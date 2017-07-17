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 Политика Украины
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Все про:Гонгадзе (737) Кучма (1781) Подольский (16) Пукач (451)

 Пукач мне сказал: "Если я начну говорить, то мало не покажется", - Подольский

подольский

Если процесс над экс-главой департамента внешнего наблюдения МВД Алексеем Пукачем, которого суд признал убийцей журналиста Георгия Гонгадзе, станет открытым, то общество сможет узнать настоящих заказчиков преступления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Алексей Подольский - еще один потерпевший в деле об убийстве Георгия Гонгадзе.

Он выражает оптимизм относительно того, что в деле Пукача будет открытый процесс, и общество увидит реальных заказчиков убийства Гонгадзе.

"У меня есть оптимизм. С нашей стороны ведется борьба за открытый процесс, за то, чтобы говорить на суде не о Пукаче, а о его мотивах, о заказчиках. В прессе сейчас умалчивают, что борьба ведется не вокруг того, сколько он получит - 15 лет или пожизненно, а идет борьба за то, что будут привлечены заказчики или нет", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший специализированный суд потребовал рассекретить аудиозаписи суда по Пукачу

"Их сценарий таков: как только заканчивается судебный процесс над Пукачем, здесь же будет подготовлен отчет следователей о том, что невозможно найти заказчиков. Но сделать этот отчет до окончания суда над Пукачем они не могут - потому что, если это дело снова начнут слушать в суде, но открыто (а не закрыто, как слушали!), то все поймут цену их отчета - очередная фальсификация. Идет борьба за одно-единственное: мы хотим судить заказчиков и уже в этом процессе", - рассказал Подольский.

Смотрите также: В деле Гонгадзе надо назвать заказчика. Он должен попасть на скамью подсудимых, - Сюмар. ВИДЕО

Подольский также прокомментирвоал информацию о том, что на Пукача давили, чтоб он назвал в качестве заказчиков убийства Гонгадзе не Кучму и Литвина, а Марчука и Мороза.

"Они давили на него, что ты получишь пожизненное и вообще не доживешь и твои дети не доживут. А если только ты напишешь, что тебе заказали Марчук и Мороз - все 12 лет и "гуляй вася". Да еще и будешь сидеть в санатории как у короля за пазухой. (...) У него ж не только воду забирали, а и угрожали забрать лекарства. А он же гипертоник. И пожилой человек. Его и душить не надо, просто лекарства забрать. (...) А нет Пукача - нет и проблемы. Тогда Луценко спокойно предоставит отчет, что заказчиков найти нельзя".

При этом подольский подчеркивает, что у Пукача много информации, и того, что он начнет говорить, боятся многие: ""Он - не простой. Я когда-то предлагал ему сделать интервью. А он мне сказал: "Мне есть, что рассказать. Если я начну говорить, то мало не покажется". Он многое знает, потому что был придворным палачом. Но у него есть еще надежда ускользнуть - потому он еще не хочет говорить".

Полный текст интервью с Подольским читайте ЗДЕСЬ.




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И должны прийти честные и неподкупные рыцари,они на ведут порядок)))А люди будут изумленно созерцать это по тв
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Ганьба,что власть не призывает к ответственности настоящих заказчиков убийства.После этого говорить, что в стране есть правосудие и борьба с преступностью -это абсурд.Геть эту власть -она не европейская и не народная.
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вряд ли дадут заговорить- типа самоудушился подушкой или самоудавился Котлетой по Киевски
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за исключением того, шо порохобот как всегда первый на коменте.

а произойдет, после того как сменится эта хитрожопая, ублюдочная, коррупционная шобла.



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до "заПараші" - та не повернеться твоє щастя. Команда "януковоща" відійшла в минуле. Твій х-ло прямує туди ж. Сидів би ти в г-ні і не чирікав
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Как с Боингом , так и с Гонгадзе . Все знают , только правду не говорят . Дело политическое .
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В Израиле и президентов судят,а министров пачками,там общество не прощает,когда об него ноги выбирают,поэтому Израиль живёт,как Израиль,а украинцы по заробиткам
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А что с Боингом не так??? КАЦАРЫЛЫХ в расчёт не берём.. ху-йла давят медленно но уверенно чтобы не дёрнулся с ЯО .
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Общество знает заказчиков убийства Гонгадзе.Как вам спится Кучма и Литвин??? Вас не мучат кошмары???И почему вы ещё не ...
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А что общество сделало,что бы дать ход делу?Обществу насрать,а Кучме и Литвину насрать на такое общество
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Вся Украина знает,что Кучма заказчик,какого хрена он на свободе и что он делает в Минске на переговорах от имени Украины?Але Луценко,это тебе не Розенблатт воришка,а настоящий мокрушник
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И КуЧмо и Розенблатов за ноги та на височену гілляку.
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Аргумента "все знают" в суде нет. А вот факты и доказательства подчистили - там тоже не дети.
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Наверное все ждут сильную магнитную бурю!! обычно гипертоники их не переживают!!!
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Только в ОТКРЫТОМ СУДЕ Пукач заговорит.. если случайно доживёт. Его существование зависит от его молчания.. слишком много властных УРОДОВ из разных лагерей замешано в этом деле !!!
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Да не будет Пукач добровольно говорить,не ищите в мусорской душе ни совести ни стремления к истине
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В таких щепетильных делах случайностей не бывает...
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Представитель от порошенко на минских переговорах............. какой другой результат, кроме никакого, может быть.


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Вопрос к Подольскому. Как Я понял после слов Пукача у тебя защемило пукан Генерал Пукач много лет в тюрьме, почему пукан разжался только сейчас ????
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Интересно, был "придворным палачом" и вроде генерал-лейтенантом милиции, а семья и он до ареста, проживают в старой хрущевке.
Что то не вяжется.
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изредка встречаются люди, равнодушные к ярким цацкам...
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"Знаю, но не скажу..." Какой-то долгоиграющий цирк от головореза.
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"Моя Марусечка! А жить та хочется" (с) вроде П. Лещенко но не уверен
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Тяжело жить такому честному, много знающему, но трусливому челу.
Если ему лучше жить так, как он живет сегодня, пусть тянет и дальше, но не надоедает своим нытьем.
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Ой! Да плевать ему (и большинству людей!) на всех, если дама в чёрном с косой уже рядом и подзывает...
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Если бы уже было все равно, то взял бы и рассказал правду. Резонанс был бы нормальный!, несмотря на войну и срок давности. А так выглядит как брехливый пастушок, пугающий всех волками. Скоро действительно никто не будет обращать внимание на его "я знаю!!!"
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Всё равно ему на наши тонкие (и не очень) чувства. А на свою шкуру совсем не всё равно!
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Сотый раз говорю: расспросите лучше Медведчука. Агент ФСБ наверняка знает об этом деле больше Пукача и Кучмы, потому шо у него пленок явно больше мельниченковских .
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Зря Пукач это сказал, теперь наверняка помрёт от сердечной недостаточности,- самого популярного диагноза среди неугодных или слишком разговорчивых и много знающих.
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Так была же парочка шоуменов, которые в 2004 году с честным выражением лица вопили, что Гонгадзе заказал Кучма, что режим Кучмы бандитский и как только они придут к власти, так сразу же бандитам - тюрьма. Сейчас уже все и забыли имена этих уникумов, одного звали - Ющенко, а второго - Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПукач мне сказал: "Если я начну говорить, то мало не покажется", - Подольский
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