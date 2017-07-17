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 Политика Украины
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Все про:день рождения (377) Меркель (1459) поздравление (627) Порошенко (13417)

 Вы наш искренний друг в самом сердце Европы, - Порошенко поздравил Меркель с днем рождения

меркель

Президент Украины Петр Порошенко поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сердечно поздравляю Ангелу Меркель с Днем рождения - нашего искреннего друга в самом сердце Европы, надежного союзника в нормандской формате и преданного поборника суверенитета и территориальной целостности Украины!", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель намерена остаться при власти в Германии до 2021 года

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель во время ежегодного приема представителей дипломатического корпуса в замке Мезеберг заявила, что без "напористости" украинского президента Петра Порошенко отмена виз для украинцев вряд ли была возможна.

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Сенсация..........давайте замутим комментариев страниц так на 10 минимум.
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И Вова поздравил: "Спасибо за поздраление, Вова"Вы наш искренний друг в самом сердце Европы, - Порошенко поздравил Меркель с днем рождения - Цензор.НЕТ 2390
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"Геодезичний знак географічного Центру Європи у селі Ділове, Закарпатської області, Україна".
Спасибо за информацию. Буду знать.
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сердце Европы - Швейцария. Бумажник всегда ближе к сердцу держат. Украина - не могу пока определить какой частью организма является. Но точно знаю, где жопа мира.
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каким макаром украина может быть центром европы если она на самом краю, а дальше уже бурятская россия ?
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Если вопрос не риторический, то наверное ответ на него заключается в том, что Европа заканчивается там, где начинаются Уральские горы.
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х сказало, что виновата страна, над территорией которой сбили Боинг, для этого обвинения они его и сбили.
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Если бы это Даля была,я бы тоже поздравила...
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Для Дали Украина - такая же Ненька, как её Литва.
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да ясный перец рюсская падаль должна была сбить рюсский масальот,но обосрались,сбили малайский масальот,ТЕПЕРЬ БЫДЛО жопые пытатся оправдать нападение брата ГИТЛЕРА на ссср дохлый
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А в чем искренность дружбы проявляется?
Я поздравляю Меркель!
Но дружба то искренняя в чем?
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Сколько недовольных Меркель...
А кто из европейских политиков сделал больше для Украины за последние три года?
И это при том, что Германия не имеет никаких обязательств перед нами, в отличие от будапештских подписантов.
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да-да, не меньше, чем Штайнмайер и Коль вместе взятые.
Берлускони тоже много для Украины сделал, но мы его поздравлять не будем - он в Крым через жопу ездил, и пижженое вино там пил.
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А что сделал Берлускони для Украины за последние три года?
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Да уж не меньше, а может и больше, чем Ангела.
А еще надо не пропустить поздравить Зигмара 12 сентября и примкнувшего к нему Жана-Ива, у которого день рождения через две недели. Ну, это пусть у Климкина голова болит - не тот ранг.
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Ответа по сути у вас не получилось, только "меньше-больше"((
Я не предлагаю петь оды Ангеле, но считаю неблагодарность одним из самых плохих качеств как и в простом человеческом общении, так и в политике.
Не хочется, чтобы мы уподоблялись кацапам, которые "победили" нацизм без украинцев и помощи Запада.

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Даля Грибаускайте сделала и делает не меньше. Хотя на каких весах можно это взвесить...
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Даля умничка и наш друг, но политический вес в Европе Литвы и Дали несравним с Меркель и Германией.
Те же животворящие пендели от Меркель для Греции и других подобных ей, время от времени сомневающихся в необходимости продления санкций против раши, намного существенне и действеннее чем от Дали.

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друг ,врага и оккупанта Украины ,куйла мацковского,не есть "друг" украинского народа ,,,этот "друг" помог куйлу оттяпать часть украинского Донбаса ,под создание "днры" и в обозримом будущем ,возврата этой территории Украине ,этот "друг"не гарантирует...
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Германия, которая вместе с французами и обкуренными голландерами отказала в будущем членстве Украины в ЕС, оказывается наш лучший друг. Для немцев эта ГэДээРовская комсомолка хороша, но для нас?... Большой вопрос...
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а что, украина готова к членству в ЕС ? даже турки ,которые куда более развиты и то не попали туда, а нищая коррумпированная страна в которой скоро совсем не останется промышленности уже готова ?
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Этот шоколадно-приторный видимо забыл,что именно этат "Дрюк" потянула Украину в бесперспективный для Украины "минский договор",который в 14 году намечался как - "ну отдайте там эти части областей Путину..Пусть успокоится..А там как -нибудь всё устаканится"...Но потом Путин подвёл "дрюка-Меркель" и покладистого Олланда-начал кошмаритть воздушное и морское пространство Англии,Швеци,Канады.Вот эти страны,наплевав на дружеские отношения Меркель к Путину,самлстоятелдьно нажали на Европу с целью ввести санкции.Только тогда позиция Меркель к Путину начала постепенно меняться-Германия,даже вместе с Францией,не могла идти против Европы.А когда Канада чуть не поубивала российские самолёты в своём арктическом пространстве и чётко заявила на поддержку Украины некоторым военным оборудованием,а Швеция чётко высказалась за право применения военной силы в случае повторного вторжения,то Меркель,держа нос по ветру,сразу "раздружилась" с Путиным...Стоит ли такую "флюгерную "дамочку-политика называть другом?Можно просто ограничиться официальным поздравлением...Порошенко должен вспомнить,что санкции ввелись только после начала нарушения Россией водного и воздушного пространства стран Европы и ввода войск в Сирию,а не сразу после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.А усилились санкции после кибератак ФСБ на европейские и американские организации,особенно на выборчий процесс в США и влезание в сеть Пентагона.
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Еслиб у пэтюшки были яйца, она была бы дедушкой..А так ,приходится работать орально
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Спасибо, милый друг!

22 февраля 2017 г. между Nord Stream 2 AG и компанией Allseas было заключено соглашение по обеспечению мощностей для морской трубоукладки газопровода «Северный поток - 2». Согласно соглашению, Allseas в течение 2018 и 2019 годов обеспечит укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трех трубоукладочных судов - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.[12]
Завершение строительства двух ниток газопровода было запланировано на 2019 год[13].
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