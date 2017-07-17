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 Политика Украины
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Все про:Молдова (824) Порошенко (13421) Приднестровье (365) суверенитет (124)

 Украина готова способствовать восстановлению суверенитета Молдовы над Приднестровьем, - Порошенко

приднестровье

Украина готова способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Молдовы.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Молдова разрабатывает особый статус для Приднестровья в рамках объединенной страны

"Мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориально целостности, суверенитету Республики Молдова и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье", - заявил П.Порошенко на совместном с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинге для СМИ в Одесской области в ходе запуска совместного украинско-молдавского приграничного контроля в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".

В свою очередь, премьер-министр Молдовы назвал заявления о "блокаде" Приднестровья Украиной и Молдовой спекуляциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД удивлен заявлением Госдумы о блокаде Украиной и Молдовой Приднестровья

"Странно слышать разного рода спекуляции относительно так называемой блокады Приднестровья со стороны молдавской и украинской властей. Мы должны посмотреть на то, что экспорт своей продукции в Украину, к примеру, в 2015-2016 годах составил почти $10 млн с этой территории, а 60% от общего экспорта из этого региона был в страны ЕС", - сказал П.Филип.

Он также добавил, что подобные объемы экспорта в страны ЕС могут не нравится "лидерам" Приднестровья.
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дик, як звичайно . ЯЗІКОМ І ПАНТАМІ ....
Хоча ахметка молдаванам елетроенергію по 80 коп продає , тоді як УКРАЇНЦЯМ ПО 1,60 грн...
Ібо ротєрдам пглюс нє для малдован , а для лошар.
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давно , пора разогнать, это Приднестровье нах, пусть, молдоване, там порядки наводят
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Суверенітет українських земель Порошенко відновив, тепер можна допомогати і іншим.
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Важливий сам процес. Кучмієв вже зайнятий, а Кравчучок і Ющ не при ділах. Треба знайти їм заняття по силах.
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Треба знайти їм заняття по силах
--
мож по балалайке подарить?
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А Молдова пусть способствует восстановлению суверенитета и целостности Украины.
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Да ты своей страны целостности способствуй.Как Ляшко и Гройсман только бла-бла-бла.
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Он как Ляшко и Гройсман, а все вместе как Троцкий.
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В первую очередь нужно себе поспособствовать, а потом уже и кому-то, пустозвон.
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То есть ни какого дела и не будет, только отчетность за попыткию
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крым, дамбас...
теперь за приднестровье взялся
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Да ты машинам на пмр номерах сначала движение запрети
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ПМР - рай для контрабаса уже больше двух десятилетий. Остальное все бла-бла-бла. Этот участок границы надо закрыть наглухо.
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К сожалению в свое время Украина сделала все, для того, что бы ПНР была образована. Да и сейчас обеспечивает широчайший канал для контрабанды, за счет чего и живет непризнанная республика.
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Петя,может ты бы для начала в Украину все территории вернул ? :D Такое впечатление,что гарант находится маленько не в себе а может быть и не маленько...
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суверенитета Молдовы над Приднестровьем

Сильно сказано!
Суверенит - полная независимость.
Полная независимость Молдовы над Приднестровьем.
.
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Порошенко, введи!)))
зы, ты бы над Домборасом потренировался..что ли))))
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Гнида, ти спочатку у країні, в якій ти отримуєш прибуток, розберись із Лугандою. А тоді будеш торгувати мордою на міжнаррдній арені, імітуючи миротворця
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,,кто хочет "успешно" потерять суверинитет страны,обращатся к рошену,успех гарантирован на все 100%
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Если долго по Европе разъезжать то будет казаться что ты всемогущий.
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нах , это приднестровье под боком, сборище руських алкашей и контрабандистов
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Rjr - там по национальному составу примерно украинцев, молдаван и рузьке - всех по 30%.
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Rjr - нет..., бомбить нужно ядренными бомбами... А если серьезно, если убрать базу орков и выгнать руководство ПНР то может быть и имеет это территория право на самостоятельность... Национальный состав одинаков...
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Сперва надо хотя бы над своими территориями контроль восстановить, клоун жирный. А потом уже понтоваться.
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Пэтя, ты сначала прядок у себя дома наведи... три недели для завершения войны на востоке ой как давно уже прошли...
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ещё. одна руськая тролина вылезла, палятна на раз, по своему долбоебиз ююююскудоумию ...хыыыыы
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Филип, ты только кивни... И "Антитеррористическая операция, продлится часы..."
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Цифры смешные какие-то! Да оттуда контрабаса идёт по 10млн$ в день. Только не надо говорить, что наша таможня и СБУ не при делах.
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Задушити пемеерівську клоаку. А там боєприпасів стільки, що вистачить на 10 років війни з парашею.
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Были бы у нас у власти украинцы, патриоты, уже давно поменяли бы власть в Приднестровье и провели референдум за присоединение к Украине. Можно пойти спасать украиноговорящих, там 29% украинцев. Граница по Днестру, это очень удобно.
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Все решаемо. Въезд и выезд в Приднестровье только через молдавскую границу. Блокада с нашей стороны. Полное прекращение транспортного сообщения и транзита через Украину. Через год Приднестровье радостно вернется в состав Молдовы. И самое прикольное в том, что уже через несколько лет они будут и сами с ужасом вспоминать как жили в "кремлевском гондоне".
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а шо,крым уже вернул? ну тогда можно и молдове помочь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова способствовать восстановлению суверенитета Молдовы над Приднестровьем, - Порошенко
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