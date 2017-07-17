 США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов

Об этом Крым.Реалии рассказал контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", - сказал Тарасов.
По его словам, Россия пользуется случаем, когда рядом есть современные корабли стран НАТО, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.
"Они (российские военные - Ред.) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России", - отметил контр-адмирал.
Главным отличием учений этого года стал так называемый "режим свободной игры". Замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире программы пояснил, что этот режим "связан с возможностью компьютерного прогнозирования развития ситуации, поэтому военные получают вводные уже в ходе отработки каких-то элементов. Украинские подразделения получили похвалы (от иностранных коллег - Ред.) прежде всего из-за того, что они реально воюют, в отличии от других стран, которые принимают участие в этих учениях", - добавил эксперт.
Проверка боеготовности Черноморского флота России стартовала 12 июля. В ходе нее были выполнены артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и надводным целям, расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совместно с ракетными катерами ракетным ударом "поразили" корабли условного противника. Российские морпехи отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей флота выполнили траление фарватеров на минно-опасных направлениях.
За два дня до российских учений, 10 июля, в Одессе официально открыли ежегодные украинско-американские учения "Си Бриз-2017". В маневрах, которые проходят на море, в воздухе и на земле, участвуют более 3 тысяч военных из 16 стран.
Напомним, патрульные катера класса Island строились для береговой охраны США. Имеют водоизмещение 168 тонн, длина катера - 34 м, ширина - 6,4 м. Развивает скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров.
Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. В 2016 году два таких катера получила Грузия.
5907 83
Учения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО(19)
Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины. ФОТОрепортаж(37)
Полторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении совместных задач. ВИДЕО+ФОТО(49)
"Си Бриз-2017": в Николаевской области прошли учения с использованием авиации. ФОТОрепортаж(68)
Звинувачення США на адресу України: якими будуть наслідки(0)
Ходжес на встрече с Полтораком: Мы любим Украину и ценим смелость и боевой дух украинских воинов. ФОТО(48)
Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж(186)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сами мы вряд ли такие счас построим, а купить - как бы, не за что.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ускоренные курсы украинского языка даже закончили!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Для ватных пердаков постоянный тренинг будет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ее муж сегодня арестован за махинации и шпионаж в пользу США
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если бы еще и "Джорж Буш" подарили. Но и за это спасибо
Ответить
Ответить
Ответить
Если бы еще и "Джорж Буш" подарили. Но и за это спасибо
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить