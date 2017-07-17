 Вы наш искренний друг в самом сердце Европы, - Порошенко поздравил Меркель с днем рождения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сердечно поздравляю Ангелу Меркель с Днем рождения - нашего искреннего друга в самом сердце Европы, надежного союзника в нормандской формате и преданного поборника суверенитета и территориальной целостности Украины!", - написал Порошенко.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель во время ежегодного приема представителей дипломатического корпуса в замке Мезеберг заявила, что без "напористости" украинского президента Петра Порошенко отмена виз для украинцев вряд ли была возможна.
1217 38
Украина планирует вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО, - Порошенко. ФОТО(26)
Порошенко почтил память жертв рейса МН17: "Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия"(25)
Меркель намерена остаться при власти в Германии до 2021 года(19)
Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Декларации о суверенитете: "В сложнейших условиях мы настойчиво реформируем все сферы жизни страны"(83)
Порошенко кладет на демократию большую шоколадную конфету – активист(0)
По результатам проверок отстранены 25 руководителей предприятий "Укроборонпрома": никогда и ни у кого не будет "зонтика", если он коррупционер, - Порошенко(50)
В 2017 году в армию поставят 72 модернизированных танка Т-72, - Порошенко во Львове. ВИДЕО(295)
Ответить
Ответить
Ответить
Оти каламбурчик получился.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B&rlz=1C1JZAP_ruUA683UA683&oq=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.0.69i59j69i61l2j69i65j69i57j69i61.4256j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ответить
Спасибо за информацию. Буду знать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я поздравляю Меркель!
Но дружба то искренняя в чем?
Ответить
А кто из европейских политиков сделал больше для Украины за последние три года?
И это при том, что Германия не имеет никаких обязательств перед нами, в отличие от будапештских подписантов.
Ответить
Берлускони тоже много для Украины сделал, но мы его поздравлять не будем - он в Крым через жопу ездил, и пижженое вино там пил.
Ответить
Ответить
А еще надо не пропустить поздравить Зигмара 12 сентября и примкнувшего к нему Жана-Ива, у которого день рождения через две недели. Ну, это пусть у Климкина голова болит - не тот ранг.
Ответить
Я не предлагаю петь оды Ангеле, но считаю неблагодарность одним из самых плохих качеств как и в простом человеческом общении, так и в политике.
Не хочется, чтобы мы уподоблялись кацапам, которые "победили" нацизм без украинцев и помощи Запада.
Ответить
Ответить
Те же животворящие пендели от Меркель для Греции и других подобных ей, время от времени сомневающихся в необходимости продления санкций против раши, намного существенне и действеннее чем от Дали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
alles Gute zum Geburtstag
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
22 февраля 2017 г. между Nord Stream 2 AG и компанией Allseas было заключено соглашение по обеспечению мощностей для морской трубоукладки газопровода «Северный поток - 2». Согласно соглашению, Allseas в течение 2018 и 2019 годов обеспечит укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трех трубоукладочных судов - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.[12]
Завершение строительства двух ниток газопровода было запланировано на 2019 год[13].
Ответить