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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (392) кандидат (950) ВККСУ (2)

 25 из 100 кандидатов в Верховный суд не смогли подтвердить способность осуществлять правосудие, - ВККСУ

вккс

Высшая квалификационная комиссия судей Украины уже приняла решение о 100 кандидатах в обновленный Верховный суд, каждый четвертый из которых не подтвердил способность совершать правосудие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе ВККСУ.

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В частности, на пленарном заседании ВККСУ 14 июля рассматривался вопрос о подтверждении способности кандидатами на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда совершать правосудие в соответствующем суде, относительно которых объявлен перерыв.

По результатам заседания Комиссия решила, что один кандидат по критериям профессиональной этики и добропорядочности не подтвердил способность совершать правосудие в кассационном суде в составе Верховного Суда.

Трое кандидатов признаны подтвердившими способность совершать правосудие в соответствующем суде. Относительно этих кандидатов Комиссия в составе коллегии завершит проведение квалификационного оценивания.

Относительно одного кандидата Общественный совет добропорядочности отменил собственное заключение. Поэтому Комиссия в полном составе прекратила рассмотрение этого вопроса.

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Квалификационное оценивание кандидатов будет продолжено в заседании соответствующей коллегии Комиссии. Еще двое кандидатов прекратили участие в конкурсе, написав заявление о снятии своей кандидатуры.

"Всего в течение пленарных заседаний ВККСУ по состоянию на 14 июля 2017 приняла решение по 100 кандидатам, из которых 25 - не подтвердили способности совершать правосудие в Верховном Суде, 75 - подтвердили", - сообщили в ведомстве.


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" не подтвердил способность совершать правосудие Источник: https://censor.net.ua/n448092" - это, что то новое, неужто полные даунито!
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да нет не предоставили номер счета где то у европе в сумме с шестью нулями...
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денег не занесли вовремя. Там всех гнать нужно, а лучше садить
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Каждый четвертый не согласен выполнять указания Банковой
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Просто пожлобились, мало занесли. Раскошелились бы чуток пощедрее, и прошли бы на ура.
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Я больше бы доверял Верховному Суду,если бы туда взяли 100 английских судей,это был бы самый честный суд в Украине
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І що їх звільнили? Чи відправили на старі місця судити? Що за херня?
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просто они оказались тупыми и жадными мудаками...
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Знаємо ми про тих виродків-кандидатів які пройшли. На тих, що не пройшли, взагалі, нема де клейма ставити. Клейма продажності. Порошенко скоріш за все, таки ідійот. Прикриваючись псевдореформами акумулював навколо себе, у всіх владних структурах, цинічних пройдисвітів, по яких плаче тюрма, як мінімум. А інших в нього нема. Вони всі з того злодійського напівкримінального середовища, що тільки тим і займались, що дерибанили країну, давали хабарі, брали хабарі, всі свої бізнесові питання рішали виключно через договорняки. І тепер, відсіявши всіх порядних і чесних людей, що дало громадянське суспільство і Майдан, він хоче вселити у людей віру, що нібито він будує нову країну. Країну, де всі рівні перед законом, а той закон представляють порядні і чесні люди. Повторюся, Порошенко таки ідійот. Інакше ми самі ідіоти, коли в це повірили.
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интересно, тех кто не подтвердил увалили без права заниматься этого вида деятельности или работают судьями и далее
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины25 из 100 кандидатов в Верховный суд не смогли подтвердить способность осуществлять правосудие, - ВККСУ
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