 Боевики обстреляли Золотое, повреждены 9 домов, - ОВГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА, опубликованном в Facebook.
Так, в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района открывался огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"По позициям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы. В направлении пгт Станица Луганская боевики вели обстрел из противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Кроме того, в результате обстрелов 16 июля повреждены окна, стены, двери и кровельные кровли девяти жилых домов в городе Золотое Попаснянского района.
За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь, один военный ВСУ ранен.
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тільки в Україні не так,в Україні "влада" домовляється та має бізнесові справи з терористами окупантами.......
знаєте чому ?
тому що в Україні влада чужої національності, і дуже ворожої до Української нації.
ця "влада" рідна по крові та національносьті владі кремля та того хто сохне в мавзолеї КРАПКА
питання є ?
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