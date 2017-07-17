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 В НАПК утвердили результаты проверки деклараций 4 чиновников

напк

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердили результаты проверки деклараций 4 чиновников, уполномоченных на исполнение функций государства либо местного самоуправления за 2015-2016 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Согласно результатам проверки, уполномоченные лица НАПК устанавливали достоверность задекларированных сведений, наличие или отсутствие признаков незаконного обогащения и конфликта интересов", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что на данный момент приняты результаты проверки деклараций таких чиновников: судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Виктор Колодийчук; прокурор Луганской области Владимир Янко; заместитель прокурора Донецкой области Григорий Коршун; бывший судья Краснолучского городского суда Луганской области Евгений Самойленко.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК направило в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении депутата Криворожского городского совета VII созыва Виктора Присяжнюка.

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Что же это за ангельские чиновники без единого грешка? А может кто-то просто не хочет сдавать своих, или сам в доле?
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Четыре декларации за год.К 2027 году НАПК проверит е-декларации четырёх сотен человек.Удивительная работоспособность членов агенства.Как вы думаете,заслуживают ли они на такую высокую зарплату???
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Газета "Свобода", номер 417

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