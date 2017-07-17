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Все про:Гонгадзе (737) Кучма (1781) Пинчук (228) Подольский (16)

 "Российский след" в деле Гонгадзе - это выдумка самого Кучмы и команды Пинчука, - Подольский

подольский

Никаких доказательств и логики в версии о "российском следе" в деле убийства журналиста Георгия Гонгадзе нет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Алексей Подольский - еще один потерпевший в деле об убийстве Георгия Гонгадзе.

Он уверен в том, что "российский след" - это выдумка самого Кучмы и команды Пинчука: "Кстати изначально, еще когда Кучма был президентом, они неистово вопили о "американском следе" - даже пригласили в Украину того же Дмитрия Киселева на ICTV. Тогда придумали версию, что это Марчук с Морозом. А когда стало выгодно - появился теперь уже "российский след". Никаких доказательств нет и никакой логики также, ведь Кучма как раз лучший, самый преданный агент Кремля в Украине. Вспомните хотя бы Черноморский флот или ту толпу агентов и резидентов России, которую Кучма завел на властный олимп Украины. Полный список политических беглецов во главе с Януковичем, скрывающиеся по Ростовах и на Рублевках. А если посмотрите, кто поет о российской версии убийства Гонгадзе, то сразу увидите деньги или Пинчука, или Сороса".

Полный текст интервью с Подольским читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пукач мне сказал: "Если я начну говорить, то мало не покажется", - Подольский
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Интересно кандидат в президееты будет обещать на выбооах посадить Кучму?А журналисты будут его спрашивать об этом?
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что за бред? президент не может садить когото, сажает суд, и если президент имеет давление на суд то эта страна или самали или гондурас...
или мы всетаки в прававом государтсве хотим жить?
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значит Геращенко можно говорить с поводом и без повода что везде всегда российский след, а Кучме уже нельзя? Да?
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Ну конешна... а Подольский лично знаком со всем ФСБ и поэтому так уверен...
Ничего не имею против этого пострадавшего, но почему же все порядочные такие дураки?
Добро должно быть с интеллектом.
Кучма разве не "фсбшник" - то есть не связанный слишком тесными знакомствами с бывшими кгбистами, - что одинаково, мафия одна и та же?
Кроме того, российский след есть абсолютно во всем, что происходит в Украине последних 350 лет. Просто потому, что россияне умеют наследить и нагадить и ничем иным в жизни не занимаются. Точка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Российский след" в деле Гонгадзе - это выдумка самого Кучмы и команды Пинчука, - Подольский
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