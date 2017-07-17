 На въезде в Крым возле "Чонгара" скопилось 80 автомобилей. Оккупанты опять создают искусственные очереди, - пограничники

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.
"Новую неделю уже традиционно оккупанты начинают с создания искусственных очередей", - прокомментировал спикер Азово-Черноморского управления.
По его информации, в очереди на въезд в Крым возле КПВВ "Чонгар" ожидают 80 автомобилей, в районе контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка" очередей нет. Пешеходных очередей также не наблюдается.
В Госпогранслужбе заявляют о снижении снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу в сравнении с прошлым годом. Возникновение очередей связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска напротив украинских КПВВ. По данным украинских пограничников, российские службы замедлили пропускные операции.
Российские пограничные службы ситуацию пока не комментировали.
После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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поделом им будет...
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