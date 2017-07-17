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 Политика Украины
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 Суд на этой неделе будет избирать меру пресечения Розенблату и Полякову

розенблат

Соломенский суд на этой неделе будет избирать меру пресечения народным депутатам Бориславу Розенблату (БПП) и Максиму Полякову ("Народный Фронт").

Такую информацию Цензор.НЕТ предоставили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Дата и время пока не известны. Судья Соломенского суда, который рассмотрит ходатайства САП пока не определен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал вещественные доказательства по делу Розенблата и Полякова

Известно, что суд не сможет взять под стражу Розенблата и Полякова, так как Верховная Рада не разрешила их арест. Суд может назначить им меру пресечения в виде залога, личного обязательства или личного поручительства.

Напомним, что 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата при получении $200 тысяч. Известно, что охранник позже согласился сотрудничать со следствием.

14 июля Соломенский суд Киева по ходатайству детектива НАБУ наложил арест на вещи подозреваемых по делу Розенблата и Полякова.



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чомусь діАвол за гроші відбирає у таких людське лице...
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Изнасилована уборщица Одесского оперного театра. Подозреваемый задержан, идёт суд. Вызывают потерпевшую и спрашивают:
- Циля Соломоновна, почему же вы не убежали?
- А куда бежать? Впереди он, а сзади помыто...
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Ага. Потом ещё признает видеофиксацию взятки вмешательством в личную жизнь.
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як намене, то привентивний розтріл був би найнадійнішим варіантом
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украинская система правосудия "три З": залог, затишье, забытье.
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не будет меры пресечения. запомните этот твитт, а я пойду пока читать анаконду в витрине
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