 Наиболее оптимальный вариант для Украины и всего мира - прекращение существования РФ как государства, в таком виде, как сейчас, - Тука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Апострофу.
"Я не являюсь сторонником сугубо военного пути возвращения Донбасса. Прежде всего, наша армия еще не настолько мощная, чтобы вступать в противостояние с регулярной российской армией. Да, сейчас наши ребята воюют, делают это самоотверженно и героически. Но в очередной раз призываю: надо вынимать голову из песка и откровенно говорить, что против нас сейчас не действует авиация, против нас сейчас не действуют ракетные виды вооружений. В состоянии ли мы сейчас полноценно дать отпор в случае использования таких видов вооружений? У меня есть сомнения, что мы сможем дать полноценный отпор в случае применения Россией авиации и РВСН (ракетных войск стратегического назначения. - Ред.). Я уже не говорю о ядерном оружии - просто не верю в то, что возможно его использование. Что делает авиация? Чтобы получить об этом представление, достаточно посмотреть видео из Алеппо", - сказал Тука.
Он отметил, что Украине необходимо постоянно наращивать мощь нашего войска: "Никуда от этого соседа мы не денемся. И он, к сожалению, никуда не исчезнет. Россия - это враг. Враг страшный. Враг коварный. Поэтому нам просто нужно готовиться. А на это нужно время. Время и деньги. Очень большие деньги. Ибо любая армия для любой страны мира - это огромные финансовые затраты".
Также он добавил, что есть другие пути, которые бы он хотел видеть: пути внешнего воздействия на РФ, санкции, которые бы заставили ее совершить те или иные действия.
"Можно сейчас долго друг другу рассказывать, реально это или нереально, ибо есть разные точки зрения. Одни говорят, что дурман великодержавный настолько глубоко засел в головах, что москали готовы воевать даже в лаптях и с балалайками. А другие говорят, что все-таки холодильник побеждает телевизор. Я сторонник второго тезиса. Я был свидетелем расцвета, упадка и уничтожения Советского Союза. Поэтому я прекрасно помню, как это, когда на прилавках магазинов, которые сейчас ломятся от разнообразия товаров, лежит только морская капуста...
Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира - это вообще прекращение существования России как государства, в таком виде, как сейчас", - сказал Тука, отвечая на вопрос, каким он видит кратчайший путь возвращения Донбасса и Крыма.
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http://www.akirama.com/2017/07/05/5552/
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https://cont.ws/@nikolos1984/664155
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Izvinite ukrainci, no vi zje do vseh sobitij posjli bi pomogatj ruske (vedj vi v serjoz ih scjitali pocjti bratjami, ne ne, ne po krovi i ne s sovsemi, no vsiotaki, pocjti kak lukasjenko skazal - mi zje pocjti rodnije s ruskimi, vot v manevrah , toistj posle monjovrov posoritsa jesjcjo i s belorusami i vsio - razdeljai rasjku po sostavnim, no cjastj i vibrannomu narodu - kak huilo skazal, karennoj narod rasseji) i togda poteri bili bi jesjcjo boljse.
e tolpoiopi ivani - mnogo ukropa nakosili, tak vot ne noite, dibilov i cerkvi bjot.
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А как дела с диверсионной деятельностью? Что-то не слышно про "самоподрывы" техники и складов, включая те же ПВО. Стратегия как в первой серии Звёздных войн - ждём, пока враг выстроится в боевой порядок, потом начинаем отражать атаку, а потом ищем джедаев. Армия львов под руководством баранов.
Взять бы тот же старкрафт да посадить за терминал генералов против 10-летнего ребёнка... Кто продул - на передовую с ружжом.
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