EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  5907  83
Все про:корабль (899) США (12976) учения (1846) флот (692)

 США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов

катер

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 фактически принято.

Об этом Крым.Реалии рассказал контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Учения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО

"Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", - сказал Тарасов.

По его словам, Россия пользуется случаем, когда рядом есть современные корабли стран НАТО, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.

"Они (российские военные - Ред.) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России", - отметил контр-адмирал.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Новый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО

Главным отличием учений этого года стал так называемый "режим свободной игры". Замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире программы пояснил, что этот режим "связан с возможностью компьютерного прогнозирования развития ситуации, поэтому военные получают вводные уже в ходе отработки каких-то элементов. Украинские подразделения получили похвалы (от иностранных коллег - Ред.) прежде всего из-за того, что они реально воюют, в отличии от других стран, которые принимают участие в этих учениях", - добавил эксперт.

Проверка боеготовности Черноморского флота России стартовала 12 июля. В ходе нее были выполнены артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и надводным целям, расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совместно с ракетными катерами ракетным ударом "поразили" корабли условного противника. Российские морпехи отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей флота выполнили траление фарватеров на минно-опасных направлениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли государственные испытания. ФОТОрепортаж

За два дня до российских учений, 10 июля, в Одессе официально открыли ежегодные украинско-американские учения "Си Бриз-2017". В маневрах, которые проходят на море, в воздухе и на земле, участвуют более 3 тысяч военных из 16 стран.

Напомним, патрульные катера класса Island строились для береговой охраны США. Имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера - 34 м, ширина - 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров.

Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. В 2016 году два таких катера получила Грузия.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После каждых совместных учений у нас подарки остаются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тада..не всем же такая пруха...аж с кОсмАсов видать

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
читал, что просто дешевле подарить, чем везти назад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну лучше так, чем никак. кораблики, судя по всему, неплохие.
сами мы вряд ли такие счас построим, а купить - как бы, не за что.
США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов - Цензор.НЕТ 808
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и славненько! Побольше таких учений - Украине еще много чего надо! Хотелось бы - ученитй ПВО с Томагавками! И цели есть подходящие, если что...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо-бы еще учения с авиацией, Штаты переходят на F 35, а старенькие F 16 ( по американским меркам ) нам очень подойдут. К стати , они на голову выше миг29 и всех сушек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так, дело сдвинулось, если эти катера могут убивать нарушителей кацапских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100% сто процентов, там в рашке может и нет, но здесь точно, - наты идет ховайся!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"свободная" пресса, сидя в паРаше, ехидничает, что Украина получит от США списанные катера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
американские списанные как новые кацапские и не дымят. уверен в этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насчет дыма с Кузи. Это не просто дым, это нано-дым, новейшая кацапская разработка, которой анало-говнет. Объясняю. При подходе к натовским кораблям ихние моряки при виде дыма начинают все поголовно ржать и теряют бдительность, а в это время Кузя своими подводными МИГами их атакует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вата просто гениальна. от слова гениталии хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, фото выше - правильное. Твоя фотка - руснявая провокация из "мААсковского комсомольца".Даже не знаю,шо это за ржавое корыто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это к бздюльке, она зраду всегда найдет, даже в своем говне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык, в последнее время на цензоре множество зрадофилов толчется...
ускоренные курсы украинского языка даже закончили!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, вот нажрутся вместе с вами соевых батончиков с начинкой говна хозяина Пецы и враз станут пецорастами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, очень много, только часто палятся на мелочах, не зная, что происходит в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Зрада подкрадется, когда их отправят на капитальный ремонт или модернизацию на Ленинскую кузню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное с них флаг США и опознавательные надписи не снимать.
Для ватных пердаков постоянный тренинг будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
и стыд, и позор... позор быдлоте, взявшей власть... но самое страшное - позор народу Украину, власть отдавшему быдлоте...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Будет на чём адмиралам сгонять на рыбалку ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с них хорошо,наверное,прикосновенных депутатов топить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия передаст Беларуси после учений "Запад 2017" якутского петуха из говна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия - передаст ... без сомнений...и тсарь ейній тож...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неее, продаст за большие деньги. У кацапов все из говна или просто говно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і саме цікаве, що це ніяка не передача Україні летальної зброї, а просто дружній подарунок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помните эту мразь?

Ее муж сегодня арестован за махинации и шпионаж в пользу США

США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов - Цензор.НЕТ 5147
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так ей и надо. пусть думает когда подставляет мужа и торгует честью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
даже .бляди работают против хйула..как жить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... за махинации и шпионаж в пользу США ...Израиля...Германии ...Японии ...Гондураса
 показать весь комментарий
Ответить
 
В последствии наши чиновники откажутся,(как Рябикин) в смысле у нас самих типа таких катеров навалом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пускай патрулирую акваторию возле дачи Муженка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рябикин кацап с кацапским гражданством, и таких у нас, в Украине до хера и больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это вам не самовар "Кузя". Респект американцам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ж пришлось озвучить, что оставляют из-за того, что скрыть не получится. А представьте сколько оставят того, что можно оставить несильно афишируя?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов - Цензор.НЕТ 4312
Если бы еще и "Джорж Буш" подарили. Но и за это спасибо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да если бы "Джорж Буш" подарили то не только наши адмиралы но и директор рынка укакался. Столько на содержание надо и нечего украсть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов - Цензор.НЕТ 7889
Если бы еще и "Джорж Буш" подарили. Но и за это спасибо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как на меня - лучше вот это! старый добрый "Першинг-2" КВО - 50 метров уже тогда!. Подлет из житомирских лесов до Москвы\Сочи - 1-2 минуты!
США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов - Цензор.НЕТ 5659
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно еще и эсминец "Carney",ну что вам стоит,ну пожалуйста!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот и они! Пригодятся! Да и пора осваивать технику НАТО!
США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов - Цензор.НЕТ 688
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может совместные ядерные учения организовать, авось че полезное оставят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грабеж Армии от Пети проводит Бирюков . Он смотрящий при Генштабе . Ежели американские катера пройдут через него , то урод Барыга может их продать на лево .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Американцы, вы что творите, вы подрываете нашу обороноспособность своими подачками, а как же теперь пэцины катера в десятеро хуже и во сто дороже?! Гады вы!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут имеется интересный момент...вооружены эти катера МК-28 автопушками калибра 25х137мм,с двумя типами скорострельности(200 выстрелов в мин и 500,электропривод регулируется),ну и,разумеется,старые добрые М2 50-кал пулеметы(2 шт). Вопрос...будут ли поставки боеприпасов,или их будут перевооружать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если оставляют эти игрушки, то и проблем с боекомплектом не будет, не переживай
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти