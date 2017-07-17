 Лицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
Так, по данным украинской разведки, лицам, которые привлекались к ведению боевых действий против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий" для сокрытия факта их участия в вооруженном конфликте на временно оккупированных территориях Востока Украины.
"Установлено, что во время проверки соединений и частей 1, 2 АК комиссией Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ офицеры 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) сдавали собственные средства на "организацию отдыха" членов комиссии", - отметили в пресс-службе ГУР Минобороны.
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4 роки тюремного ув'язнення присудили екс-міністру Греції і його дружині за те, що подали недостовірну декларацію про доходи в 2010 році.
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1.В Грузии только 6 налогов вместо наших 120, платят все, а не выводят деньги в офшоры. 2.за взятку 75$ 10 лет тюрьмы, а не выход под залог.
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17.07.1918 - рускыя расстреляли ночью в подвале Ипатьевского дома Николая II и его семью. Позже Ленин приказал арестовать участников казни.
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В Крыму из служебного жилья вместе с семьями выселяют бывших украинских силовиков - сотрудников СБУ, МВД, Минобороны и спасателей, пишут «Вести-Украина». При этом попытки отстоять в судах квадратные метры, полученные за службу Украине, ни к чему не приводят.
Все решения самопровозглашенных судов однотипны: эти квартиры стали служебными или муниципальными, а службы не являются правопреемниками Украины, поэтому всех выгоняют «без права на предоставление другого жилья». Речь идет о квартирах на берегу моря - в Ялте, Севастополе, Феодосии, Судаке и Керчи, говорится в статье. Далее: https://news.rambler.ru/world/37415478/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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