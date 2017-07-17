 Украина и Молдова ввели совместный приграничный контроль в ПП "Кучурган-Первомайск", - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
"Начинаем совместный приграничный контроль с Молдовой при участии ЕС в ПП "Кучурган-Первомайск". Еще один шаг к управлению границами по стандартам ЕС", - написал он.
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Саакашвили в Кучурганах
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что там Саакашвили сделал? два вагончика поставил или покрасил их?
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