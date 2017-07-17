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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсия (1648) Министерство социальной политики (493) Рева (230)

 Нормальный процесс индексации пенсий начнется с 2021 года, - Рева

рева

В Украине осовременивание пенсий будет проводиться еще около четырех лет, до 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.министерства.

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"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров - это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии будут осовремениваться тем, кто шел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года. И так далее", - отметил Рева.

По словам министра, с 2021 года начнется нормальный процесс индексации, что позволит избежать возврата разрыва между размером выплат новым пенсионерам и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше.

Сегодня такие разрывы составляют разницу в размере пенсий в три и более раз.

Читайте также: 6-7 млн трудоспособного населения не платит пенсионные взносы, - Рева

Относительно индексации, то пенсионной реформой предусмотрено, что с 2021 индексация будет проводиться автоматически размером не меньше, чем 50% от уровня инфляции и, чем 50% от уровня средней заработной платы.
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Ага,они запланировали нормальную индексацию когда уже их не будет во власти. Понятно.А нельзя ли вам сейчас сдрыснуть со своих нагретых мест,чтобы нормальная индексация была уже с этого года?
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Пане Рева! Або ПАДИШАХ ПОМРЕ , або ВІСЛЮК ЗДОХНЕ ! Швидше за все помремо ми, не дочекавшись вашої обіцянки.
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Не просто решили подождать пока пенсионеров станет намного меньше, смертность зашкаливает а с ново реформой не так то и много оформят пенсии.
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простите за цинизм, но
КАЖДЫЙ ДОЖИВШИЙ ДО ПЕНСИИ БУДЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ И ЛИЧНЫМ ВРАГОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!
запомните эти слова, и не говорите, что не слышали...
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Строю два гаража - сдам , это моя пенсия.
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эта гнида думает досидеть до 21 года. Хер там. болтаться ему и шыкаладному цеху на гилляках.
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Спасибо отец родной! А почему не с 2031 года?
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За один единственный 2014 год все украинцы стали беднее практически в три раза,а осовременивание только планируют делать пять лет.
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Треба спитати в Реви: для чого він спонсує бютжетними:агентів педофіла Хуйла, грошима зрадників і ворогів України під виглядом "вєтєранскіхарганізаций".
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Один шанс з мільйона, що Рева досидить у своєму кріслі до 2021 року, немає жодних гарантій, що наступний уряд буде продовжувати курс цього, виходить що це не реформа, а чергова брехня.
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Всё быдло мохнатое - пошло в отпуск.На пенсионеров,как всегда "забили". Пенсионеры - "забейте" на выборах на мохнатых.Спасибо!
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брешет, как собака, и манипулирует, как наперсточник
ибо так званое осовремение произойдет только один раз ( и то, если депутаты примут бюджет) ибо его нет в законе (повышение ежегодно). Походу донецкие наперсточники дико завидуют винннцким реформаторам, ибо так они разводить не могли.
Осовременивание то как раз в законе и заложено после 2021 г.
К тому же поднимут на гривну (утрирую) заберут 10 грн. За счет повышения цен - В тарифах, услугах, товарах (одежда, продукты) налогах, ценах на проезд, в лекарствах. И не надо забывать, что традиционно осенью падает гривна.
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а пока повиздихаєте... і бонус на поховання.. 3 труни в 1 могилу...
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В принципе правильно, нормальная индексация будет только после нормальной власти.
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Ну с 2021 заживём, к этому времени и Гройсман пообещал отремонтировать все дороги.))
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Рева! А где ты будешь в том 2021 году? Пустое бахвальство очередного балобола
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Красавцы уже сейчас говорят, что никаких улучшений до 21 года. Долго еще продержатся эти мародеры при власти, зависит от терпения украинского народа
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Я надеюсь что задолго до этого срока рева уже будет петухов на зоне!
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Зато "осовременивание" тарифов началось уже давно и идет стабильно и без перебоев.
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Пересчет пенсий - ой как все сложно. Просто запустить программу пересчета - видно не судьба. Видно будут мордувать 5,6 млн пенсионеров посещениями отделений фонда с предоставлением множества никому не нужных бумажек.
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АФИГЕТЬ... Я ТАК ПОНИМАЮ, ОНИ НАДЕЮТСЯ ЧТО ПЕНСІ ВЫМРУТ К ТОМУ ВРЕМЕНИ??? СЦУКО, А ЧТОЖ ТОГДА ЦЕНЫ ПОДНИМАЕТЕ СЕЙЧАС, А НЕ К 2021 ГОДУ? ГЕНОЦИД....
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Міліцейські пенсіонери вимагають додатково п'ять мільярдів на рік. Аваков підтримує
Сотням тисяч екс-міліціонерів, у тому числі звільненим через реформу МВС, підвищать пенсію у середньому на 2 тис. гривень
