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 Политика Украины
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 Российские оккупанты хотят списать крымчанам долги перед украинскими банками, - СМИ

Госдума РФ приняла во втором чтении поправки к так называемому закону о погашении долгов крымчан перед украинскими банками (422-ФЗ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Издание пишет, что законопроект наделяет Фонд защиты вкладчиков правом реструктуризации долга вплоть до принятия решения о его списании, если для этого есть основания. Сам ФЗВ перейдет в распоряжение оккупационных властей Крыма, при этом Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас владеет ФЗВ, должно будет перечислить в фонд 1,5 млрд руб. неизрасходованного имущественного взноса.

"Документ 422-ФЗ был принят в конце 2015 года. Он определил порядок погашения долгов крымчан перед украинскими банками, покинувшими полуостров: требовать погашения долга могут только аккредитованные при ФЗВ российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в ФЗВ аккредитованы четыре компании, они скупили более 1 млрд руб. долгов крымчан перед украинскими банками", - пишет издание.

Как говорится в материале, в оккупированном Крыму и Севастополе уже готовят "региональный проект". "В данном проекте планируется записать, что долг или часть долга до 5 млн руб. подлежит безусловному списанию. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей, а компании смогут существенно уменьшить долги. Вопрос с коллекторами, против работы которых в Крыму изначально выступал глава республики Сергей Аксенов, будет закрыт автоматически. По словам собеседников "Ъ", компании, приобретавшие долги крымчан перед украинскими банками, ориентировали в первую очередь на розничных клиентов, чьи долги укладываются в 5 млн руб. Коллекторы, работающие в Крыму, рассказали "Ъ", что их должники уже сейчас, хотя закон не принят, отказываются погашать долги и платить по счетам. "Мы покупали долги у украинских банков, потому что взыскание таких долгов было предусмотрено законом, а теперь выходит, что взыскивать будет просто нечего,- недоумевает руководитель одного из агентств, работающих в Крыму", - пишет издание.

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Не оставят без внимания и тех, у кого долги больше 5 млн руб. "Во-первых, предполагается наделить набсовет ФЗВ правом принимать решение о списании долга более 5 млн руб. по обстоятельствам, имеющим существенное значение для личности заемщика. Тем же, кто не попадет и под этот критерий, планируется предложить весьма льготные условия погашения. В случае разового погашения определенной части долга можно будет избавиться от существенной его части: при внесении 5% суммы задолженности погасится 20%, внесение 20% суммы долга обеспечит полное его списание", - говорится в публикации.
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пофігу, пізніше з процентами в вигляді репарацій) повернуть!
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Надо соответственно списать долги украинцам, взявшим кредиты в нарассее. А таких у нас о-о-очень много. И квиты.
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Прецидент ? ВСЕ В БАНК РОСЕЕ, за кредитами! В ответ, им можно тоже не возвращать долги!
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Сколько раз говорила,что рос. банки нужно гнать из Украины,рос. бизнес нужно гнать из Украины -нихера никто не слушает,а кацапы со своей стороны уничтожают украинские банки.
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1. Взять кредиты.
2. Выгнать с Украины.
3. Кредиты списать.
4. Объяснить, что с оккупантами дел больше не хотим иметь.

5. Как бы ни было, но "Слава Украине".
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Пусть принимают.
И сразу в суд в Лондон или Стокгольм.
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чому з Кримом не така сама система перепусток як на Донбасі? що за фігня?
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Есть хорошая рассейская народная разбойничья песТня "Устали руки от топоров".
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рассейская народная разбойничья песТня "Привыкли руки к топорам"!
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пізно, українські банки вже давно перепродали ці борги расєйським колєкторам
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Это проблема уже не украинских банков а крымских коллекторов которые эти долги скупили.
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нет, это проблема все же наших укр. банков, которым никто ничего не собирается возвращать!
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"Мы покупали долги у украинских банков, потому что взыскание таких долгов было предусмотрено законом, а теперь выходит, что взыскивать будет просто нечего...

