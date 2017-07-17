Суд рассмотрит меру пресечения для Розенблата во вторник
Соломенский районный суд Киева 18 июля рассмотрит ходатайство прокуратуры по избранию меры пресечения для исключенного из фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Борислава Розенблата.
"Ходатайство об избрании меры пресечения Бориславу Розенблату будет рассмотрен Соломенским районным судом города Киева по адресу: ул. полковника Шутова, 1", - сообщает пресс-центр.
Заседание суда начнется в 10.00. Судья - Светлана Кушнир.
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19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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