поговаривали, что Тимошенко не только сделала "инъекции красоты", но и увеличила губы. 14:35
Так на фотографии, сделанной после очередного визита Тимошенко на допрос в Генпрокуратуру, ее лицо может показаться несколько необычным, как будто напоминает маску. 14:35
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я за Юлю проголосую, якшо Михайло не піде на президента.. а вас соєвих треба закопувати глибоко, ви - паразити на тілі нашої нещасної неньки =)
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Один прогул без больничного и Нах с депутатства к епени фени.
Кто "ЗА" ставьте лайк !!! Скажем дружно - На Хер нужно !!!
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а шо проблема с больничным.. наши медики в этом плане впереди пданеты всей... на год упирод выпишут =)
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Это точно, с такими зарплатами они за мзду хоть дідька лисого з пекла випишуть.
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Отака вона воля народу...слабенька. Ну, який народ...
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Спасибо! Теперь хоть знаю, кого благодарить за новую жизнь, если что...
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Можешь всем 450-ти козлам сибирскую язву в конверте отправить, вообще не ошибешься
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Не, с терроризмом у меня плохо...как-то не сложилось...воспитание, наверное, неправильное...
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Язва в конвертах это не терроризм, терроризм то, что делают с народом эти 450 зажравшихся тварей
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В 6 сессии было только три отпуска.Депутаты будут голосовать вопрос,чтобы порядковый номер сессии соответствовал количеству отпусков.7 сессия - семь отпусков.
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Тьфу! Как наши депутаты ходят на работу. Нам на хер не нужно. Главное результат, которого нет
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450 дармоедов украинцы уже не тянут, надо сокращать то кодло воровское
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А що, ботокс у нас в Україні саме велике зло? Нічого особистого. Тільки не пристало чоловікам зациклюватись на цій темі. Ви ж не дружину собі обираєте.
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ну так "пакращення" як кажуть "налицо"... я так думаю якби ці тварі "непАсещали" засідання зРади (разом з з кабміном і ап) то українцям було значно краще...
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нас тупо доводять до 20 млн населення.. така умова для хорошого європейського життя..нас забагато.і це вже і не таємниця
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ППЦ прехня )) Считают не по головам, а по карточкам. Мало того, что єти многостаночники тупо нарушают закон, и голосуют за другого человека, так еще и в итоге получаются какие-то мифические 85%!!!! Если люди верят єтой инфографике, то у них нет мозгов!
Такую жу муйню сабакафф показывает про работу "новой самой честной полиции" - в стране убийства, взрывы машин, менты друг друга стреляют, про воровство и говорить не хочется, а у этого рэхварматора все улучшается, криминогенность снижается...
"престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них @бала..."
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цифры взятые с потолка, судя по пустым залам...
ну или другая честь в буфете заседает..
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Исходя из того, в какой ...опе мы сегодня живем, ругать нужно тех, кто лучше всех посещали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНФ - 85%, БПП - 84%: Комитет избирателей назвал фракции, которые лучше всех посещали заседания Рады. ИНФОГРАФИКА
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