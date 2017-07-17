 Между военными 1 АК "ДНР" произошла драка на межнациональной почве, есть раненые, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"16 июля с.г. между военнослужащими кавказской национальности и русскими 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК возникла драка, в результате которой несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а один военнослужащий доставлен в больницу с ножевым ранением", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в оккупированной части Донбасса выставлены патрули в местах продажи алкогольных напитков для предотвращения пьянства среди террористов.
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Лицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР(14)
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- Из ДэЭнЭр.
- Ух ты! А ну скажи что-то на дээнерском!
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Побратимы заявили, что герой был сражен осколком вражеской мины, но пресс-служба штаба АТО отметила, что в тот день и в том районе обстрелов никаких не было. Недруги пишут в фейсбуке, что он в нетрезвом виде напоролся на шампур.
Как бы то ни было, но это уже четвертый депутат Верховной Рады, раненый в ж*пу на Донбассе. В предудущие годы пострадал афедрон у Парасюка, Семенченко и Яроша.
Позабавил один из комментариев:
«Да они что, на передовой раком стоят? Ж*пой к Донецку?»
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жду с нетерпением, когда им будет не до нас.
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А то шо-та макроны на прошлой неделе разгавкались не по делу.
И как всегда, от Украины нет ни одной дипломатичной ноты с разъяснениями для Макрона... потому шо украинцы опять чем-то заняты, их вопросы физического выживания не волнуют:
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post.html.
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У неділю, 16 липня, розташоване в сирійському Дамаску російське посольство обстріляли.
Як повідомляють місцеві видання, на території посольства розірвалися два снаряди, один з них потрапив в комплекс будівель дипломатичного представництва, ще один розірвався біля будівлі самого посольства.
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В Крыму массово отбирают квартиры у бывших украинских силовиков
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