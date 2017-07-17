 "Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем", - глава аэропорта "Борисполь" Рябикин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.
"Что касается переговоров, то они приостановили свои программы по Киеву и Львову. Это не означало прекращения переговоров. Прекращения переговоров нет", - сказал он.
"Более того, создание некого ажиотажа и нагнетания - это такая форма продолжения переговоров", - заявил глава аэропорта.
Рябикин также призвал всех относиться к этому процессу спокойно.
"Мы в процессе и все переговоры идут не за столом при личных встречах, а идут путем переписки и уточнения тех или иных позиций соглашения. Это ежедневный режим, наша работа и мы находимся в процессе обмена корреспонденцией", - отметил он.
"Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем. Это может быть в этом году, может в следующем. Но я не хочу фиксировать никакие сроки", - добавил глава аэропорта.
На вопрос о том, началась ли проверка аэропорта "Борисполь" представителями НАБУ, Рябикин ответил: "Мне об этом ничего неизвестно".
Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян спрогнозировал, что переговоры Ryanair о начале работы в Украине могут завершиться через несколько недель.
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после BREXIT уже easyjet ищет где можно приземлиться, а дурбецало омелян наобещал с три короба!
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