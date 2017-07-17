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 Лицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР

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Между военнослужащими соединений и частей 1 и 2 АК распространяется недовольство действиями командования российских оккупационных войск, прежде всего вызвано очередными попытками сокрытия участия в боевых действиях граждан РФ (отсутствием льгот) и поборами денежного обеспечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, лицам, которые привлекались к ведению боевых действий против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий" для сокрытия факта их участия в вооруженном конфликте на временно оккупированных территориях Востока Украины.

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"Установлено, что во время проверки соединений и частей 1, 2 АК комиссией Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ офицеры 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) сдавали собственные средства на "организацию отдыха" членов комиссии", - отметили в пресс-службе ГУР Минобороны.
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Нужно им сообщить, что такие удостоверения можно получить в военкоматах на подконтрольной Украине территории) Эта тупая алкашня поверит и приедет.
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И обязательно добавить, что жалобы на эти антиконституционные отговорки принимаются во Львовском, Тернопольском и Ивано-Франковском судах.
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зачем бумагу переводить? клеймо на лоб и порядок!
Лицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР - Цензор.НЕТ 9732
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Это покруче будет биометрического паспорта.
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и ккого же они себе в цари выберут? того что отрекся или того что убил того что отрекся? )))
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Hellinka 🇺🇦‏ @Hellinka 3 ч.3 часа назад
4 роки тюремного ув'язнення присудили екс-міністру Греції і його дружині за те, що подали недостовірну декларацію про доходи в 2010 році.
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Ahmad‏ @AlAhmediya 2 ч.2 часа назад
1.В Грузии только 6 налогов вместо наших 120, платят все, а не выводят деньги в офшоры. 2.за взятку 75$ 10 лет тюрьмы, а не выход под залог.
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А еще с недавних пор < 200гр шмали - не распространение и в таком количестве можно растить. Айда все в Грузию!
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Ahmad‏ @AlAhmediya 8 ч.8 часов назад
17.07.1918 - рускыя расстреляли ночью в подвале Ипатьевского дома Николая II и его семью. Позже Ленин приказал арестовать участников казни.

Лицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР - Цензор.НЕТ 1702
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они ш за идею воевали ,а не за какие то корочки ,если сильно надо то на 1 блокпосту можна заявление написать и высказать свое недовольство
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В Крыму массово выселяют из квартир
В Крыму из служебного жилья вместе с семьями выселяют бывших украинских силовиков - сотрудников СБУ, МВД, Минобороны и спасателей, пишут «Вести-Украина». При этом попытки отстоять в судах квадратные метры, полученные за службу Украине, ни к чему не приводят.
Все решения самопровозглашенных судов однотипны: эти квартиры стали служебными или муниципальными, а службы не являются правопреемниками Украины, поэтому всех выгоняют «без права на предоставление другого жилья». Речь идет о квартирах на берегу моря - в Ялте, Севастополе, Феодосии, Судаке и Керчи, говорится в статье. Далее: https://news.rambler.ru/world/37415478/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Пройдет не много времени и они еще возблагодарят провидение, что доказать их причастность к этому преступлению века,нельзя будет по удостоверениям участника боевых действий.это настоящее сокрытие преступления, следующий этап - ликвидация участников.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР
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