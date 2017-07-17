 Нормальный процесс индексации пенсий начнется с 2021 года, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.министерства.
"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров - это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии будут осовремениваться тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года. И так далее", - отметил Рева.
По словам министра, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации, что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше.
Сегодня такие разрывы составляют разницу в размере пенсий в три и более раз.
Относительно индексации, то пенсионной реформой предусмотрено, что с 2021 индексация будет проводиться автоматически размером не меньше, чем 50% от уровня инфляции и, чем 50% от уровня средней заработной платы.
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Пенсионная реформа может быть окончательно принята в сентябре, - Рева(54)
6-7 млн трудоспособного населения не платит пенсионные взносы, - Рева(181)
Поданный в ВР законопроект о повышении пенсий – только часть будущей пенсионной реформы, - Рева(64)
Базовые нормы в пенсионной реформе остались неизменными, поэтому согласование с МВФ не нужно, - Рева(40)
Безработица – бич Украины, на который власти никогда не обращали внимания(0)
Правительство направило законопроекты по пенсионной реформе на рассмотрение в Раду(26)
Пенсии будут назначаться по прозрачной и единой для всех формуле, - Рева(68)
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КАЖДЫЙ ДОЖИВШИЙ ДО ПЕНСИИ БУДЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ И ЛИЧНЫМ ВРАГОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!
запомните эти слова, и не говорите, что не слышали...
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ибо так званое осовремение произойдет только один раз ( и то, если депутаты примут бюджет) ибо его нет в законе (повышение ежегодно). Походу донецкие наперсточники дико завидуют винннцким реформаторам, ибо так они разводить не могли.
Осовременивание то как раз в законе и заложено после 2021 г.
К тому же поднимут на гривну (утрирую) заберут 10 грн. За счет повышения цен - В тарифах, услугах, товарах (одежда, продукты) налогах, ценах на проезд, в лекарствах. И не надо забывать, что традиционно осенью падает гривна.
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Сотням тисяч екс-міліціонерів, у тому числі звільненим через реформу МВС, підвищать пенсію у середньому на 2 тис. гривень
У Кабміні зріє конфлікт. Голова МВС Арсен Аваков тисне на уряд, вимагаючи додаткових 5,6 млрд гривень на підвищення пенсій колишнім співробітникам органів внутрішніх справ. У свою чергу колеги Авакова в Кабміні побоюються ефекту доміно - перерахунку пенсій у такому разі можуть вимагати інші категорії громадян. Наприклад, пенсіонери Міністерства оборони. Проте відповідні гроші у бюджеті не закладено. Аби вирішити суперечку на свою користь уже цього року, міліціонери пішли в суд.
Перед звільненням з посади голови Національної поліції Хатія Деканоїдзе підрахувала вартість перетворення міліції на поліцію - 300 млн доларів. Ці кошти мають піти на забезпечення більш як 100 тисяч поліцейських необхідним обладнанням, транспортом тощо.
Справжня вартість реформи значно більша. Як мінімум на 5,6 млрд гривень на рік. Саме таку суму наразі очікує Міністерство внутрішніх справ на збільшення пенсій колишнім співробітникам. Це третина всього фінансування, що було виділено на Національну поліцію у 2017 році (15,5 млрд гривень).
Бюджет МВС у 2017 році перевищив 46 млрд гривень (на 12% більше, ніж у 2016 році). При цьому на потреби Національної поліції передбачено 15,5 млрд гривень (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ідеальним вважав суму 23 мільярди). За словами екс-голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе, 90% бюджету поліцейських іде на їхнє грошове забезпечення.
Пенсійне забезпечення колишніх міліціонерів прив'язане до розміру зарплат співробітників МВС, які істотно збільшились після утворення Національної поліції. Нову пенсію міліцейські пенсіонери мали б отримувати з 1 січня 2016 року, але досі їм платять по-старому.
Відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія вихідцям з системи МВС залежно від вислуги років може становити 50-70% від розміру всіх видів грошового забезпечення на аналогічній посаді (яке враховує військове звання, надбавки, доплати, підвищення).
