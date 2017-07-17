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 Политика Украины
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Все про:отставка (2354) Гройсман (3173) пресс-секретарь (44)

 Пресс-секретарь Гройсмана Столярчук подал в отставку

столярчук

Руководитель Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета Министров Украины, пресс-секретарь Премьера-министра Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук подает в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, в моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря Премьер-министра Украины и руководителя Департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", - сообщил он.

Столярчук выразил благодарность Премьер-министру за понимание и поддержку, доверие, возможность стать частью команды, причастной к разработке и внедрению изменений в стране.

"Я благодарен журналистам за неравнодушие и профессиональный интерес к работе правительства Гройсмана и за конструктивную критику, которая всегда держит в тонусе", - написал он.

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По его словам, Гройсман предложил ему остаться советником по вопросам медиа и коммуникаций.

"Я сконцентрируюсь на развитии стратегических коммуникаций, в частности на новых проектах в рамках правительственной коммуникационной стратегии "Единый голос", - написал он.

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Отметим, Дмитрий Столярчук был пресс-секретарем спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана с февраля 2015 года, а с 27 апреля 2016 года стал директором Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, пресс-секретарем Премьер-министра.
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да не каждый день кричать в прессе- сегодня на арене цирка все тот же клоун сварщик...
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Втомився відповідати на питання, після щоденної брехні свого шефа.
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Истенная причина ухода,как всегда не указана.Политическая тайна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь Гройсмана Столярчук подал в отставку
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