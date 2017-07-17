 НФ - 85%, БПП - 84%: Комитет избирателей назвал фракции, которые лучше всех посещали заседания Рады. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании "Комитета избирателей Украины" "Итоги шестой сессии Верховной Рады: главные провалы и достижения".
В нем отмечается, что в среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 85% депутатов фракции "Народного Фронта" и 84% - БПП.
Несколько ниже показатели посещаемости у Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" и "Самопомочи". На заседаниях ВРУ, как правило, было зарегистрировано 80% депутатов РПЛ, 80% - "Батькивщины" и 73% - "Самопомочи". Самые низкие показатели посещаемости у "Видродження" - 69%, "Оппозиционного блока" - 67% и "Воли народа" - 63%. Также на заседаниях, как правило, были зарегистрированы 71% внефракционных депутатов.
Всего в течение 6 сессии состоялось 65 пленарных заседаний. В среднем на них были зарегистрированы 335 народных депутатов из 422. Лучше всего депутаты посещали заседания ВРУ в июне (в среднем 343), хуже всего - в феврале (326).
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Наверное, лидер БЮТ-Б решила, что моложавый вид поможет ей борьбе за свободу Наверняка многие читатели согласятся, что лидер БЮТ-Б Юлия Тимошенко, как женщина приятной наружности, никогда не стеснялась использовать свою женскую привлекательность, шарм и обаяние в политической борьбе. Багнет >> 14:35
Уже не раз в прессе появлялись сообщения о том, что Тимошенко сделала пластику.14:35
Впервые серьезно о применении Юлией Тимошенко пластики заговорили после ее проигрыша на последних президентских выборах. Тогда прозвучали слова "ботокс", "перлайн", "рестилайн" и "силикон". 14:35
Поговаривали, что Тимошенко не только сделала "инъекции красоты", но и увеличила губы. 14:35
Так на фотографии, сделанной после очередного визита Тимошенко на допрос в Генпрокуратуру, ее лицо может показаться несколько необычным, как будто напоминает маску. 14:35
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Кто "ЗА" ставьте лайк !!! Скажем дружно - На Хер нужно !!!
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Такую жу муйню сабакафф показывает про работу "новой самой честной полиции" - в стране убийства, взрывы машин, менты друг друга стреляют, про воровство и говорить не хочется, а у этого рэхварматора все улучшается, криминогенность снижается...
"престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них @бала..."
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ну или другая честь в буфете заседает..
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