У Кабміні зріє конфлікт. Голова МВС Арсен Аваков тисне на уряд, вимагаючи додаткових 5,6 млрд гривень на підвищення пенсій колишнім співробітникам органів внутрішніх справ. У свою чергу колеги Авакова в Кабміні побоюються ефекту доміно - перерахунку пенсій у такому разі можуть вимагати інші категорії громадян. Наприклад, пенсіонери Міністерства оборони. Проте відповідні гроші у бюджеті не закладено. Аби вирішити суперечку на свою користь уже цього року, міліціонери пішли в суд.
Перед звільненням з посади голови Національної поліції Хатія Деканоїдзе підрахувала вартість перетворення міліції на поліцію - 300 млн доларів. Ці кошти мають піти на забезпечення більш як 100 тисяч поліцейських необхідним обладнанням, транспортом тощо.
Справжня вартість реформи значно більша. Як мінімум на 5,6 млрд гривень на рік. Саме таку суму наразі очікує Міністерство внутрішніх справ на збільшення пенсій колишнім співробітникам. Це третина всього фінансування, що було виділено на Національну поліцію у 2017 році (15,5 млрд гривень).
Бюджет МВС у 2017 році перевищив 46 млрд гривень (на 12% більше, ніж у 2016 році). При цьому на потреби Національної поліції передбачено 15,5 млрд гривень (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ідеальним вважав суму 23 мільярди). За словами екс-голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе, 90% бюджету поліцейських іде на їхнє грошове забезпечення.
Пенсійне забезпечення колишніх міліціонерів прив'язане до розміру зарплат співробітників МВС, які істотно збільшились після утворення Національної поліції. Нову пенсію міліцейські пенсіонери мали б отримувати з 1 січня 2016 року, але досі їм платять по-старому.
Відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія вихідцям з системи МВС залежно від вислуги років може становити 50-70% від розміру всіх видів грошового забезпечення на аналогічній посаді (яке враховує військове звання, надбавки, доплати, підвищення).
До останнього часу влада навіть не оприлюднювала загальну суму, потрібну для перерахунку пенсій. Вона стала відомою лише 14 квітня 2017 року завдяки судовому позову від трьох колишніх міліціонерів, які вимагають від Пенсійного фонду забезпечити належне фінансування.
Цьому передувало перекриття екс-міліціонерами траси Київ - Чоп на Рівненщині наприкінці минулого року та обіцянки голови МВС вирішити питання.
«Сьогодні опер, який після того, як було прийнято закон про Нацполіцію, пішов на пенсію, маючи 20 років вислуги, отримав шість тисяч пенсії, а полковники, сержанти, які працювали по 30 років, отримують півтори-три тисячі пенсії», - скаржився журналістам учасник минулорічної акції, пенсіонер Юрій Михальчук.
За тиждень, вітаючи правоохоронців у відставці з Днем ветеранів МВС, Арсен Аваков пообіцяв пришвидшити процес індексації. Він заявив, що до Міністерства соцполітики та Пенсійного фонду вже спрямовано відповідні звернення.
Насправді перші значні кроки було зроблено Міністерством внутрішніх справ лише наприкінці зими. Про це йдеться у матеріалах згадуваного судового позову. У лютому МВС скерувало до Пенсійного фонду повідомлення про наявність підстав для перерахунку пенсій колишнім міліціонерам та про готовність подати до управлінь ПФУ відповідні довідки.
У відповідь фонд вказав на відсутність належної інформації у зверненні від міністерства (МВС не зазначило списки осіб, пенсії яких підлягають перерахунку; також не було надано інформацію про затвердження схеми прирівняння посад осіб начальницького і рядового складів органів внутрішніх справ до посад у Національній поліції та інше).
МВС урешті-решт надало всі уточнення і після цього Пенсійний фонд (28 березня 2017 року) поінформував обласні управління про наявність підстав для перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складів органів міліції. Водночас фонд звернувся до Міністерства соцполітики як головного розпорядника бюджетних коштів про виникнення обставин, що тягнуть за собою необхідність виділення додаткових асигнувань на загальну суму 5,6 млрд гривень.
Зрушення з місця не означає автоматичне розв'язання проблеми. Як повідомив у коментарі «Главкому» віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, грошей немає. «Проблема в тому, що ці кошти не було закладено у державний бюджет, тобто у Пенсійному фонді вони відсутні, - стверджує віце-прем'єр-міністр. - Треба серйозно розібратися, чи є підстави для проведення такого осучаснення… Тут питання не тільки фінансове, а й політичне: взяти лише одну категорію громадян і провести осучаснення - не знаю, наскільки це правильно».
Розенко не сказав про це вголос, але іншими категоріями громадян, які можуть також претендувати на збільшення пенсій, є пенсіонери Міноборони. З січня минулого року зарплата військових також зросла - у середньому вдвічі. Таким чином, якщо підвищення пенсій відбудеться для пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ, Міністерство оборони не зможе стояти осторонь і вимагатиме поліпшення соцзабезпечення і для своїх пенсіонерів.
На думку Розенка, останнє слово буде не за Міністерством соцполітики чи Пенсійним фондом, а за Міністерством юстиції.
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Товарищ Рева! Так осовременивание должно быть ЕЖЕГОДНО иначе какой смысл ваших реформ? К 2019г те пенсии, которые вы обещаете в октябре осовременить, снова станут минимальными. Какой дурак будет платить в ПФ, если все видят, что потом идет уравниловка: кто работал и кто не работал получают одну и ту же минималку. Вы этим подрываете основы пенсионного закона.
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"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии.Источник: https://censor.net.ua/n448094

