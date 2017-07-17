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 Политика Украины
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 Наблюдатели ОБСЕ продолжают сталкиваться с препятствованием в передвижении на Донбассе, - Хуг

хуг

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает сталкивается с фактами препятствования в свободном передвижении в зоне проведения АТО на Донбассе, в частности – на неподконтрольных Киеву территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Для того, чтобы сегодня добраться до Дебальцево, мы с коллегами приехали на КПВВ "Майорск", где нас остановили более чем на 30 минут. Запрет на доступ - это типичная ситуация, в частности, на неподконтрольных Киеву территориях", - сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в понедельник.

А.Хуг подчеркнул, что как и в случае с нарушениями режима прекращения огня и наличия мин, "ограничения свободы передвижения имеют место, потому что отдельные люди отказываются соблюдать правила, прописанные в документах".

"Свобода передвижения, в частности, для наблюдателей СММ ОБСЕ, гарантируется ст.3 Меморандума о взаимопонимании и размещении миссии, ст.26 Венской конвенции о дипломатических отношениях и мандатом миссии, согласованным всеми странами-участницами ОБСЕ", - подчеркнул он.

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При этом первый замглавы СММ ОБСЕ подчеркнул, что уважение к договоренностям, уважение к закону и правилам "лежит в основе вопроса, почему не прекращается насилие на востоке Украины".

А.Хуг также проинформировал, что на сегодня в миссии 641 наблюдатель, 562 из них работают на востоке Украины.
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Так сразу всему миру Украина говорила что ТАМ - ТЕРРОРИСТЫ-УБИЙЦЫ с военными раиси, а они через три года только стали констатировать что они все таки - БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ
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набрались наглости уточнить , кто препятствует..обічно- все виноваті...
шо уже на свайбі в лугандон не зовуть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели ОБСЕ продолжают сталкиваться с препятствованием в передвижении на Донбассе, - Хуг
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