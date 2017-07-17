===В России расчитывают, что русофобия в конгрессе США пойдет на спад, - Лавров===

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Я рассчитываю, что русофобия в конгрессе все-таки пойдет на спад, хотя бы потому, что ни единого факта за многие месяцы работы всяких комиссий, следователей, расследователей не было представлено", - сказал он.
Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что "рьяный настрой на выискивание неких скрытых каналов влияния России" на процессы в США "не добавляет уверенности" в возможности наладить нормально сотрудничество в международных отношениях.
Напомним, демократы в Палате представителей США представили законопроект о санкциях в отношении РФ и Ирана в надежде дать сигнал президенту США Дональду Трампу о необходимости жесткой политики в отношении Кремля.
Процесс принятия санкций может быть ускорен в связи с сообщениями о контактах сына президента Дональда Трампа - Дональда-младшего - с российским юристом в начале предвыборной президентской кампании. Тогда сын президента согласился на встречу с юристом из России с тем, чтобы получить материалы по противнику отца на выборах демократки Хиллари Клинтон.
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