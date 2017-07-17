 "Российский след" в деле Гонгадзе - это выдумка самого Кучмы и команды Пинчука, - Подольский

Об этом в

рассказал Алексей Подольский - еще один потерпевший в деле об убийстве Георгия Гонгадзе.

Он уверен в том, что "российский след" - это выдумка самого Кучмы и команды Пинчука: "Кстати изначально, еще когда Кучма был президентом, они неистово вопили о "американском следе" - даже пригласили в Украину того же Дмитрия Киселева на ICTV. Тогда придумали версию, что это Марчук с Морозом. А когда стало выгодно - появился теперь уже "российский след".

Никаких доказательств нет и никакой логики также, ведь Кучма как раз лучший, самый преданный агент Кремля в Украине. Вспомните хотя бы Черноморский флот или ту толпу агентов и резидентов России, которую Кучма завел на властный олимп Украины. Полный список политических беглецов во главе с Януковичем, скрывающиеся по Ростовах и на Рублевках. А если посмотрите, кто поет о российской версии убийства Гонгадзе, то сразу увидите деньги или Пинчука, или Сороса".

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