Странно, что мы можем платить налоги, содержать Вас, платить за газ украинской добычи по установленным вами бешеным ценам? Мы можем платить ваш Роттерам + и Мадагаскар +++ ?
А Вы не можете выполнить положенную по закону индексацию! Мы должны Вас понять и простить???
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к тому времени или ишак сдохнет или падишах.
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Почему б Реве не ответить: "Рева, позовешь нас, когда начнется нормальная индексация и мы снова начнем платить сборы в пенсионный фонд, а пока ты не можешь индексировать, а мы не можем платить"
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мені завжди подобаються такі їх прогнози))
зверніть увагу, всі прогнози про "покращення" вже після їх каденції)
думаю вони розуміють про що говорять)))
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Меня само больше с одной стороны удивляет а с другой стороны возмущает когда ЧИНУША НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ПОЧЕМУ ОН НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН!!
В такому случае сразу возникает встречный вопрос А ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ?!! А может надо таких чинуш развесить на столбах чтобы дошло до власти ЛИБО ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ ЛИБО... ЗАКОН ВСЕМ ПОБАРАБАНУ! ВСЕМ!!!
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Рева скромно умалчивает, что начислялись пенсии из расчета коэффициента стажа 1,35 а индексироваться будут с коэффициентом 1,0 как записано в его "реформах". Т.е. в лучшем случае пенсия не изменятся, если не станет меньше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНормальный процесс индексации пенсий начнется с 2021 года, - Рева
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