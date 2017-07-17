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 Боевики обстреляли Золотое, повреждены 9 домов, - ОВГА

золотое

За прошедшие сутки объединенные российско-террористические бандформирования шесть раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА, опубликованном в Facebook.

Так, в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района открывался огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По позициям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы. В направлении пгт Станица Луганская боевики вели обстрел из противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток боевики уже трижды обстреляли позиции ВСУ: под огонь попали Красногоровка и Павлополь, - штаб

Кроме того, в результате обстрелов 16 июля повреждены окна, стены, двери и кровельные кровли девяти жилых домов в городе Золотое Попаснянского района.

За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь, один военный ВСУ ранен.






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Рознесуть Дамбас вщент асвабаждая рускаязичних від хунти.
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все що тільки увійшло до сірої зони -повинно знищуватись превентивним ударом! Україна має право зробити таку попереджувальну заяву і так діяти!
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фото с круглого стола "Россия в изменяющемся мире: вызовы, опасности, угрозы", состоявшегося в сентябре 2016-го под руководством начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Кураленко).
К уже полыхающим Афганистану, Ираку и Сирии добавятся новые фронты Третьей мировой - в Белоруссии, в Туркмении, на балтийском побережье Польши, на южных Балканах и во Франции.

Боевики обстреляли Золотое, повреждены 9 домов, - ОВГА - Цензор.НЕТ 8148
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у всьому Світі окупантів терористів ЗНИЩУЮТЬ,та звільняють свою територію.
тільки в Україні не так,в Україні "влада" домовляється та має бізнесові справи з терористами окупантами.......
знаєте чому ?
тому що в Україні влада чужої національності, і дуже ворожої до Української нації.
ця "влада" рідна по крові та національносьті владі кремля та того хто сохне в мавзолеї КРАПКА

питання є ?
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А на прошлой неделе очередной лягушатник говорил, что мы ещё не все вооружение отвели и вообще почему-то ещё не сдохли...
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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