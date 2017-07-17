 Украина планирует вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО, - Порошенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
По словам Порошенко, сегодня украинский народ объединен вокруг евроинтеграции и трансатлантической интеграции.
"Наше намерение вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО", - заявил Порошенко в ходе рабочего визита в Одесскую область.
Фото: Цеголко/Twitter
Напомним, что Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления ПДЧ.
Позже в НАТО указали, что приняли во внимание заявление президента Петра Порошенко о стремлении Украины получить план действий по членству, но пока что не давали согласия на начало диалога по ПДЧ.
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барижна влада у нас в Україні ,там шукай п'яту колону ,а москалі хай у себе за забором з куйлом розбираються
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нато... кароче...
коли узнаєте страшну правду про нато цру і фсб з кгб
ну тоді...
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