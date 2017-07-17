 Задержан экс-"беркутовец" подозреваемый в избиении активистов "Автомайдана", - Горбатюк

"Мельник попросил государственного защитника. Его до сих пор нет. Меру пресечения должны избрать теоретически до 22:00 сегодня. Именно в это время пройдет 72 часа с момента задержания", - сообщил журналист.

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 "Подозрение ему было уже давно. Но он был в розыске", - сказал Горбатюк.Экс-"беркутовец" подозревается в избиении активистов движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года в Крепостном переулке в Киеве.Задержание бывшего сотрудника спецподразделения состоялось 15-16 июля.Вместе с тем, как пишет киевский журналист Станислав Козлюк, который в данный момент находится в суде, речь идет о задержании бывшего "беркутовца" Богдана Мельника (1-я рота, командир Добровольский).Напомним, следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинениям огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. По результатам расследования сообщено о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящему составу полка "Беркут" в причастности к этим событиям, из них 20 объявлены в розыск и 5 находятся под стражей.