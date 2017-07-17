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Все про:Конгресс США (296) Лавров (1464) Россия (71427)

 В России расчитывают, что русофобия в конгрессе США пойдет на спад, - Лавров

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на спад уровня русофобии в американском конгрессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Я рассчитываю, что русофобия в конгрессе все-таки пойдет на спад, хотя бы потому, что ни единого факта за многие месяцы работы всяких комиссий, следователей, расследователей не было представлено", - сказал он.

Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что "рьяный настрой на выискивание неких скрытых каналов влияния России" на процессы в США "не добавляет уверенности" в возможности наладить нормально сотрудничество в международных отношениях.

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Напомним, демократы в Палате представителей США представили законопроект о санкциях в отношении РФ и Ирана в надежде дать сигнал президенту США Дональду Трампу о необходимости жесткой политики в отношении Кремля.

Процесс принятия санкций может быть ускорен в связи с сообщениями о контактах сына президента Дональда Трампа - Дональда-младшего - с российским юристом в начале предвыборной президентской кампании. Тогда сын президента согласился на встречу с юристом из России с тем, чтобы получить материалы по противнику отца на выборах демократки Хиллари Клинтон.
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===В России расчитывают, что русофобия в конгрессе США пойдет на спад, - Лавров===

забыл упомянуть.... ПОСЛЕ ЕЕ РАСПАДА...
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Русофобией занимаются...
ЗА ПОРЕБРИК....
В России расчитывают, что русофобия в конгрессе США пойдет на спад, - Лавров - Цензор.НЕТ 6450
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А ЛОШАДЬ хоть на грамм верит своим словам??? Или это заклинание??? .
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Пора уже новую болезнь в психиатрии описывать. Характеризуется навязчивым влечением объяснять всё в мире малопонятным термином "русофобия"...
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"русофобия" - это навязчивое реактивное состояние жителей Мордора и сочувствующих им существ из остального мира !!!
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хватит уже постить высеры этой престарелой плешивой обезьяны
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А ты не рассчитывай - путлера пристрелить!
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Какая-то региональная Россия наделала столько шуму в Великой мировой державе, довела конгрессменов до истерики ... Куда смотрели спецслужбы?
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а зачем вы наделали столько шума? ради санкций новых, и чтобы Захарова плакалась о высланных дипломатах?
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РФ: зомбированность населения,враньё,война.
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лошадь расчитывает ...гыыыы , дайте мерину никотина
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как не будет параши, так и не будет русофобии ни в сенате и нигде.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России расчитывают, что русофобия в конгрессе США пойдет на спад, - Лавров
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