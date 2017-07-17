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Все про:аэропорт (1255) Борисполь (493) авиасообщение (334) Ryanair (25) Рябикин (10)

 "Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем", - глава аэропорта "Борисполь" Рябикин

Глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что переговоры с авиакомпанией Ryanair не прекращались и в ближайшем будущем лоукостер начнет работу в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

"Что касается переговоров, то они приостановили свои программы по Киеву и Львову. Это не означало прекращения переговоров. Прекращения переговоров нет", - сказал он.

"Более того, создание некого ажиотажа и нагнетания - это такая форма продолжения переговоров", - заявил глава аэропорта.

Рябикин также призвал всех относиться к этому процессу спокойно.

"Мы в процессе и все переговоры идут не за столом при личных встречах, а идут путем переписки и уточнения тех или иных позиций соглашения. Это ежедневный режим, наша работа и мы находимся в процессе обмена корреспонденцией", - отметил он.

"Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем. Это может быть в этом году, может в следующем. Но я не хочу фиксировать никакие сроки", - добавил глава аэропорта.

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На вопрос о том, началась ли проверка аэропорта "Борисполь" представителями НАБУ, Рябикин ответил: "Мне об этом ничего неизвестно".

Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян спрогнозировал, что переговоры Ryanair о начале работы в Украине могут завершиться через несколько недель.
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куда они нах денутся?
после BREXIT уже easyjet ищет где можно приземлиться, а дурбецало омелян наобещал с три короба!
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Как только поставили вопрос ребром о пребывании Рябикина на должности он практически молниеносно запел другое.Марионетка.
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Типове брехливе кацапське лайно з порохорижної братії
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-Ryanair, Ryanair... Нас и так не плохо кормят -подумал Рябикин.
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Обицянка-цяцянка... обещанного три года ждут... и далее по тексту.
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Сегодня смотрел на Эспрессо, как Портников развеял "зраду" относительно Ryanair. Он всё по полочкам разложил, и оказывается, никакой зрады и не было, хотя я тоже попался на эту "зраду" сначала. Ryanair ещё та штучка и у них подобные проблемы были в Варшаве, Будапеште и других городах восточной Европы. Хитропопые чересчур.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем", - глава аэропорта "Борисполь" Рябикин
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