 25 из 100 кандидатов в Верховный суд не смогли подтвердить способность осуществлять правосудие, - ВККСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе ВККСУ.
В частности, на пленарном заседании ВККСУ 14 июля рассматривался вопрос о подтверждении способности кандидатами на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда совершать правосудие в соответствующем суде, относительно которых объявлен перерыв.
По результатам заседания Комиссия решила, что один кандидат по критериям профессиональной этики и добропорядочности не подтвердил способность совершать правосудие в кассационном суде в составе Верховного Суда.
Трое кандидатов признаны подтвердившими способность совершать правосудие в соответствующем суде. Относительно этих кандидатов Комиссия в составе коллегии завершит проведение квалификационного оценивания.
Относительно одного кандидата Общественный совет добропорядочности отменил собственное заключение. Поэтому Комиссия в полном составе прекратила рассмотрение этого вопроса.
Квалификационное оценивание кандидатов будет продолжено в заседании соответствующей коллегии Комиссии. Еще двое кандидатов прекратили участие в конкурсе, написав заявление о снятии своей кандидатуры.
"Всего в течение пленарных заседаний ВККСУ по состоянию на 14 июля 2017 приняла решение по 100 кандидатам, из которых 25 - не подтвердили способности совершать правосудие в Верховном Суде, 75 - подтвердили", - сообщили в ведомстве.
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