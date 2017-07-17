 Стая птиц врезалась в российский самолет в аэропорту оккупированного Симферополя

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Инцидент на рейсе Кемерово-Симферополь произошел накануне вечером. У самолета, который затем должен был лететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель, его пришлось ремонтировать, отметили в пресс-службе.
В результате рейс из Симферополя в Екатеринбург был задержан. Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", время задержки составило 12 часов.
"Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута", - сказал представитель "Уральских авиалиний".
По его словам, авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.
По данным онлайн-табло "Кольцово", в настоящее время задерживается один рейс "Уральских авиалиний" на вылет и три на прилет.
После оккупации полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
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серый дождь не мороси
наступила у бабуси
ностальгия по Руси...
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)))
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ничого,недолго цій камбалі скнить залишилось...
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Кари єгипетські у третьому тисячолітті перетворилися на кари кримські)))
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не гирине синицы, кацапский самолет атаковать не будут.
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Нечего летать там...
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"Хорошие новости",- сказала саранча и другие вредители.
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а жаль,вашего юмора не хватает.
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Молдова требует выведения российских войск со своей территории. Кремль называет это призывом к войне. Все, что надо знать о добром соседе.
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Помните эту мерзость?
Ее муж сегодня арестован за махинации и шпионаж в пользу США.
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Вот же кляты москали
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Бог не тимошка, видит немножко - Карму никто не отменял, пидоРасцы, еще умоетесь кровью....))
аэропорт им...)
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уж если врезаться, то в воздухе...(
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кадила крутяться - біткони мутяться
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Ну так подвергайте, ленивцы, птицы за вас все не сделают!
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