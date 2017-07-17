 Наблюдатели ОБСЕ продолжают сталкиваться с препятствованием в передвижении на Донбассе, - Хуг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для того, чтобы сегодня добраться до Дебальцево, мы с коллегами приехали на КПВВ "Майорск", где нас остановили более чем на 30 минут. Запрет на доступ - это типичная ситуация, в частности, на неподконтрольных Киеву территориях", - сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в понедельник.
А.Хуг подчеркнул, что как и в случае с нарушениями режима прекращения огня и наличия мин, "ограничения свободы передвижения имеют место, потому что отдельные люди отказываются соблюдать правила, прописанные в документах".
"Свобода передвижения, в частности, для наблюдателей СММ ОБСЕ, гарантируется ст.3 Меморандума о взаимопонимании и размещении миссии, ст.26 Венской конвенции о дипломатических отношениях и мандатом миссии, согласованным всеми странами-участницами ОБСЕ", - подчеркнул он.
При этом первый замглавы СММ ОБСЕ подчеркнул, что уважение к договоренностям, уважение к закону и правилам "лежит в основе вопроса, почему не прекращается насилие на востоке Украины".
А.Хуг также проинформировал, что на сегодня в миссии 641 наблюдатель, 562 из них работают на востоке Украины.
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шо уже на свайбі в лугандон не зовуть?
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