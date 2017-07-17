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Все про:Госпогранслужба (2893) граница (3086) Молдова (821) Климкин (1362)

 Украина и Молдова ввели совместный приграничный контроль в ПП "Кучурган-Первомайск", - Климкин

климкин

Украина и Молдова ввели совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

"Начинаем совместный приграничный контроль с Молдовой при участии ЕС в ПП "Кучурган-Первомайск". Еще один шаг к управлению границами по стандартам ЕС", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова разрабатывает особый статус для Приднестровья в рамках объединенной страны
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А що порошенко не приїде відкривати пункт пропуску який зробив Саакашвілі за гроші одеських бізнесменів без копійки державного фінансування?
Саакашвили в Кучурганах
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посмотрел видео
что там Саакашвили сделал? два вагончика поставил или покрасил их?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Молдова ввели совместный приграничный контроль в ПП "Кучурган-Первомайск", - Климкин
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