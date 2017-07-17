 "По Лозовому была использована точно такая же схема, как по мне. Розенблата и Полякова даже нечего обсуждать", - Константиновский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал внефракционный народный депутат Вячеслав Константиновский, который недавно заявил о добровольной сдаче мандата.
На вопрос о том, почему он не голосовал за снятие неприкосновенности с нардепа Андрея Лозового, Константиновский ответил: "Потому что по Лозовому была использована точно такая же схема, как по мне. Я был на его месте. Помню, как мне не дали предоставить объяснения и быстро "слепили" это производство. Мне прислали повестку, чтобы получить на почте акт проверки, тогда, когда уже проходила пресс-конференция. А расследования не могло быть, пока не возьмут у меня объяснения. Для этого должны были вызвать меня в ГФС, опросить, а уже после этого отправить документы в прокуратуру. Там быстро открыли уголовное производство и собрали пресс-конференцию.
Потом мне пришлось оправдываться. Опять же, это никто не читал. По Лозовому такая же картина. Я не знаю, прав он или виноват: пусть объясняет. Вы же понимаете, что у него не самая плохая декларация в Раде (ухмыляется. - Ред.). А начали с Лозового. Причем таким образом. Поэтому я не голосовал по нему. (...) Я считаю, что по Лозовому все должно было быть сделано корректно, а не в виде подставы. Я был на его месте, поэтому не голосовал".
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При этом он отметил, что по остальным представлениям на депутатов голосовал: "Розенблата и Полякова даже нечего обсуждать. Тут все понятно и по материалам. У Дейдея там ничего сложного: просто нужно сложить два плюс два. Олесь Довгий хорошо себя держал. Сам сказал: "Голосуйте". Будет в суде доказывать свою невиновность. Это правильно. Все прекрасно знают, что в Киеве были злоупотребления. Какова там его роль, увидим в суде. Это не парламент должен решать".
Полный текст интервью с народным депутатом читайте ЗДЕСЬ.
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Снятие неприкосновенности с Довгого, Полякова и Розенблата, нехватка голосов по Дейдею и Лозовому, - драматический день в Раде 11 июля. ФОТОрепортаж(55)
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о том, что Лозовой мог безнаказанно убивать?
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или он тоже имеет право стрелять во всех подряд?
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НО там всех к стенке без разбору...не ошибетесь...
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https://antikor.com.ua/articles/18369-killer_japonchika__koshelek_jatsenjuka
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