Берите долги камнями с неба!
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интересно сколько там заемщиков из Приватбанка за которых каждый украинец будет рассчитываться как и за свет газ и воду !
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за х*йла в твоей логике не надо рассчитаться? случайно?
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По моей логике нужно обрубить все что идет на окупированные территории и ввести визы !
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Самое интересное в этой новости то, что российские коллекторы скупили более 1 млрд руб. долгов крымчан перед украинскими банками.
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скупили за бесценок
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Тут интересно другое - в то время как враг оккупировал нашу землю, отбирал госпредприятия, убивал наших людей на Донбассе какие-то украинские банки продавали коллекторам этого врага долги украинских граждан. Просто интересен список этих банков.
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Каких украинских граждан?
Тех, что махали аквафрешами и орали:" Ра-си-я! Ра-си-я!", тех, что воевали на Донбассе против Украины?
Правильно сделали, что продали, иначе всё досталось бы оккупантам, а с расторопностью международной судебной системы и украинского государства отсудить ущерб от оккупации можно лет через сто, и то номинально. Другое дело, что, учитывая обстоятельства, украинские банки, чтобы спасти от агрессора хоть что-то, продали долги крымских коллаборционистов российским коллекторам с большим дисконтом. Зато теперь пусть российские коллекторы разбираются сами со своими.
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Вот у вас белорусский флаг. Как известно во время Второй мировой войны вся территория Белоруссии была оккупирована Третьим рейхом. Вы считаете, что все белорусские граждане, которые оказались в оккупации являлись коллобарантами и теми, кто звал Гитлера?
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А-а, т.е. вы считаете, что те 10-15% крымчан, которые сохранили лояльность Украине, должны сохранить свои долги именно украинским банкам, а 85% коллаборционистов-нет?
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Т.е. я считаю, что подковерные игры украинских банков с коллекторскими предприятиями страны-агрессора должны получить соответствующую оценку со стороны наших правоохранительных органов.
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А я считаю, что украинские банки надо поощрить за то, что они, в отличие от украинских органов, хоть что-то спасли в Крыму.
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А главную соответствующую оценку со стороны ваших правоохранительных органов должны получить те, от Банковой до Генштаба, кто вел и ведет подковерные игры с властью, военными и бизнес-кругами страны-агрессора, в результате чего Украина, потеряв имущество, собственность, территории, только мантры про Минский сговор и влажные несбыточные мечты про то, как "Крым сам вернется" может декламировать.
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Интересно, какой процент таких кредитов наши банки продали российским компаниям?
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крысчанам настоятельно советую не верить в то, что кацапляндия может отменить Международное Право. Нарушить? Да. Отменить? )))))
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шо то непонятное, писалось же что все долги с большим дисконтом, около 25 %, укрбанки продали российким же коллекторам
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здравомыслящий человек воевать за дныру не поедет...
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Закачатьть расийский газ на 20 лет вперед. И продавать его дешевле Европе. Долги списать.
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проводится массовый медиа ликбез, кацапским банкам кредиты не возвращать, создаются укр компании рога и копыта, которые с дисконтом в 90% скупают у кацапов кредиты, гасят должникам с дисконтом 45%, все по эвропейски цивилизованно в рамках правового поля
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За временное пользование Крымом они еще долго будут долги отдавать ...
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Рудченко Игорь‏ @rudchenkoigor 19 ч.19 часов назад
В оккупированном Крыму полчища крыс: свободно шастают по пляжу в Севастополе и уже лезут в жилые дома..

