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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Гройсман (3173) лоукост (44)

 Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в главную базу для лоукостов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался за развитие аэропорта "Гостомель", который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", и превращения его в базовый аэропорт для лоу-костов - в том числе ирландского Ryanair.

Как сообщает Цензор,НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Об этом он заявил в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками в понедельник.

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Премьер добавил, что привлечение в Украину новых авиаперевозчиков, прежде всего лоукостов, предусматривает интенсивное развитие отечественных аэропортов - как международных, так и региональных, возможности которых используются нерационально.

"Мы выступаем за единые правила (привлечения авиакомпаний), в том числе для лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты, является аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что путь привлечения авиакомпаний только в крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" понятен, но кроме него столица, к примеру, имеет еще два аэропорта - "Киев" (Жуляны) и "Гостомель", и развивать эти авиагавани также необходимо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Борисполь" возобновляет переговоры с Ryanair, - Рябикин

Премьер также предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ. "Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу много вопросов, среди которых - отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", - сказал В.Гройсман.

По итогам совещания его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украине - и не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставление условий для лоу-костов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" сроком на один год, а за это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоу-кост-перевозчиков. Кроме того, условием привлечения лоу-костов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.

"Поэтому важнейшая задача - выработать решение по развитию региональных аэропортов", - сказал В.Гройсман.

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Он подтвердил необходимость восстановления и завершения переговоров с Ryanair и поручил Министерству инфраструктуры проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украине.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

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При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству

Уже сегодня, в ходе "круглого стола" на тему "Экономика лоу-костов и аэропортов в Украине" П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

"Они приостановили свою программу полетов, это не означало их прекращение. Поэтому я скажу, что это форма продолжения переговоров с компанией, надо к этому относиться достаточно спокойно. Мы в рабочем процессе, и все переговоры ведь идут не за столом, а в формате переписки и уточнения деталей соглашения", - сообщил он.

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П.Рябикин отметил, что проблемой в переговорах стал тот факт, что раньше времени начали озвучиваться детали переговоров.

"Давайте не будем повторять этих ошибок. Мы обязательно увидим Ryanair", - резюмировал он.

Кроме того, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Интер" заявил, что переговоры о начале работы Ryanair могут быть завершены в течение нескольких недель, и выразил надежду, что компания начнет работу в Украине в текущем году.

Ранее, в пятницу, 14 июля министр заявил о готовности ведущей европейской авиакомпании лоу-коста Ryanair возобновить переговоры с Украиной.

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Черкасскому тоже что то подбросьте или его уже разобрали на части
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Надо второй в Днепре построить . Слишком дорого кофе стоит .
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А зачем он еще нужен? Новые Аны все равно практически не производятся.
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мы выступаем за единые правила ...сказал грося , а то что эти компании тем и отличаются от остальных , что у них свои правила и потому билеты в разы дешевле , то на это гросе наплевать
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Маленькая фигня : в Гостомеле нет аэропорта. Есть 1 (одна) полоса. И всё. Даже рулёжек нет. Это ЛИДБ, а не аэропорт.
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Сдать территорию в аренду на 30 лет за пару гривен - ПУСТЬ ДЕЛАЮТ ЧТО ХОТЯТ ( строят и развивают согласно договору).
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Жуляни приймають ну може 50-60 рейсів щодня. І це зараз, коли купа чартерів у Туреччину і на Кіпр летить!

Чим Жуляни не вгодили? Навіщо нам ще третій аеропорт? Варшаві от 2 з головою вистачає...
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Власники Жулян не погодились на умови ірландців .
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Борисполь - это наша корова! Правда Гройся?
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Скажите мордатому торгашу что этот аэропорт там сначала нужно построить.
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Гройсман "забил" на законы и о своей "работе" не отчитался нигде.
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"Крепкий хозяйственник" предлагает вкинуть еще кучу бабла в 3-й аэропорт, когда "Борисполь" и "Киев" полупустые стоят, я правильно все понял?
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просто в Борисполе все земли бенины, кто же без его ведома разрешит там строить отели и стоянки. А до Гостомеля будет добираться одно "удовольствие"
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Директор ринку, як завжди мислить масштабно та стратегічно, від ларька з м'ясом, до павільйону з фруктами. Кожному лоукосту, по особистому аеропорту.
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Та шо там! Гостомелю - статус межгалактического хаба лоукостов!))))) Гройсман - жги!
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Гройсман и Верховный Совет Украины устроили геноцид пенсионеров в стране!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в главную базу для лоукостов
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