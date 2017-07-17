 Угроза миру во всем мире генерируется из Кремля, из столицы страны, которую Рейган называл "империей зла", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
"Мы, украинцы, на себе почувствовали угрозу миру во всем мире, которая генерируется из Кремля, из столицы страны, которую Рейган называл империей зла", - заявил Порошенко в ходе рабочего визита в Одесскую область.
Напомним, ранее США ввели санкции в отношении 38 физлиц и организаций из РФ в связи с агрессией России против Украины.
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http://www.bagnet.org/news/society/336572/bespilotnik-ssha-provel-razvedyvatelnyy-polet-nad-donbassom
на всякое зло есть противоядие
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Вміє, коли захоче, тролити русню не гірше за Пастора)
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А вся Украина была "пришита" кровью к разваленной империи еще в 20-ые годы прошлого столетия.
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Згідно з оприлюдненими Держкомітетом даними експорт українських товарів у Росію за чотири місяці 2017 року виріс на 38,5 відсотків до майже на $1,3 млрд. Причому темпи зростання експорту в сусідню країну перевищують темпи зростання цього показника в цілому (26,8 відсотків).
http://povin.com.ua/13214-06-07.html
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Міністерство оборони розцінює ситуацію із забезпеченням Збройних сил України (ЗСУ) боєприпасами для кількох видів озброєнь як критичну.
За словами автора, левову частку експортних поставок України за кордон донедавна становили боєприпаси. Мільйони набоїв та боєприпасів різних калібрів експортувалися до Малайзії, Індії та країн Африки. https://ua.censor.net.ua/news/446144/minoborony_vvajaye_krytychnoyu_sytuatsiyu_z_zabezpechennyam_zsu_boyeprypasamy_dzerkalo_tyjnya
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http://www.cbsnews.com/news/panama-papers-claim-to-spotlight-how-worlds-rich-hide-money-offshore/
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