Российские оккупанты хотят списать крымчанам долги перед украинскими банками, - СМИ - Цензор.НЕТ 5978
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Есть множество фото - пляжи в Крысме пустые. А туристо-то во где.
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Я отличаю так: если морда недовольна и хныкает, что это не то, что хотелось - то это коренной крысчанин. А если морда недовольна и смотрит как хазяин, то это понаехавший. Хотя корни у них от одного предка - "маскалопитека". Поэтому их для неспециалиста тяжело отличить друг от друга.
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Mda, samoje strasjnoje, kogda rabu dajot kakije to polnomocjija, i vot tot kotorij smotrit kak hozain na krisjcjanskih krepostnih i jestj tot, komu jakobi dalji voljnuju v otnosjenije krisjcjan, no toljko jakobi.
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Нашествие крыс началось с Севастополя.
И это правильно.))
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Как бы тетке из последнего поста объяснить что "той" Украины никогда не будет, они навсегда будут для нас говном и третьим сортом.
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А почему это вдруг? Вот те 17.8% это и есть те которые ходили на "референдум", ну может еще 10% ходило, и вы из-за этих 30% будете весь Крым говном обзывать. От них ничего не зависело, это тупая оккупация, неужели трудно это понять?
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Да не суетитесь вы)))это обычный развод лоха по-доброму)),а вся суть по итогу вместо банков Украины выступят банки РФ и получат с лохов по полной программе,вплоть до выселения !))
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Успокоили. А то я больно распереживался за крысчан.
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Рудченко Игорь‏ @rudchenkoigor 16 ч.16 часов назад
Российскому языку в Украине нужно дать столько квот и свободы,сколько украинский язык имеет квот и свобод в Российской федерации.
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Беня будет не согласен с этими расейскими ноу-хау. рашистские коллекторы будут выбивать с крымских ватников долги перед украинскими банками, мордор будет отвечать по всем долгам в международных судах как недогосударство по полной со всеми начислениями, а ватники еще раз заплатят теперь уже украинским банкам. Выиграют все .
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Выиграют и ватники. Ведь опыт (пускай и негативный) - вещь неоценимая, за деньги не купишь.
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херня на постном масле.с таким же успехом и Я могу списать долги Украины перед МВФ.
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За всеми этими кредитами стоит залоговое имущество, на которое в Украине нотариально (ещё при взятии кредитов) наложен арест. После освобождения Крыма этот арест автоматически вступит в действие. Так что совет крысчанам- избавляйтесь от такой недвижимости (и другого имущества, которое можно будет конфисковать) пока не поздно.
Правда, ваши покупатели его потом тоже лишатся и будут вас искать, чтобы "поблагодарить".

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Что делал Суворов в Альпах?
Алексей Поликовский

