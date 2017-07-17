 Украина готова способствовать восстановлению суверенитета Молдовы над Приднестровьем, - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориально целостности, суверенитету Республики Молдова и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье", - заявил П.Порошенко на совместном с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинге для СМИ в Одесской области в ходе запуска совместного украинско-молдавского приграничного контроля в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".
В свою очередь, премьер-министр Молдовы назвал заявления о "блокаде" Приднестровья Украиной и Молдовой спекуляциями.
"Странно слышать разного рода спекуляции относительно так называемой блокады Приднестровья со стороны молдавской и украинской властей. Мы должны посмотреть на то, что экспорт своей продукции в Украину, к примеру, в 2015-2016 годах составил почти $10 млн с этой территории, а 60% от общего экспорта из этого региона был в страны ЕС", - сказал П.Филип.
Он также добавил, что подобные объемы экспорта в страны ЕС могут не нравится "лидерам" Приднестровья.
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Хоча ахметка молдаванам елетроенергію по 80 коп продає , тоді як УКРАЇНЦЯМ ПО 1,60 грн...
Ібо ротєрдам пглюс нє для малдован , а для лошар.
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мож по балалайке подарить?
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теперь за приднестровье взялся
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Сильно сказано!
Суверенит - полная независимость.
Полная независимость Молдовы над Приднестровьем.
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зы, ты бы над Домборасом потренировался..что ли))))
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