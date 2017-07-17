 В НАПК утвердили результаты проверки деклараций 4 чиновников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Согласно результатам проверки, уполномоченные лица НАПК устанавливали достоверность задекларированных сведений, наличие или отсутствие признаков незаконного обогащения и конфликта интересов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что на данный момент приняты результаты проверки деклараций таких чиновников: судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Виктор Колодийчук; прокурор Луганской области Владимир Янко; заместитель прокурора Донецкой области Григорий Коршун; бывший судья Краснолучского городского суда Луганской области Евгений Самойленко.
Напомним, ранее сообщалось, что НАПК направило в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении депутата Криворожского городского совета VII созыва Виктора Присяжнюка.
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