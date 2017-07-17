 С момента действия моратория на вывоз леса-кругляка инвесторы вложили в Украину десятки миллионов евро, - Ляшко

Как информирует "Обозреватель", об этом заявил лидер политсилы Олег Ляшко на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает пресс-служба партии.
Политик подчеркнул, что он вместе с коллегами по фракции являются авторами "металлургического" закона, который ликвидирует дефицит металлолома. А также законопроекта, который запрещает вывозить из Украины необработанную древесину, способствует развитию отечественной деревообрабатывающей отрасли.
"Я встречался с европейскими инвесторами на Житомирщине, в Ривненской, Львовской областях. С момента действия моратория на вывоз леса-кругляка они вложили в Украину десятки миллионов евро инвестиций. Поэтому мы призываем наших европейских партнеров приходить в Украину, создавать здесь рабочие места и вывозить на европейские рынки готовую продукцию, а не сырье", - подчеркнул Ляшко.
Политик убежден, что отношения Украины с Евросоюзом должны строиться как партнерские. Поэтому из Украины должно вывозиться не сырье, а готовая продукция.
"Хочу заверить вас, господин Еврокомиссар, что мы приложим все усилия и не дадим отменить запрет на вывоз из Украины сырья. Хочу, чтобы наши европейские партнеры реально смотрели на ситуацию в Украине. Мы за равные партнерские отношения с вами!", - обратился к еврокомиссару народный депутат.
695 13
Еврокомиссия выделяет еще €50 миллионов "прифронтовым" территориям Донбасса, - Домбровскис(9)
Депутаты подрались возле трибуны Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(181)
Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС(50)
Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС в декабре, но все условия нужно выполнить до середины ноября, - Домбровскис(51)
На чому любить їздити та літати "бідний" правдоруб Ляшко. ВІДЕО(0)
Гужва об обыске: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны"(78)
Место голодающего Березюка, сигареты Савченко и изменения в бюджет, - День 22 июня в Раде. ФОТОрепортаж(90)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
нельзя вводить рынок земли! всю землю продадут (а без рынка ее разве не отжимапют простейшей схемой об уплате штрафа за незаконную застройку?)
нельзя вводить платную медицину! бабушкам лечится не начто будет! (а при бесплатной им есть на что лечится? а врачам есть что на зарплату кушать?)
и т.д.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Леса сейчас вообще трогать нельзя - ни в виде сырья, ни в виде мебели - потому что карпатские и полесские леса защищали нас от изменений в климате, а сейчас, после облысения гор и тотальной добычи янтаря, при которой тоже массово вырубается лес, уже начались небольшие смерчи. Но дуракам же законы природы не писаны, наши постсовковые воры и ворята только о выгоде же думают. Воры - они до самой смерти воры, на плахе и то будет под себя грести, где им на ветерок-то смотреть.
Ответить