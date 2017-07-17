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Все про:памятник (2174) Польша (3945) декоммунизация (426)

 Президент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников

польша

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.

"Президент подписал… закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования", - сообщается на официальном сайте польского президента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма

При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

Подписанные президентом поправки предполагают переходный период в 12 месяцев со дня вступления в силу для исполнения соответствующих изменений или демонтажа памятников.


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Ну вот, каждая страна сама решает, что и кто в виде памятников будет или не будет у неё на территории стоять.

Чего же вас так плющит, нароссосиян, за комуняцкие памятники?
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Это у них фишка такая , типа " тут был вася с Тагила " , парад с немцами проводил .
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коль стоит истукан,значит их территория...так считают.
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И в Гори и в Ткибуле его демонтировали уже давно.
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Что???? Закон о сносе????? Комунистических памятников??? Где, в Польше???
.......................НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!.........................НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!......................

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Дуумал завтра мотнутся на рыбалку - а нет, поинтереснее шоу намечается!!! Включу завтра "Время покажет" с Максиком и Катькой, возьму поп-корн и "Бердичевского " побольше и с дивана - ни ногой! Оторвусь - по-полной!
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Так это - ведущие "Время покажет" - Стриженова и Макс - вылетела фамилия из головы, рвет там "за нас, русских". Правда, сам - что-то типа бурято-башкира.
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Та ну нафиг , там режиссура , куча нелюдей облаивают кого то одного .
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У меня стойкая нервная система, да и тренированная. Один недостаток - холерик. Потому и не взяли в снайпера при зрении почти 150%! Пришлось пойти в ПВО\ПРО.
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А сейчас все еще холерик? Так Вы того, бром на сало вместо горчицы, пол батона и запейте пивом (там женский гормон эстрагон в таком количестве, что даже футбольные фанаты становятся "плавными" как гейши) - сразу перейдете в разряд снайперов-флегматиков.
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ДЛЯ НБ: Запомните: темперамент - это как цвет глаз - от рождения! и ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ - НЕ ПОМОГАЕТ НИЧЕГО, ДАЖЕ ДЛИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА - НАТУРУ НЕ СПРЯЧЕШЬ! С этим -жить!
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АЛЕКСУ: Ну прости - не разбираюсь я в "русских людях" . Просто - не местный!
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Что-то вроде "за стеклом" в сумасшедшем доме?
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Ще би трохи Дуда притлумив кацапську агентуру в Польщі - ціни б не було.
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ну все...теперь только на своих "вечных" огнях винторогим можно праздновать "пабедунадфошызмом". Вот только все никак не пойму-победу празднуют, а кругом все равно одни фошызды
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Так что, теперь Дуда как и Обама чмо? Срочно запретить этому русофобу въезд за поребрик.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников
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