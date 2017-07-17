 Пресс-секретарь Гройсмана Столярчук подал в отставку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, в моей профессиональной жизни назрели изменения. В силу личных обстоятельств я вынужден оставить должности пресс-секретаря Премьер-министра Украины и руководителя Департамента информации и коммуникаций с общественностью правительства", - сообщил он.
Столярчук выразил благодарность Премьер-министру за понимание и поддержку, доверие, возможность стать частью команды, причастной к разработке и внедрению изменений в стране.
"Я благодарен журналистам за неравнодушие и профессиональный интерес к работе правительства Гройсмана и за конструктивную критику, которая всегда держит в тонусе", - написал он.
По его словам, Гройсман предложил ему остаться советником по вопросам медиа и коммуникаций.
"Я сконцентрируюсь на развитии стратегических коммуникаций, в частности на новых проектах в рамках правительственной коммуникационной стратегии "Единый голос", - написал он.
Отметим, Дмитрий Столярчук был пресс-секретарем спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана с февраля 2015 года, а с 27 апреля 2016 года стал директором Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, пресс-секретарем Премьер-министра.
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