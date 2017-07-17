 Пукач мне сказал: "Если я начну говорить, то мало не покажется", - Подольский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Алексей Подольский - еще один потерпевший в деле об убийстве Георгия Гонгадзе.
Он выражает оптимизм относительно того, что в деле Пукача будет открытый процесс, и общество увидит реальных заказчиков убийства Гонгадзе.
"У меня есть оптимизм. С нашей стороны ведется борьба за открытый процесс, за то, чтобы говорить на суде не о Пукаче, а о его мотивах, о заказчиках. В прессе сейчас умалчивают, что борьба ведется не вокруг того, сколько он получит - 15 лет или пожизненно, а идет борьба за то, что будут привлечены заказчики или нет", - пояснил он.
"Их сценарий таков: как только заканчивается судебный процесс над Пукачем, здесь же будет подготовлен отчет следователей о том, что невозможно найти заказчиков. Но сделать этот отчет до окончания суда над Пукачем они не могут - потому что, если это дело снова начнут слушать в суде, но открыто (а не закрыто, как слушали!), то все поймут цену их отчета - очередная фальсификация. Идет борьба за одно-единственное: мы хотим судить заказчиков и уже в этом процессе", - рассказал Подольский.
Подольский также прокомментирвоал информацию о том, что на Пукача давили, чтоб он назвал в качестве заказчиков убийства Гонгадзе не Кучму и Литвина, а Марчука и Мороза.
"Они давили на него, что ты получишь пожизненное и вообще не доживешь и твои дети не доживут. А если только ты напишешь, что тебе заказали Марчук и Мороз - все 12 лет и "гуляй вася". Да еще и будешь сидеть в санатории как у короля за пазухой. (...) У него ж не только воду забирали, а и угрожали забрать лекарства. А он же гипертоник. И пожилой человек. Его и душить не надо, просто лекарства забрать. (...) А нет Пукача - нет и проблемы. Тогда Луценко спокойно предоставит отчет, что заказчиков найти нельзя".
При этом подольский подчеркивает, что у Пукача много информации, и того, что он начнет говорить, боятся многие: ""Он - не простой. Я когда-то предлагал ему сделать интервью. А он мне сказал: "Мне есть, что рассказать. Если я начну говорить, то мало не покажется". Он многое знает, потому что был придворным палачом. Но у него есть еще надежда ускользнуть - потому он еще не хочет говорить".
Полный текст интервью с Подольским читайте ЗДЕСЬ.
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а произойдет, после того как сменится эта хитрожопая, ублюдочная, коррупционная шобла.
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Что то не вяжется.
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Если ему лучше жить так, как он живет сегодня, пусть тянет и дальше, но не надоедает своим нытьем.
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