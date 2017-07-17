 В связи с проблемами в работе единой электронной базы абитуриентам разрешили подавать в вузы документы в бумажном виде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Osvita.ua.
"В связи с введением нового программного обеспечения с усиленными требованиями к идентификации поступающих, имеют место отдельные случаи отказа в регистрации электронных кабинетов, связанные с другими различиями в регистрационных данных. В таком случае с 15 июля 2017 года абитуриент может подать заявление и документы в бумажной форме, если в присутствии представителя приемной комиссии высшего учебного заведения будет проверена невозможность создания электронного кабинета абитуриента ", - отмечается в сообщении.
Заявления в бумажной форме могут подавать абитуриенты для получения образовательной степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения в следующих случаях:
- абитуриенты, которые имеют специальные условия для участия в конкурсном отборе при поступлении для получения высшего образования на основе полного общего среднего образования, предусмотренные пунктом 3 раздела III Условий (Условия приема на обучение в высшие учебные заведения в 2017 году, утвержденные приказом Министерства образования и науки Украины от 13 октября 2016 № 1236, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23 ноября 2016 г. под № 1515/29645 (с изменениями). - Ред.), или право на зачисление по квотам-1, квотам-2, предусмотренное пунктом 5 раздела IV Условий (то есть, имеющих право на поступление по собеседованию, экзаменами (экзаменами и внешним независимым оцениванием) и квотами-1, квотами-2)
- абитуриенты, которые имеют разногласия в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле или гражданстве поступающего в аттестате о полном общем среднем образовании и в сертификате внешнего независимого оценивания, в т.ч. абитуриенты, которые имеют бумажные аттестаты старого образца (дипломы квалифицированного рабочего или младшего специалиста с записями о получении среднего образования), которые не вносились в централизованные базы данных.
Заявления в бумажной форме подаются поступающими лично в приемную комиссию высшего учебного заведения.
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Нету. Нет!
А трамвай собираются пускать! ..."
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