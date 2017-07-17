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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5630) ПДЧ (44) Порошенко (13417) членство в НАТО (155) Цеголко (144)

 Украина планирует вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО, - Порошенко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина намерена вернуть на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, сегодня украинский народ объединен вокруг евроинтеграции и трансатлантической интеграции.

"Наше намерение вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО", - заявил Порошенко в ходе рабочего визита в Одесскую область.

Украина планирует вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО, - Порошенко 01
Фото: Цеголко/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока в РФ не появится "менее воинственный президент", Украина вряд ли вступит в НАТО, - экс-посол США
Хербст

Напомним, что Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления ПДЧ.

Позже в НАТО указали, что приняли во внимание заявление президента Петра Порошенко о стремлении Украины получить план действий по членству, но пока что не давали согласия на начало диалога по ПДЧ.


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Украина итак в НАТО уже 3 года.Лексеич не раздражай Плешивого мудака лишний раз...
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Потрібно вимагати від НАТО іншої процедури співпраці для України, вся ця бюрократія нам не потрібна! Ми маємо вимагати від НАТО реальної військової допомоги, реальної участі підрозділів НАТО в війні проти путіна!
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А НАТО коли бачить розгортання ворожих позицій -теж чекає поки по їх солдатах почнуть стріляти,чи знищє ворога одразу?
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крысам кремля нравится трындеть Крым наш,нам КРЫШ
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Ну сделаете - тогда и поговорим, получится - +50 к карме, а нет так нет, перевыборы организуем.
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після слідуючого майдану буде НАТО ,а лексеича з барижною братвою погонять гамняною мітлою
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-зразу після тебе,
барижна влада у нас в Україні ,там шукай п'яту колону ,а москалі хай у себе за забором з куйлом розбираються
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(((я в отличии от тебя - гражданин Украины - так шо еще раз - Долой фашистскую и импириалестически - олигархическую власть расии - даешь революцию на мацкве - вся власть советам,рабочим и крестьянам - долой фюрера всея руси,организатора войны в Украинском Крыму,Донбассе и Сирии)))
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ще раз і по українські "гражданин порохобот" на ставці, не всі громадяни України є її патріотами
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троллику - шас 2017 год - таких как ты,мы здесь видели,а потом банили - вы тут долго не живете - так шо готовься на выход))
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ну так вперед банься чи підмивайся , готуй зад
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та нату поф де ми... там чи не там...
нато... кароче...
коли узнаєте страшну правду про нато цру і фсб з кгб
ну тоді...
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Только надо выйти предварительно из всех связей с рашей и постсовковых структур типа "СНГ", политика многовекторности себя не оправдала. В 2008 Украина тогда имела шанс получить ПДЧ, а сейчас это просто необходимо.
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Через три года только осенило? Чы проспався?
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когда фюрера у себя свергнете? вам не надоело быть ущемленными в правах))
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Вошдь красножопых, это ты про Януковича? Этого фюрера уже скинули. Сейчас ляйтером работает его министр экономики.
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ты бы поаккуратней с вождем - если я сказал, шо у вас будет революция на рассии - значит будет - мы ведь вам,теперечи,гуманитарную помощь не пришлем - хотя когда вас поделим ,а почему бы и нет )))
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ПУТІН КАЖЕ ЩО ПОРОШЕНКО БАРИГА ЗЛОЧИНА ВЛАДА ХУНТА !!!!!!!!! НАМ ТУТ СУТКАМИ БОТИ РОЗТЛУМАЧУЮТЬ ЩО ТРЕБА МАЙДАН І ПОВАЛЮВАТИ ЗЛОЧИНУ ВЛАДУ А ТО ШЕ В НАТО ЗАВЕДУТЬ НАС
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главный коррупционер страны - парашенко... партия БПП... блок патриотов панамы...
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у вас фюрер,ротенберги,усмановы и абрамовичи - с них начните,пример покажите))
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Ah da, zradisti, kstati, vot zje, vasj ne ljubimij petja, vsiotaki gasit normaljno, vzjal i tolknul mislj i recj -- i vot uvidite, hotj eto bizness projekt dlja nekotorih, no ja uveren - otmenjat a vanjki puskai lapu sosut - zima govorjat budet dlinnoi.
Порошенко попросил ЕС отменить плату за роуминг для украинцев (41)
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Ne uspevaju sleditj, - opjatj zrada, nu sjto takoje

ЕС одобрил новые торговые преференции для Украины (1)

rus.DELFI.lv | 42 минуты назад
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i jesjcjo odnostoronom porjadke, toistj kak eto ponjatj - zabili priglasitj Ukrainu sjtoli :D

Евросоюз окончательно одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, сообщил агентству РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом
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Знову брехати почав, Офшоренко не знає як свій рейтинг підняти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина планирует вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО, - Порошенко. ФОТО
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