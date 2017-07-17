 Суд на этой неделе будет избирать меру пресечения Розенблату и Полякову

Такую информацию Цензор.НЕТ предоставили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Дата и время пока не известны. Судья Соломенского суда, который рассмотрит ходатайства САП пока не определен.
Известно, что суд не сможет взять под стражу Розенблата и Полякова, так как Верховная Рада не разрешила их арест. Суд может назначить им меру пресечения в виде залога, личного обязательства или личного поручительства.
Напомним, что 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата при получении $200 тысяч. Известно, что охранник позже согласился сотрудничать со следствием.
14 июля Соломенский суд Киева по ходатайству детектива НАБУ наложил арест на вещи подозреваемых по делу Розенблата и Полякова.
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- Циля Соломоновна, почему же вы не убежали?
- А куда бежать? Впереди он, а сзади помыто...
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