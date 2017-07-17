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Все про:рейтинг (1088) США (12975) Трамп (1248)

 Трамп о рекордном падении своего рейтинга: "Результат почти в 40% не так уж и плох для нынешней ситуации"

трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение доверия к нему, которое выявил совместный опрос The ABC News и The Washington Post.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, согласно данным этого опроса, рейтинг президента США упал до рекордного за последние 70 лет.

"Опросы, которые проводили Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании. Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой для нынешней ситуации!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.



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По данным опроса The ABC News и TheWashington Post, рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36% - таким низким он не был ни разу за последние 70 лет, говорится в сообщении издания.

При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что против него "категорически". Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением. По данным Gallup, в первый день после инаугурации президентство Трампа одобряли примерно 45% респондентов, столько же - высказывались против
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во повылазило пистоты кацапской на ветке!!!! но палятся эти питоры моментально.сразу начинают гадить в сторону Украины.цапы пуесосы.что ж вы своего говнофлага трехцветного так стремаетесь??? пишите скоты под ненавистным вам УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ.вы даже здесь выглядите убогими обоссанцами,стыдящимися своей родины(свинарника)
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рузькэ радуйся. теперь вас трамп от безнадеги и подозрений в связях с мордвой посадит вас на новую бутыльку, с отбитым горлышком.
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чого до речі ніколи б не зробила клінтоніха, прикормлена хуйлом, і не зробить ні мерхельша, ні макрон.
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Трамп о рекордном падении своего рейтинга: "Результат почти в 40% не так уж и плох для нынешней ситуации" - Цензор.НЕТ 5310
та які руські - ви пройдіться по пресі і още... да на разунок раскі - ви ніколи не думали шо амереканці думають через іншу призму ніж ви... а по суті... картинко усьо говорить...

я от вас не розумію у вас шо світ зійшовся кліном на сша і расеї?
а якшо там і там довбойоби - то шо тоді?
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Нормальный рейтинг для президента демократической страны!
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если рейтинг твоего президента ниже 86%-значит ты фашист
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп о рекордном падении своего рейтинга: "Результат почти в 40% не так уж и плох для нынешней ситуации"
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