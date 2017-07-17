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Все про:Беркут (10398) избиение (11154) розыск (621) евромайдан (8050) автомайдан (283)

 Задержан экс-"беркутовец" подозреваемый в избиении активистов "Автомайдана", - Горбатюк

Правоохранители задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" по подозрению в нападении и избиении участников "Автомайдана" в Киеве в январе 2014 года.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Подозрение ему было уже давно. Но он был в розыске", - сказал Горбатюк.

Экс-"беркутовец" подозревается в избиении активистов движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года в Крепостном переулке в Киеве.

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Задержание бывшего сотрудника спецподразделения состоялось 15-16 июля.

Вместе с тем, как пишет киевский журналист Станислав Козлюк, который в данный момент находится в суде, речь идет о задержании бывшего "беркутовца" Богдана Мельника (1-я рота, командир Добровольский).

"Мельник попросил государственного защитника. Его до сих пор нет. Меру пресечения должны избрать теоретически до 22:00 сегодня. Именно в это время пройдет 72 часа с момента задержания", - сообщил журналист.

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Напомним, следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинениям огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. По результатам расследования сообщено о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящему составу полка "Беркут" в причастности к этим событиям, из них 20 объявлены в розыск и 5 находятся под стражей.
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О Горбатюк дал о себе знать.Его ещё не уволили??Он дальше расследует,или дальше просто сидит в своём кресле???
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