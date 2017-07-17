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 Политика Украины
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Все про:ВР (22876) депутат (2988) Константиновский (26)

 "Все структуры на депутата практически не реагируют, потому что Рада дискредитирована", - нардеп Константиновский

константиновский

Сегодня все государственные структуры на народного депутата практически не реагируют, потому что Верховная Рада дискредитирована. Когда приходит депутатский запрос, то чиновники отвечают отписками.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал внефракционный народный депутат Вячеслав Константиновский, который недавно заявил о добровольной сдаче мандата.

Отвечая на причины своего решения, нардеп сказал: "Я понял, что просто не могу там (в парламенте.- Ред.) находиться. Причин много. Есть второстепенные, с которыми я мог бы смириться. Но основное - отсутствие доверия к парламенту и депутатам. Я пришел из бизнеса. Работал на себя. А избиратели меня фактически наняли. Если меня нанимают, но потом мне не верят, то тут должен появиться кто-то другой. Я не работаю, когда мне не доверяют. Для меня важно самоуважение. А так я буду понимать, что не завишу от мандата или иммунитета. Все считают, что это какая-то панацея. Для меня это было очень унизительно. Потому что я в парламенте не зарабатывал деньги и не ощутил, что такое иммунитет".

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Он подчеркнул, что сегодня существует заслуженное недоверие к власти, в частности, к депутатам.

"Их сейчас сделали ответственными за все, что на самом деле не является правильным. Из-за этого все структуры на депутата практически не реагируют, потому что Верховная Рада дискредитирована. Мне рассказывали, что раньше, когда, к примеру, приходил депутатский запрос, чиновники реагировали. Сегодня идут только отписки.

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Эта кампания по дискредитации парламента (правда, частично заслуженная) достигла таких масштабов, что депутату очень тяжело что-то хорошее сделать даже при большом желании. Особенно если он один. Конечно, когда есть фракция или группа, проще. Я был один после того, как вышел из "Народного фронта". Причем покинул саму ресурсную фракцию: премьер-министр, министры. Потом так и не нашел себе место в какой-то команде", - рассказал Константиновский.

Полный текст интервью с народным депутатом читайте ЗДЕСЬ.

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- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров и распределяет жизненные блага в плановом порядке.(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все структуры на депутата практически не реагируют, потому что Рада дискредитирована", - нардеп Константиновский
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