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Все про:Дания (156) дезинформация (75) информационная война (487) НАТО (5632)

 Дания обучит своих военнослужащих борьбе с дезинформацией РФ перед миссией НАТО в Эстонии

пропаганда ложь

Глава Минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что датских солдат перед отправкой в Эстонию в рамках миссии НАТО научат бороться с ложной информацией со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также читайте: Мининформполитики назвало основные тезисы российской пропаганды касательно Украины: кризис, санкции, Донбасс, Крым

"Это целый новый мир. Датские солдаты должны быть остро осведомлены об этом. Поэтому я организовал с Вооруженными силами спецтренировку, в результате которой солдаты, отбывающие (в Эстонию. - Ред.) будут информированы о том, как защитить себя", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская гибридная война: в Литве запустили "фейк" об изнасиловании школьницы солдатами бундесвера, чтобы подорвать доверие к НАТО, - Der Spiegel

Министр обороны подчеркнул, что ему очень легко представить, как датские солдаты подвергаются угрозам и фейковым новостям России.
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за мишек и лапти не надо говорить как вы обычно говорите, скажите просто - орки.
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За последние 13 лет Россию покинули 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров. И этого числа 6 тыс. уехали только за последние три года, пишет издание EurasiaNet.org со ссылкой на несколько исследований.

Подробнее:http://www.newsru.com/finance/17jul2017/rutycoonsfewer.html
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эта жаба должна, быть сожжена на костре.... ни какой виселицы
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потомки викингов,.... такой хернёй занимаютца
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Песков категорически опровергает,что РФ врёт. Мы лжом,то есть лгём.
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Рабссия дохляк,а где ваши доказательства?ссср сдох
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РУССКАЯ УГРОЗА. Финляндия всерьёз готовится к войне с Россией.
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Финляндия активно налаживает работу подземных тоннелей и систем коммуникаций на случай войны с Россией, сообщает The Wall Street Journal. В связи с планируемыми крупными российскими военными учениями на финской границе армию и мирных граждан в Хельсинки обучают поведению на территории подземного города в кризисных ситуациях.Россия планирует крупнейшие военные учения за многие годы, а соседствующая с ней Финляндия уходит под землю, пишет в этой связи The Wall Street Journal
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По данным издания, подземный город под Хельсинки представляет собой жизненно важную линию обороны для финской столицы. Местные военные регулярно проводят там учения с целью обеспечить правительству государства и жителям города безопасность в сети тоннелей, переходов и убежищ общей протяжённостью более 124 миль.Значительная часть этой сети за последние десятилетия была приспособлена под оборонительные нужды. Входы закрывают взрывостойкие двери. Проходы устроены таким образом, чтобы военные могли задержать вражеских диверсантов и лазутчиков.Технологические коридоры и подземные тоннели обеспечивают систему коммуникаций, водоснабжение и беспроводной интернет. Внутри достаточно места для всех 600 с лишним тысяч жителей города на случай нападения или природной катастрофы, сообщается в статье.Этот подземный город существует уже давно, но сейчас финны активно начали готовиться к его использованию в связи с планируемыми в России военными учениями «Запад-2017», крупнейшими со времён первой Холодной войны, подчёркивает издание
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Бывший сотрудник министерства обороны Финляндии отметил, что военные хотят быть уверены, что у них будет преимущество под землёй, если Россия нападет на их страну.Как пишет The Wall Street Journal, российские учения пройдут на границе с Финляндией, в то время как НАТО увеличило своё присутствие в странах Балтии.Между тем Финляндия входит в состав ЕС, однако не является членом НАТО. Ожидая переброску российских войск к границе для проведения учений, финны беспокоятся о том, что учебные маневры могут оказаться ширмой для агрессивных военных действий, поясняет издание.По словам финского эксперта, его страна будет даже с бóльшим вниманием следить за тем, что произойдёт после учений, чем за тем, что будет происходить во время них. Главное для финнов - убедиться, что российские войска в итоге действительно покинут приграничные территории.Оборонительные системы Финляндии формируются на основе опыта трёхмесячной войны с Советским Союзом зимой 1939-1940 годов. Акцент при этом делается на выживание и оттеснение противника на незнакомую ему территорию - которая после Холодной войны переместилась в подземные тоннели
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«Подземный лабиринт» под Хельсинки соединяет в единую систему торговые центры, тоннели метро, парковки, линии электроснабжения и водоснабжения. Некоторые проходы используются только военными и связаны с островом, где размещается военное подразделение, ответственное за оборону финской столицы.Любое подземное здание, которое сегодня строится в Хельсинки, должно при необходимости быстро преобразовываться в оборонный центр. Такие центры соединяются с городской электросетью и источниками водоснабжения, а некоторые даже оборудованы специальными вентиляционными системами, способными отфильтровывать радиоактивные частицы.Конфронтация между Москвой и Западом подтолкнула Финляндию к пересмотру некоторых аспектов её оборонительной политики пишет The Wall Street Journal.По недавно заключённому соглашению, в случае нападения на Финляндию она может попросить о военной помощи другие страны, в том числе входящие в НАТО. Этот шаг способствует встраиванию Финляндии в западную систему безопасности
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К учениям под землёй или где-либо ещё привлекаются военные и гражданские организации, в том числе представители бизнеса и медицинские работники, которых обучают поведению в случае кризиса. По уверениям финских властей, такая система военно-гражданской обороны гарантирует, что национальная безопасность будет обеспечиваться на всех уровнях. В сущности, всё население Финляндии подготавливают к худшему сценарию, пишет издание.Как отмечается в статье, финские власти видят также ряд других угроз со стороны России - это кибератаки, информационная война, политическое и экономическое давление, то есть средства так называемой гибридной войны.Финляндии приходится бороться с русской агентурой внутри страны, пропагандой и давлением на финских политиков ещё со времён первой Холодной войны, подчёркивает The Wall Street Journal
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Финляндия помнит бомбёжки Хельсинки 1939 года, ей братством славянством и православием ум не вывернули...

"Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь."
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Как там, в фильме: "пребывание в россии действует разлагающе на неокрепшие умы" - таки да! ДАЖЕ "РЯДОМ СТОЯЛ" - уже опасно!
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