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 Политика Украины
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 Наиболее оптимальный вариант для Украины и всего мира - прекращение существования РФ как государства, в таком виде, как сейчас, - Тука

тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что есть оптимальный вариант возвращения оккупированного Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Апострофу.

"Я не являюсь сторонником сугубо военного пути возвращения Донбасса. Прежде всего, наша армия еще не настолько мощная, чтобы вступать в противостояние с регулярной российской армией. Да, сейчас наши ребята воюют, делают это самоотверженно и героически. Но в очередной раз призываю: надо вынимать голову из песка и откровенно говорить, что против нас сейчас не действует авиация, против нас сейчас не действуют ракетные виды вооружений. В состоянии ли мы сейчас полноценно дать отпор в случае использования таких видов вооружений? У меня есть сомнения, что мы сможем дать полноценный отпор в случае применения Россией авиации и РВСН (ракетных войск стратегического назначения. - Ред.). Я уже не говорю о ядерном оружии - просто не верю в то, что возможно его использование. Что делает авиация? Чтобы получить об этом представление, достаточно посмотреть видео из Алеппо", - сказал Тука.

Он отметил, что Украине необходимо постоянно наращивать мощь нашего войска: "Никуда от этого соседа мы не денемся. И он, к сожалению, никуда не исчезнет. Россия - это враг. Враг страшный. Враг коварный. Поэтому нам просто нужно готовиться. А на это нужно время. Время и деньги. Очень большие деньги. Ибо любая армия для любой страны мира - это огромные финансовые затраты".

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Также он добавил, что есть другие пути, которые бы он хотел видеть: пути внешнего воздействия на РФ, санкции, которые бы заставили ее совершить те или иные действия.

"Можно сейчас долго друг другу рассказывать, реально это или нереально, ибо есть разные точки зрения. Одни говорят, что дурман великодержавный настолько глубоко засел в головах, что москали готовы воевать даже в лаптях и с балалайками. А другие говорят, что все-таки холодильник побеждает телевизор. Я сторонник второго тезиса. Я был свидетелем расцвета, упадка и уничтожения Советского Союза. Поэтому я прекрасно помню, как это, когда на прилавках магазинов, которые сейчас ломятся от разнообразия товаров, лежит только морская капуста...

Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира - это вообще прекращение существования России как государства, в таком виде, как сейчас", - сказал Тука, отвечая на вопрос, каким он видит кратчайший путь возвращения Донбасса и Крыма.
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СледКом вокруг дуба ()(уйла) ходит и завтра дело против Туки заводит!!!
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Как-то они без огонька это делают.... Вот во времена Папы Дока (Франсуа Дювалье) на Гаити за принадлежность к компартии смертная казнь полагалась. Так кацам пора вводить в их сраный УК преступление "украинец". Это было бы логично...
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"Найоптимальніший варіант для України і всього світу - припинення існування РФ як держави в такому вигляді, як зараз"- це і є українська національна ідея на всі часи.
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Развалить на минимум 25 кусочков, отнять ЯО и поставить под международный контроль территорию нынешней Московщины.
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Прекращение существования России как последней колониальной страны -- наилучший выход для самой же России, которая пашет на поддержание ненужных убыточных регионов типа Чечни и Дагестана и гибридных образований типа Крыма и ненародных республик.
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Вот вроде бы и придраться не к чему, но... Свежо придание, да верится с трудом! У Туки, как с жильем, доходами? Он никогда не задумывался о большинстве остальных, которым надо выжить в оккупации? Рассею можно "валить" сотни лет, но сначала пусть Тука и ему подобные туки подумают о переселенцах, о тех, кто не в состоянии выехать из той зоны, а потом.... пусть рассуждает о победе и конечно о деньгах, которые неизвестно куда "ходят". Ведь до сих пор солдаты покупают себе сами хорошую форму, кроме, говорят, ботиночек, которые как будто не плохенькие. Кому война, а кому мать...
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aha ha haa, nu vot priplili, jevreji dajot dobro i kto to uzje otkrivajet smisl vsei etoi zavaruhi - pozdravljaju rusijh idioten, vas naduli s rjuske mirom, teperj budet jevreijskaja respublika , Tatarstan i daleje po spisku, aa ha ha haa.
Izvinite ukrainci, no vi zje do vseh sobitij posjli bi pomogatj ruske (vedj vi v serjoz ih scjitali pocjti bratjami, ne ne, ne po krovi i ne s sovsemi, no vsiotaki, pocjti kak lukasjenko skazal - mi zje pocjti rodnije s ruskimi, vot v manevrah , toistj posle monjovrov posoritsa jesjcjo i s belorusami i vsio - razdeljai rasjku po sostavnim, no cjastj i vibrannomu narodu - kak huilo skazal, karennoj narod rasseji) i togda poteri bili bi jesjcjo boljse.

e tolpoiopi ivani - mnogo ukropa nakosili, tak vot ne noite, dibilov i cerkvi bjot.
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Минуточку! Сначала возврат всего награбленного, расчет со всеми ограбленными, убитыми и обездоленными а потом делитесь как хотите, фашисты.
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Не всегда можно согласится с ним особенно по вопросу блокады - но именно эти мысли имеют право принадлежать к объективной реальности.
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Да чего уж там... исполним, так и быть,библейские пророчества, сожжем Рашу полностью лет через тысячу - тогда, глядишь, будут и технологии подходящие, чтобы сделать это без вреда для экологии остальной планеты.
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Вот слушаю Туку-тук,и в одном согласна, да, пока освобождать ,наступать нам -смерти подобно. Дальше он выстукует о том ,что в кацапов ракеты ,ядерное оружие и надо ждать дожидаться, когда Россия сама распадется. Нет Тука, надо давать кацапам понять ,что они находятся не за семью горами и долами , а их граница рядом,поселения тоже рядом. Москва всего за тысячу километров. И в случае применения ими того военного потенциала ,что натуковал этот господин, мы найдем средства, чтобы Москва и ближние к нам районы, тоже не наслаждались мирной жизнью ,тоже познали горюшко горемычное.
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И как с авиацией дело обстоит? Наверно, танков уже наклепали под тыщу, теперь самолёты выпускают? Какого чёрта воюющая страна 3 года не может наладить производство патронов! Миномёты, которые в Беларуси в каждой партизанской кузнице делали - самое большое достижение.

А как дела с диверсионной деятельностью? Что-то не слышно про "самоподрывы" техники и складов, включая те же ПВО. Стратегия как в первой серии Звёздных войн - ждём, пока враг выстроится в боевой порядок, потом начинаем отражать атаку, а потом ищем джедаев. Армия львов под руководством баранов.

Взять бы тот же старкрафт да посадить за терминал генералов против 10-летнего ребёнка... Кто продул - на передовую с ружжом.
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министр....не забудь того, что должна буть правоприемница у РФ....и обовязково.
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Начал за здравие .Кончил заупокой . -,,Одни говорят что дурман великодержавный настолько засел в головах что москали готовы воевать в одних лаптях с балалайками ...." И это правда .А дальше можно не читать . На раше давно телевизор и поп с кадилом победили и здравый смысл и холодильник. Сравнение сегодняшней козляндии с поздним советским союзом неуместно. Уместно сравнение с КНДР. Это важно .Потому что от этого зависит модель поведения Украины . Если принять на вооружение первый тезис Туки то и политика государства будет верной .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаиболее оптимальный вариант для Украины и всего мира - прекращение существования РФ как государства, в таком виде, как сейчас, - Тука
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