Российские оккупанты хотят списать крымчанам долги перед украинскими банками, - СМИ - Цензор.НЕТ 45701 мая, 09:00
Мы до сих пор изображаем из себя великую силу, которая сама себе дала право подчинять народы....
В 1799 году Суворов перешел через Альпы. Переход этот, описанный в русской прозе и изображенный в русской живописи, вошел в анналы военной истории и до сих пор восхищает любителей батальных описаний и героических картин. Но во всех рассказах про то, как связывали офицерскими шарфами бревна, чтобы перейти по ним Чертов мост, как шли сквозь облака и съезжали на задах по заснеженным скалам, как-то теряется вопрос о том, зачем все это было нужно и какая вообще была у героического похода цель. И действительно, зачем русский фельдмаршал с 20 тысячами солдат ходил через Альпы в Швейцарию?
Цель была ― очистить Швейцарию от революционных французских войск и идти потом на Париж.
Потому что Париж был сердцем революции, городом, провозгласившим свободу, равенство, братство. И смерть королям.
Цель была ― усмирить Францию, загнать людей в прежнее бесправие, восстановить старый порядок, подавить революцию.
От Москвы до Швейцарии 2 с лишним тысячи километров, а до Парижа и того больше. Железных дорог тогда не было, автомобилей тоже. Пешком шла русская пехота через всю Европу, чтобы на полях Тосканы погибать во имя рабства и падать в альпийские пропасти во славу монархии, крепостного права, тюрем и цензуры.
Такова была сила российской империи и так далеко ходили ее войска, чтобы вразумлять восставшие народы, которые к России никакого отношения не имели.
В 1830 году восстала Бельгия и отделилась от Голландии. Далеко Бельгия от России, но зоркий взгляд всеевропейского соглядатая проникал повсюду. Царь Николай I выпустил манифест, где грозил Бельгии за ее восстание, за то, что отделилась, не спросив разрешения в Санкт-Петербурге, за то, что выгнала своего короля и нарушила порядок, за ее мысли о конституции, правах человека и свободе. И уже собирались войска, чтобы идти подавлять бельгийскую революцию, но только тут восстали поляки, и стало не до Бельгии.
Польское восстание 1830 год
Три раза восставала Польша, в 1794-м, в 1830-м и в 1863 годах. Три раза восставали поляки против заведомо более сильного врага, вступали в бой со стотысячными и двухсоттысячными армиями, приходившими с Востока, вели партизанскую войну, гибли сотнями и тысячами, мечтали о независимой Польше, о свободе и конституции. Другие тысячи после разгрома восстаний шли по этапу на пожизненную ссылку в Сибирь. Трижды империя подавляла польские восстания, подавляла успешно, успешно вытравляла из поляков саму мысль о независимости, успешно вешала и сажала в тюрьмы, успешно выгоняла профессоров и поэтов в эмиграцию, чтобы голодали и мерзли на парижских чердаках, успешно наваливалась всей тушей и настаивала на своем: Польша - неотъемлемая часть России, и не быть ей свободной.
Но, глядя из сегодняшнего дня, видим, что бессмысленным был этот упорный, занявший века труд по принуждению Польши. Ума и чутья не хватило понять, в какую сторону идет история. Только тысячи людей погубили без толку.
Кажется, какое отношение имеет все это к сегодняшнему дню? Имеет, и прямое. Мы до сих пор гнем эту линию, до сих пор изображаем из себя великую силу, которая сама себе дала право подчинять народы. Но только силы той у России давно нет.
В центре Будапешта стоит памятник генералу Бему. В 1848 году, во время венгерской революции, поляк Бем командовал венгерскими войсками. Но как польские восстания Россия давила вместе с Пруссией, заранее определяя, кому в какой области расстреливать и вешать, так венгерскую революцию давили вместе с Австрией, а вернее, вместо неё. Кажется, что нам до Венгрии, пусть живет, как хочет! Но нет, нельзя позволять людям жить, как хотят, ― и поэтому сюда, в Венгрию, в Трансильванию, шла сотни верст пешим ходом русская армия, чтобы подавлять, разгонять, усмирять и возвращать людей под ту власть, которую они ненавидели и терпеть не хотели.
Это и была должность России, начиная с конца XYIII века, должность, на которую Россия заступила по собственной воле, а вернее, по воле Романовых, ― жандарм Европы. Силен был жандарм и могуч, посылал корпуса в Италию и дивизии в Венгрию, шпионил за Герценом в Лондоне, охотился за русскими политическими эмигрантами во Франции и Австрии. Так силен был этот жандарм и так упоен своей силой, что думал о себе, что всемогущ. Шел в Париж срывать с парижан якобинские колпаки, приводить их под присягу старым порядкам, а дошел, в конце концов, до Екатеринбурга, до подвала Ипатьевского дома.
В Библии бесы, изгнанные из людей, вселяются в свиней, в фильмах ужасов монстр из убитого тела перепрыгивает в новое, здоровое. Так имперское чванство и имперский садизм переселились из русской империи в советскую республику. И теперь уже те, кто убил жандарма во имя свободы, сами стали жандармами. И снова зыркал недоброжелательным взглядом всеевропейский соглядатай, отслеживая малейшее дуновение свежего ветра в оккупированной Европе. Снова тяжело снимались с места армии и шли подавлять.
Все, как прежде, только техника другая.

Против вышедших на улицы берлинских рабочих 1953 года ― танки.
Против повстанцев в Будапеште 1956 года ― танки.
Против Пражской весны 1968 года ― танки.
Все то же, что было, только словесная обертка и пропагандистская оболочка иная, а больше ничего. Снова Россия, как какой-то неизбежный и неизбывный монстр с Востока, набрасывалась и давила польские, немецкие, чехословацкие поползновения к свободе, демократии, многопартийности и отсутствию цензуры, снова убивала и ссылала, допрашивала и сажала. И снова была слепота, только имперские бельма на глазах сменились советскими. Как прежде Романовы, так теперь генсеки, не чуяли, не видели, не понимали, куда идет время, которое им не дано остановить.
Мертвенным своим взглядом обводя Европу, они видели повсюду жизнь, желающую жить, студентов, грезящих свободой, рабочих, мечтающих о профсоюзах, писателей, ненавидящих цензуру, демонстрантов, протестующих против оккупации. Ни разу в их закостеневших мозгах не возник вопрос: «А зачем мы все это делаем? Зачем лезем в чужие дела и навязываем людям то, что им ненавистно? Зачем тратим силы страны и ее историческое время на подавление того, что все равно подавить нельзя? Разве у нас в России, в нищей, пустеющей, обескровленной России, - нет дел? Разве обязательно России быть мучителем и пугалом?» Нет, такая простая человеческая мысль не приходила им в голову.
И как прежде Романовы в золотых эполетах были безумны, так теперь были безумны Андроповы и Черненки в серых шляпах. Однажды прямо посреди бала Николай Палкин, которого декабристы напугали на всю его жизнь, вдруг закричал танцующим офицерам, чтобы седлали коней и скакали на Рейн подавлять французскую революцию. Что за ужас клюнул его в этот момент в мозг? Андропова такой же ужас корежил и корчил каждый раз, когда он вспоминал 1956 год и Венгрию.
И как прежде Романовы не понимали, что все, что они творят, ведет их к вагону на станции Псков, где последний из них отречется, так и теперь череда генсеков не могла, не в состоянии была понять, что все, что они делают, ведет их к Беловежской Пуще, где три мужика подпишут империи приговор на пеньке.

Но было и нечто новое в этом неизменном, занявшем два века процессе подавления революций и угнетения народов.
Это новое ― убывание со временем силы жандарма, уменьшение его страшных усов, укорачивание его некогда длинных рук, достававших до Италии, тянувшихся к Парижу, хватавших за горло Будапешт.
Когда-то Россия была необозримой мощью. Эта мощь, эта глубина пространства, эти дивизии, которые появлялись в Европе по мановению царской руки, эти негнущиеся спины и мозги императоров ― все казалось незыблемым и вечным. Но Россия царей и Россия генсеков веками и десятилетиями тратила себя, отдавала свою кровь и свою жизнь для воплощения бредней, иссякала в войнах и усилиях по подавлению революций, по удержанию того, что удерживать не надо и нельзя. Россия теряла свои силы, подавляя чужие народы, и забыла про свой. Все, чему Россия противилась, все равно произошло. Французская революция сияет в веках, Венгрия отделилась от Австрии, Польша освободилась, Чехия и Словакия живут без нас ― а с чем остались мы?
С зарплатой 125 долларов? С аварийным жилым фондом? С обезлюдевшим Дальним Востоком? С 20 миллионами бедных? С двумя процентами мирового ВВП?
В 1799 году бодрый Суворов собирался очистить от революционных французских войск далекую Швейцарию. В 1830-м Николай Романов грозился, что придет через всю Европу в Бельгию и накажет ее за революцию. В 1848-м Паскевич усмирял Венгрию. В 1980 году Политбюро выбирало способ, каким в очередной раз схватить соседнюю Польшу… Но в 2014-м - революция в Киеве, и из-под мертвой, изжившей себя власти уходит уже не далекая Франция и даже не соседняя Польша, а близкая Украина.
И это не остановить. Можно принимать драконовские законы, сажать петрашевцев и диссидентов, пороть политзаключенного Боголюбова и пытать политзаключенного Дадина, можно заставлять поляков на их собственные деньги строить для себя тюрьму в Варшаве, а немцев стену в Берлине, можно повесить поляка Ромуальда Траугутта и венгра Имре Надя, можно бороться со свободным книгопечатанием в 1848 году в Берлине и в 1948 году снова в Берлине, можно сто лет подряд противопоставлять «свободе, равенству, братству» «православие, с
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можно сто лет подряд противопоставлять «свободе, равенству, братству» «православие, самодержавие и народность», можно это и еще многое, очень многое бессмысленное и пустое…
Но жандарм скукоживается. У него больше нет сил. Он изжил себя, и ему не помогут даже анаболики в виде пилюль ненависти и таблеток пропаганды. Революция и свобода, за которыми жандарм 200 лет гонялся по всей Европе, сами пришли к нему в гости и стоят на границе в 500 километрах от Москвы.
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Aha, eto kak kris nakormitj krisinim jadom - horosjego apetita.
Mda, vot povezlo zje kriscjanam, a vot kak zjitj rjuskomu v fasjizdskih stranah Baltiji, tam dazje ministr fosjizd :
Министр: мы уже видим существенную выгоду от либерализации рынка природного газа (36)
Министр: терминал сжиженного газа в Латвии имел бы огромные преимущества (22)
Vot pridumal - terminal jesjcjo stroitj, malo sjto v litve po zjivomu rjuskim rezjat, tak net, jesjcjo i Latvija zamahnulas gnobitj rusnju - vot nu kak zjitj vrjuskim u fosizdov, jesli vsio na zlo rassejusjke, eto zje ne komfortnije obstojateljstva, fosjizdi dazje ministri.
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На сколько я знаю, долги украинским банкам были выкуплены у них коллекторскими компаниями. Ну что ж, если коллекторы решили заняться благотворительностью это их право. Что касается текущих непогашенных долгов, банки вправе обращаться в международный арбитраж со 100% шансами на удовлетворение иска. Что снова выльется в "благотворительность" со стороны РФ, так что не вижу проблемы.
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с этими кредитами и в Украине не все гладко.выдавая кредит под 25-32% банки закладывали в риски по невозврату где то 30 %.форс-мажором в 14-м году накрылось практически все.банки лопнули,закрылись,обанкротились,скурвились и т.д.ситуация мягко говоря -жопа.при нынешнем уровне жизни большая(подавляющая) часть населения просто физически не в состоянии обслуживать а тем более возвращать кредиты.выхода два: или все списать или реструктизировать лет на 20-ть минимум с отсрочкой платежа.Так что вопрос этот и у нас скоро станет на повестке дня.
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Ты думаешь, это твой зуб? (с)
Если долги украинских банков уже проданы российским коллекторам - это уже их головная боль. И дисконт, который они получили при покупке - это плата за риск, который они на себя взяли. Так що звыняйтэ.
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Из российских СМИ
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"Порошенко взбешен! Захарченко выходит во второй тур выборов президента Украины!" - Российские СМИ рассказали о росте популярности главаря "днр" в Украине.