До останнього часу влада навіть не оприлюднювала загальну суму, потрібну для перерахунку пенсій. Вона стала відомою лише 14 квітня 2017 року завдяки судовому позову від трьох колишніх міліціонерів, які вимагають від Пенсійного фонду забезпечити належне фінансування.
Цьому передувало перекриття екс-міліціонерами траси Київ - Чоп на Рівненщині наприкінці минулого року та обіцянки голови МВС вирішити питання.
«Сьогодні опер, який після того, як було прийнято закон про Нацполіцію, пішов на пенсію, маючи 20 років вислуги, отримав шість тисяч пенсії, а полковники, сержанти, які працювали по 30 років, отримують півтори-три тисячі пенсії», - скаржився журналістам учасник минулорічної акції, пенсіонер Юрій Михальчук.
За тиждень, вітаючи правоохоронців у відставці з Днем ветеранів МВС, Арсен Аваков пообіцяв пришвидшити процес індексації. Він заявив, що до Міністерства соцполітики та Пенсійного фонду вже спрямовано відповідні звернення.
Насправді перші значні кроки було зроблено Міністерством внутрішніх справ лише наприкінці зими. Про це йдеться у матеріалах згадуваного судового позову. У лютому МВС скерувало до Пенсійного фонду повідомлення про наявність підстав для перерахунку пенсій колишнім міліціонерам та про готовність подати до управлінь ПФУ відповідні довідки.
У відповідь фонд вказав на відсутність належної інформації у зверненні від міністерства (МВС не зазначило списки осіб, пенсії яких підлягають перерахунку; також не було надано інформацію про затвердження схеми прирівняння посад осіб начальницького і рядового складів органів внутрішніх справ до посад у Національній поліції та інше).
МВС урешті-решт надало всі уточнення і після цього Пенсійний фонд (28 березня 2017 року) поінформував обласні управління про наявність підстав для перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складів органів міліції. Водночас фонд звернувся до Міністерства соцполітики як головного розпорядника бюджетних коштів про виникнення обставин, що тягнуть за собою необхідність виділення додаткових асигнувань на загальну суму 5,6 млрд гривень.
Зрушення з місця не означає автоматичне розв'язання проблеми. Як повідомив у коментарі «Главкому» віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, грошей немає. «Проблема в тому, що ці кошти не було закладено у державний бюджет, тобто у Пенсійному фонді вони відсутні, - стверджує віце-прем'єр-міністр. - Треба серйозно розібратися, чи є підстави для проведення такого осучаснення… Тут питання не тільки фінансове, а й політичне: взяти лише одну категорію громадян і провести осучаснення - не знаю, наскільки це правильно».
Розенко не сказав про це вголос, але іншими категоріями громадян, які можуть також претендувати на збільшення пенсій, є пенсіонери Міноборони. З січня минулого року зарплата військових також зросла - у середньому вдвічі. Таким чином, якщо підвищення пенсій відбудеться для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ, Міністерство оборони не зможе стояти осторонь і вимагатиме поліпшення соцзабезпечення і для своїх пенсіонерів.
На думку Розенка, останнє слово буде не за Міністерством соцполітики чи Пенсійним фондом, а за Міністерством юстиції.
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Странно, что мы можем платить налоги, содержать Вас, платить за газ украинской добычи по установленным вами бешеным ценам? Мы можем платить ваш Роттерам + и Мадагаскар +++ ?
А Вы не можете выполнить положенную по закону индексацию! Мы должны Вас понять и простить???
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зверніть увагу, всі прогнози про "покращення" вже після їх каденції)
думаю вони розуміють про що говорять)))
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В такому случае сразу возникает встречный вопрос А ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ?!! А может надо таких чинуш развесить на столбах чтобы дошло до власти ЛИБО ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ ЛИБО... ЗАКОН ВСЕМ ПОБАРАБАНУ! ВСЕМ!!!
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