 Дания обучит своих военнослужащих борьбе с дезинформацией РФ перед миссией НАТО в Эстонии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Это целый новый мир. Датские солдаты должны быть остро осведомлены об этом. Поэтому я организовал с Вооруженными силами спецтренировку, в результате которой солдаты, отбывающие (в Эстонию. - Ред.) будут информированы о том, как защитить себя", - сказал он.
Министр обороны подчеркнул, что ему очень легко представить, как датские солдаты подвергаются угрозам и фейковым новостям России.
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"Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь."
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