 Трамп о рекордном падении своего рейтинга: "Результат почти в 40% не так уж и плох для нынешней ситуации"

"Опросы, которые проводили Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании. Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой для нынешней ситуации!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.
The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 липня 2017 р.
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По данным опроса The ABC News и TheWashington Post, рейтинг доверия президенту США упал до рекордной отметки 36% - таким низким он не был ни разу за последние 70 лет, говорится в сообщении издания.
При этом свое неодобрение американскому лидеру выразили 58% респондентов, а 48% заявили, что против него "категорически". Согласно опросу, ухудшение отношение к Трампу связано с ухудшением положения США на международной арене, об этом заявили чуть меньше половины опрошенных. Чуть больше сказали, что не согласны с этим утверждением. По данным Gallup, в первый день после инаугурации президентство Трампа одобряли примерно 45% респондентов, столько же - высказывались против
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та які руські - ви пройдіться по пресі і още... да на разунок раскі - ви ніколи не думали шо амереканці думають через іншу призму ніж ви... а по суті... картинко усьо говорить...
я от вас не розумію у вас шо світ зійшовся кліном на сша і расеї?
а якшо там і там довбойоби - то шо тоді?
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