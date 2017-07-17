EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  1081  32
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1279) Порошенко (13417) Россия (71425) Донбасс (15422)

 Угроза миру во всем мире генерируется из Кремля, из столицы страны, которую Рейган называл "империей зла", - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза миру генерируется из России, которую в свое время бывший президент США Рональд Рейган назвал "империей зла".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Мы, украинцы, на себе почувствовали угрозу миру во всем мире, которая генерируется из Кремля, из столицы страны, которую Рейган называл империей зла", - заявил Порошенко в ходе рабочего визита в Одесскую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не мы начинали эту войну. Именно в Кремле ключи от ее прекращения, - Порошенко

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении 38 физлиц и организаций из РФ в связи с агрессией России против Украины.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гарант периодически произносит здравые фразы. спичрайтер - молодец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет. Спичрайтер скорее тоже избганный. Просто карту НАТО вытащили к выборам. Несмотря на горы обещаний, которыми он заманил писяти-четырех процентных лохов , в его программе Пжыты по-новому вступления в НАТО не было. Мало того, руководство альянса весь 2014 год орало ему на уши - "Двери НАТО для Украины открыты! ". Но в ответ была гробовая тишина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Загроза миру у світі це труси на президентських посадах які не можуть дати рішучу відсіч агресору! Це труси дають можливість маніякам захоплювати країни та вбивати сотні тисяч людей по всьому світові! Саме труси відповідальні за безкінечні війни та безкінечне панування мафії та криміналу в слаборозвинутих країнах! Труси на президентських посадах в США побоялись у 1991 році визнати суверенітети Татарстану, Карелії, та сотень інших територій РФ і навічно позбутись цього кримінального монстра - РФ! Труси на посадах в.о. Президента та Президента України побоялись ввести воєнний стан та оголосити війну путіну! Війни закінчаться тоді коли закінчаться труси!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко зовсім не дурень, він вміє красиво говорити, я не здивуюся, якщо основні тези своїх промов, він пише сам. Але він злодій та брехун, а свій розум використовує тільки для особистого збагачення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У мене царя немає, а якщо у тебе є цар пуйло, то сам у себе і питай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главная угроза Украине - коррупция... блок панамских патриотов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порох знов трохо русафобией поторговал))

Вміє, коли захоче, тролити русню не гірше за Пастора)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
сдохни на хуй чмо шоколадное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рональд Рейган называл нас, Советский Союз, Империей Зла, а не какой-то там козлостан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вы ж, козлостанцы, довольно кивали рылами, когда иностранцы называли СССР россией. Чего ж сейчас рожи воротите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мало ли кто кого кем называл, многие вон Нидерланды называют Голландией. Но Украина это такая же часть бывшего СССР, как и РФ. Это не Прибалтика, которая была оккупирована.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немалая часть Украины тоже была оккупирована кремлевскими в 1939 году.
А вся Украина была "пришита" кровью к разваленной империи еще в 20-ые годы прошлого столетия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одразу видно - "дипломата від бога",як називають Вальцмана його шісткі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как то не тянет эта московская шайка ворья на мировую коммунистическую угрозу, которая была при Рейгане. Но для красивого слова сойдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОГО ЯК БРАВО ОЛЬГІНЦІ ПРАЦЮЮТЬ ВСЕ ЗЛО В ПОРОШЕНКУ ! СУТКАМИ ТУТ ВИКУКАРІКУЮТЬ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сутками? Це чим, ліпєцьке? Йандекс-пєрєводчік гдюка зловив, коли в тебе ратиця в клавіші капс-лок застрягла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пэця умеет поджечь кацапские сраки. На гавно будут исходить неделю,как после "немытой расеи"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Говорити мордатий вміє,навіть Шльому вінницького"реформатора" переговорить.А от діі говорять самі за себе.Мабуть тому ,що дуже "патріотичний"?
Згідно з оприлюдненими Держкомітетом даними експорт українських товарів у Росію за чотири місяці 2017 року виріс на 38,5 відсотків до майже на $1,3 млрд. Причому темпи зростання експорту в сусідню країну перевищують темпи зростання цього показника в цілому (26,8 відсотків).
http://povin.com.ua/13214-06-07.html
...............

Міністерство оборони розцінює ситуацію із забезпеченням Збройних сил України (ЗСУ) боєприпасами для кількох видів озброєнь як критичну.
За словами автора, левову частку експортних поставок України за кордон донедавна становили боєприпаси. Мільйони набоїв та боєприпасів різних калібрів експортувалися до Малайзії, Індії та країн Африки. https://ua.censor.net.ua/news/446144/minoborony_vvajaye_krytychnoyu_sytuatsiyu_z_zabezpechennyam_zsu_boyeprypasamy_dzerkalo_tyjnya

...............
http://www.cbsnews.com/news/panama-papers-claim-to-spotlight-how-worlds-rich-hide-money-offshore/

Угроза миру во всем мире генерируется из Кремля, из столицы страны, которую Рейган называл "империей зла", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2966
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Империей зла есть вавилон, он селен как не когда раньше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
........................и в которой работают твои предприятия, слепотрастовый ты наш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУгроза миру во всем мире генерируется из Кремля, из столицы страны, которую Рейган называл "империей зла", - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти