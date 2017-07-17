 Российские оккупанты хотят списать крымчанам долги перед украинскими банками, - СМИ

Не оставят без внимания и тех, у кого долги больше 5 млн руб. "Во-первых, предполагается наделить набсовет ФЗВ правом принимать решение о списании долга более 5 млн руб. по обстоятельствам, имеющим существенное значение для личности заемщика. Тем же, кто не попадет и под этот критерий, планируется предложить весьма льготные условия погашения. В случае разового погашения определенной части долга можно будет избавиться от существенной его части: при внесении 5% суммы задолженности погасится 20%, внесение 20% суммы долга обеспечит полное его списание", - говорится в публикации.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает российское издание "Коммерсант" Издание пишет, что законопроект наделяет Фонд защиты вкладчиков правом реструктуризации долга вплоть до принятия решения о его списании, если для этого есть основания. Сам ФЗВ перейдет в распоряжение оккупационных властей Крыма, при этом Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас владеет ФЗВ, должно будет перечислить в фонд 1,5 млрд руб. неизрасходованного имущественного взноса."Документ 422-ФЗ был принят в конце 2015 года. Он определил порядок погашения долгов крымчан перед украинскими банками, покинувшими полуостров: требовать погашения долга могут только аккредитованные при ФЗВ российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в ФЗВ аккредитованы четыре компании, они скупили более 1 млрд руб. долгов крымчан перед украинскими банками", - пишет издание.Как говорится в материале, в оккупированном Крыму и Севастополе уже готовят "региональный проект". "В данном проекте планируется записать, что долг или часть долга до 5 млн руб. подлежит безусловному списанию. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей, а компании смогут существенно уменьшить долги. Вопрос с коллекторами, против работы которых в Крыму изначально выступал глава республики Сергей Аксенов, будет закрыт автоматически. По словам собеседников "Ъ", компании, приобретавшие долги крымчан перед украинскими банками, ориентировали в первую очередь на розничных клиентов, чьи долги укладываются в 5 млн руб. Коллекторы, работающие в Крыму, рассказали "Ъ", что их должники уже сейчас, хотя закон не принят, отказываются погашать долги и платить по счетам. "Мы покупали долги у украинских банков, потому что взыскание таких долгов было предусмотрено законом, а теперь выходит, что взыскивать будет просто нечего,- недоумевает руководитель одного из агентств, работающих в Крыму", - пишет издание.