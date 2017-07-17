 Отмена чрезвычайного положения в энергетике должна стать одним из приоритетов Минэнерго, - председатель подкомитета по вопросам энергосбережения Рябчин

Как сообщает УНИАН, об этом заявил председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Алексей Рябчин.
"Я за рыночные отношения и против вот таких "ручников" в энергетике, когда Министерство может в ручном режиме заниматься теми вещами, которыми не должно заниматься Министерство. я считаю, что отмена чрезвычайного положения в энергетике должна стать одним из приоритетов Минэнерго",- отметил он.
По его словам, в энергетическом секторе должен быть использован рыночный подход, а не введено чрезвычайное положение.
"Ситуация в энергетике, которая сейчас есть, нуждается в рыночных подходах, а не в таких вещах, на которых можно зарабатывать непрозрачно", - отметил Рябчин.
Он также надеется, что правительство и Минэнерго делают все возможное, чтобы пройти отопительный сезон, "а не надеятся на Господа Бога и тёплую погоду". В свою очередь зампредседателя Комитета Ольга Белькова также выступила за прекращение чрезвычайных мер в энергосекторе."В данный момент у меня нет информации, которая бы говорила о какой-то критичности ситуации",- сообщила она. Напомним, 17 июля истекает срок, до которого правительство продлило временные чрезвычайные меры в энергетике. Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалык заявил, что не видит оснований для продления таких мер.
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насколько такая отмена хороша - это еще вопрос. Ибо в режиме чрезвычайки существенно увеличена выработка э.э. на АЭС, которые дают дешевую энергию. Отмена означает уменьшение доли атомной энергетики и соответствующее увеличение дорогой тепловой генерации (уголь, газ, мазут итд).
- На радость Ахметову и Ко, которые на подорожавшем угле будут требовать повышения цен на э.э.
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