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Весь адекватный Мир знает, шо кацапы маньяки, убийцы и идиоты. Но шоб до такой степени ?
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А Порошенко знает, что он взбешен и почти проиграл выборы?
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просто он незнает у кого их можно выиграть. Вот уже на Захера надежды возлагает.
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Это прекрассно, нужно просто дождатся, когда закон вступит в силу. Скрестим пальцы и ждём.
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Банкирам это пофиг,а не вам.Вы выплатите,как Приват выплатили,так и этим.Не будьте наивными.
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Значит эти долги частных лиц перед украинскими банками возьмёт на себя бюджет рашки, после того как рашу начнут засыпать исками в международные суды.
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А вот интересно бы знать: " наши" люди в Крыму или татары, типа зашибись поголовно патриоты Украины, имея кредиты в Украинских банках в Крыму, не скупленные парашские костоломами, продолжают их выплачивать?...Может кто местный и в теме. Хотелось бы услышать. А то на словах все герои, Чубаров вон землю Крымскую уже делит вовсю, осталось только укропам ее освободить...
Люблю доколупываться.
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Мне кажется, что им и так несладко. Не понимаю, когда, забив на массу коллаборционистов, начинают доколупываться до тех немногих, кто чувствует себя в оккупации. Они беззащитнее, поэтому интереснее их теребить?
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Это несомненно подарок крысчанам, способный вызвать даже спонтанные народные гуляния, но в конечном итоге любой суд признает такое решение незаконным и долги таки придется отдавать, хоть местным коллекторам, хоть украинским банкам.
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это теперь забота оккупантов в крыму.пусть выбивают,списуют,дарят,жарят...когда вернется тогда это будет головняк УКРАИНЫ.
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так после єтого можно всяким сбербанкам дулю показивать =)
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Бугага!!! Никто никогда и никакой банк не простит своих должников. Разве что те кто скупил долги перед украинскими банками заплатят из своего кармана. Зато вот крысчанам можно по закону кинуть разейские банки удрав в Украину, так как по закону все документы подписанные в окупированном крыму считаются недействительными. Поетому Сбербанк РФ и не заходит в окупированный крым и тем более не выдает крысчанам кредиты, а вот мелкие частные банки зашедшие в крым скоро будут в жопе.
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Ну ну ... А раися потом будет по Европейским судам отдавать долги из средств своих пенсионеров... Дерзайте..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские оккупанты хотят списать крымчанам долги перед украинскими банками, - СМИ
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