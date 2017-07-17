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Все про:армия РФ (6667) драка (2128) Минобороны (5210) разведка (1810)

 Между военными 1 АК "ДНР" произошла драка на межнациональной почве, есть раненые, - ГУР

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В соединениях и частях российских оккупационных войск участились случаи вражды на межэтнической (межнациональной) основе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"16 июля с.г. между военнослужащими кавказской национальности и русскими 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК возникла драка, в результате которой несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а один военнослужащий доставлен в больницу с ножевым ранением", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российским офицерам рекомендуется держаться подальше от линии соприкосновения на Донбассе во избежание потерь, - разведка

Как сообщалось ранее, в оккупированной части Донбасса выставлены патрули в местах продажи алкогольных напитков для предотвращения пьянства среди террористов.

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Че там, русня не хотела мычать "Чечня круто" и сидеть на бутылке?? Это конечно не порядок
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чечен побився з бурятом - хто з них більше росянин
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або чечен побився з бурятом хто з них русню пороть буде
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Это хунта пытается поссорить браццкие народы ДНР и ЛНР
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- Ты откуда?
- Из ДэЭнЭр.
- Ух ты! А ну скажи что-то на дээнерском!
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жаль не смог догадаться, это конкурс чего? номинально? не идиотизма же...
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фрики лугандона на шоу имени погремухи президента говностана.
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це добре, але краще коли в повідомленнях є втрати з боку лугадона, в виляді 200-х!
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Местные спать не захотели с чеченами , сепаратисты не понимают руССкие обычаи. Тяжело руССкий мир устанавливается.
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И этот разношерстный сброд под названием "кацапы" приехал нас вызволять...
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недообрезанный Хазин будет частично ликвидирован,частично выгнан
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Чем же их там опыляют, что они такие "дружелюбные и доброжелательные"?
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Рюсак,я тфой мамка трюба шяталь!....Слыш,чо-ты чо,б@я!!.....😄
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военнослужащий с национальностью эленеровец, побил военослужащего с национальностью денеэровец...
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Тяжело им вместе, этим с виду братским народам - менталитеты разные. Да и языковый барьер (лингвичи, видать, тоже разные) мешает понять друг дружку. Хотя и ведут происхождение от одного предка - "лишнехромосомный кацапопитек".
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14 июля в зоне АТО получил ранение в правую ягодицу народный депутат Украины Дейдей. Пострадавший был эвакуирован вертолетом в больницу, где рану смазали йодом и перевязали.

Побратимы заявили, что герой был сражен осколком вражеской мины, но пресс-служба штаба АТО отметила, что в тот день и в том районе обстрелов никаких не было. Недруги пишут в фейсбуке, что он в нетрезвом виде напоролся на шампур.

Как бы то ни было, но это уже четвертый депутат Верховной Рады, раненый в ж*пу на Донбассе. В предудущие годы пострадал афедрон у Парасюка, Семенченко и Яроша.

Позабавил один из комментариев:
«Да они что, на передовой раком стоят? Ж*пой к Донецку?»
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чуваши с бурятами... это затра в рф...
жду с нетерпением, когда им будет не до нас.
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Так что это получается то...народ Домбаса оказывается не один, а "многонациональный"?
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добра новина, чекаємо коли ці свинособаки перегризуть один одного...
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Это тока начало... ждём-с, когда рашенцы и их прихлебатели из Европы тоже перегрызут друг друга...
А то шо-та макроны на прошлой неделе разгавкались не по делу.
И как всегда, от Украины нет ни одной дипломатичной ноты с разъяснениями для Макрона... потому шо украинцы опять чем-то заняты, их вопросы физического выживания не волнуют:
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post.html.
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Еще одни "мышебратья" подрались. Интернационализьм в действии.
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У російському посольстві прогриміли вибухи: є постраждалі.
У неділю, 16 липня, розташоване в сирійському Дамаску російське посольство обстріляли.
Як повідомляють місцеві видання, на території посольства розірвалися два снаряди, один з них потрапив в комплекс будівель дипломатичного представництва, ще один розірвався біля будівлі самого посольства.
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"И тру-ляля и Тра-ляля сломали погремушку" (с) "Алиса в Зазеркалье", мультик.
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Сразу видно что наша разведка делом занимается доставая такие ценные сведения. Ждем от разведки еще сведений сколько боевиками было выпито водки и кто кого трахнул...
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kakaja takaja ohrana okolo mest torgovli vodki, ah da, hren s toi ohranoi, glavnoje te kto lovjat tu levuju vodku sleduisuju v daunbasiju i lugandoniju - tem objasnite - vodku propuskkatj, takovi uslovija, i vsio na blago polucjlencov - mozjno i bez deneg, v dolg davatj, jesli ubjot mozjno i dolgi dolzjniku spisatj, hren snim.
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В 2014г. силовики проявили бессилие и теперь обессиленно платят за это.
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Не поделили кому первому входить в Киев и Лондон.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМежду военными 1 АК "ДНР" произошла драка на межнациональной почве, есть раненые, - ГУР
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