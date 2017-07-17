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 На въезде в Крым возле "Чонгара" скопилось 80 автомобилей. Оккупанты опять создают искусственные очереди, - пограничники

В понедельник, 17 июля, с утра украинские пограничники фиксируют очереди возле административной границы с аннексированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

"Новую неделю уже традиционно оккупанты начинают с создания искусственных очередей", - прокомментировал спикер Азово-Черноморского управления.

По его информации, в очереди на въезд в Крым возле КПВВ "Чонгар" ожидают 80 автомобилей, в районе контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка" очередей нет. Пешеходных очередей также не наблюдается.


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В Госпогранслужбе заявляют о снижении снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу в сравнении с прошлым годом. Возникновение очередей связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска напротив украинских КПВВ. По данным украинских пограничников, российские службы замедлили пропускные операции.


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Российские пограничные службы ситуацию пока не комментировали.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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А наши сволочи рады стараться чтобы очередей не было.
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чому на кордоні з Кримом не зробили перепустки як у лугандонію?
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чому на кордоні з крисмом як і на лінії фронта в лугандонії не припинити шастання туди-сюди взагалі!
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Наши падлы должны были давно прекратить любые сообщения с Крымом. Нехер шастать к оккупантам и сепаратистам,а потом как Сущенко просить государство помочь освободиться из кацапской тюрьмы. Им ,сукам ,срочно надо в Крым? Тогда пусть едут туда насовсем.Что за херня- до сих пор работают на оккупанта.Все кто работает в РФ пусть там и остаются и меняют гражданство.С врагом нужно воевать,а не работать на него. Порошенко не определил законодательно гибридную войну с РФ,тянет резину и преступно нарушает Конституцию -поэтому и шастают до сих пор украинцы в паРашу,поэтому Путин и врет всему миру,что РФ не воюет с Украиной.Власть не избавляет страну от врага и не развивает экономику,производство,сельское хозяйство,села все повымирали,нет условий развивать сельское хозяйство нет помощи от государства,одно рейдерство на фермерские хозяйства с подключением силовиков,а государство живет на кредиты.Такую власть надо гнать нах.
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Надо этих отсосов про кацапских которые туда едут ,обратно в Украину не впускать.
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Да. Смотря в каком направлении. Впускать в Крым.
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Опять крымчанам по телевизору будут показывать толпы туристов, едущих в Крым
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Якщо створюють черги, то десь там повинно бути ЛайноНьюз щоб показати скільки турЫстів туди пхнеться.
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С организации подобных пробок могут начаться захваты приграничных районов вояками рф - водо-газо распределительных станций и т.п. Как обычно под прикрытием "спинами женщин и детей"
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а пусть эти жєнщіни и дэти не пхаются куда не следует...
поделом им будет...
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В Украине реклама "отдыха в Крыму" не запрещена, и в газетах это рекламируют и даже в метрополитене, неговоря об уличных объявлениях. Странно но факт. Сами популяризируют отдых на окупированной территории.
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а чого простіше - припинити шастати туди-сюди взагалі.
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Я не понимаю, а в чем проблема? Чем больше очередей, тем меньше украинской ваты туда поедет отдыхать
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Неужели нельзя как-то договориться с оккупантами, чтобы пропускали шустрее?
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В Крыму полно недвижимости, владельцами которой есть депутаты, бизнесмены и прочие граждане в Украине., запретите им шастать.
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К детям например или родителям. Или могилки родных поправить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа въезде в Крым возле "Чонгара" скопилось 80 автомобилей. Оккупанты опять создают искусственные очереди, - пограничники
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