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 В связи с проблемами в работе единой электронной базы абитуриентам разрешили подавать в вузы документы в бумажном виде

вуз

В связи с наличием некоторых проблем в работе единой электронной базы абитуриентам, которые не могут зарегистрировать электронный кабинет, предоставили возможность подавать документы в бумажном виде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Osvita.ua.

"В связи с введением нового программного обеспечения с усиленными требованиями к идентификации поступающих, имеют место отдельные случаи отказа в регистрации электронных кабинетов, связанные с другими различиями в регистрационных данных. В таком случае с 15 июля 2017 года абитуриент может подать заявление и документы в бумажной форме, если в присутствии представителя приемной комиссии высшего учебного заведения будет проверена невозможность создания электронного кабинета абитуриента ", - отмечается в сообщении.

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Заявления в бумажной форме могут подавать абитуриенты для получения образовательной степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения в следующих случаях:

- абитуриенты, которые имеют специальные условия для участия в конкурсном отборе при поступлении для получения высшего образования на основе полного общего среднего образования, предусмотренные пунктом 3 раздела III Условий (Условия приема на обучение в высшие учебные заведения в 2017 году, утвержденные приказом Министерства образования и науки Украины от 13 октября 2016 № 1236, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23 ноября 2016 г. под № 1515/29645 (с изменениями). - Ред.), или право на зачисление по квотам-1, квотам-2, предусмотренное пунктом 5 раздела IV Условий (то есть, имеющих право на поступление по собеседованию, экзаменами (экзаменами и внешним независимым оцениванием) и квотами-1, квотами-2)

- абитуриенты, которые имеют разногласия в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле или гражданстве поступающего в аттестате о полном общем среднем образовании и в сертификате внешнего независимого оценивания, в т.ч. абитуриенты, которые имеют бумажные аттестаты старого образца (дипломы квалифицированного рабочего или младшего специалиста с записями о получении среднего образования), которые не вносились в централизованные базы данных.

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Заявления в бумажной форме подаются поступающими лично в приемную комиссию высшего учебного заведения.







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на редкость рукожопное программное обеспечение! Сделали спецом чтобы создать полную неразбериху с поступлением. Сейчас начнется, кто в бумажном, кто в электронном виде тянуть доки. Во простор для выкачки денег!!
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Наскальные надписи можна использовать?....ну хотябы на заборе?
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По ходу, мы с 90-х к этому и идём. Или, правильней, с 1654-го.
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Вот идея хорошая с ЗНО и электронным кабинетом, но как всегда у нас есть "но" с воплощением. Остается надеяться, что когда-то наладится
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когда каждому ректору бюджетного ВУЗа будут каждый год торжественно отрубать обе руки по локоть.
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Во люди ВУЗные заработают и августе смогут отдохнуть нормально. Жаль что нет налога на взятку.
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Та есть, теми, хто не заплатил такой налог, занимается НАБУ.
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Тю, а че так? А я думал что в связи с нестабильной работой начато досудебное расследование за ст.367 - служебное недбальство, или втручання в работу комп.систем?
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"...вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог.
Нету. Нет!
А трамвай собираются пускать! ..."
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Ректора и раньше мутили, а програмное обеспечение кривое не специально, его таким сделали украинские программисты. Ну, вспомните, хотябы один пример добротного ПО в Украине. Его делали как всегда за откаты, левые дядьки нанявшие дешёвых студентов недоучек.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ связи с проблемами в работе единой электронной базы абитуриентам разрешили подавать в вузы документы в бумажном виде
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