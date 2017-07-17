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 Политика Украины
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Все про:Домбровскис (15) лес (400) Ляшко (1512) Радикальная партия (341)

 С момента действия моратория на вывоз леса-кругляка инвесторы вложили в Украину десятки миллионов евро, - Ляшко

сырье

Радикальная партия намерена не допустить отмену моратория на вывоз из Украины сырья.

Как информирует "Обозреватель", об этом заявил лидер политсилы Олег Ляшко на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает пресс-служба партии.

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Политик подчеркнул, что он вместе с коллегами по фракции являются авторами "металлургического" закона, который ликвидирует дефицит металлолома. А также законопроекта, который запрещает вывозить из Украины необработанную древесину, способствует развитию отечественной деревообрабатывающей отрасли.

"Я встречался с европейскими инвесторами на Житомирщине, в Ривненской, Львовской областях. С момента действия моратория на вывоз леса-кругляка они вложили в Украину десятки миллионов евро инвестиций. Поэтому мы призываем наших европейских партнеров приходить в Украину, создавать здесь рабочие места и вывозить на европейские рынки готовую продукцию, а не сырье", - подчеркнул Ляшко.

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Политик убежден, что отношения Украины с Евросоюзом должны строиться как партнерские. Поэтому из Украины должно вывозиться не сырье, а готовая продукция.

"Хочу заверить вас, господин Еврокомиссар, что мы приложим все усилия и не дадим отменить запрет на вывоз из Украины сырья. Хочу, чтобы наши европейские партнеры реально смотрели на ситуацию в Украине. Мы за равные партнерские отношения с вами!", - обратился к еврокомиссару народный депутат.
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Шляшко, так ось де ти свій задекларований мільйон доларів взяв? Інвестори?
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По крайней мере не с бюджета взял. А вот как Кулявлоба, Сабаков и Гнойсман за несколько лет стали мультимиллионерами?
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пиар это или нет но в этом случае с ним трудно не согласится. Защищатся нужно и от ЕС а не думать что там только благие намерение...бизнес есть бизнес.
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"..отношения Украины с Евросоюзом должны строиться как партнерские. Поэтому из Украины должно вывозиться не сырье, а готовая продукция."- вот это правильно, и дай Боже чтобы не было лишь словоблудием.
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снимать мараторий нельзя! весь лес вывезут! (а при маратории его что не вывозят, так что закарпатье каждый год подмывает?)
нельзя вводить рынок земли! всю землю продадут (а без рынка ее разве не отжимапют простейшей схемой об уплате штрафа за незаконную застройку?)
нельзя вводить платную медицину! бабушкам лечится не начто будет! (а при бесплатной им есть на что лечится? а врачам есть что на зарплату кушать?)
и т.д.
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Ну так ты не путай праведное с грешным, речь идет не о пользе мараториев или законов , а о проблеме их выполнения, тут другие органы должны работать- правоохранительные, за то, что с бабулек тянут деньги на лечение, за незаконный вывоз леса,и продажу земли.
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ЦЕ ВСЕ ЗЛОЧИНА ВЛАДА БАРИГ ОФШОРНИКІВ ХУНТА ТАКЕ НАТВОРИЛА
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Нет доверия к этой Шлюшко, как он распинался против пенсионной реформы а потом смотрю а его фракция голосует за.
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не в Украину, а в карманы поросенков, гнусманов и им подобных воров, на крови украинцев. влезших во власть..
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А что есть спрос?Разве в кацапию, но там уже такая концентрация еб-тых дебилов , что скоро рванет и утопит в крови планету.
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Ну и шо? Примут закон, и когда это в нашей стране законы исполнялись?
Леса сейчас вообще трогать нельзя - ни в виде сырья, ни в виде мебели - потому что карпатские и полесские леса защищали нас от изменений в климате, а сейчас, после облысения гор и тотальной добычи янтаря, при которой тоже массово вырубается лес, уже начались небольшие смерчи. Но дуракам же законы природы не писаны, наши постсовковые воры и ворята только о выгоде же думают. Воры - они до самой смерти воры, на плахе и то будет под себя грести, где им на ветерок-то смотреть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС момента действия моратория на вывоз леса-кругляка инвесторы вложили в Украину десятки миллионов евро, - Ляшко
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