EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  3597  81
Материалы по теме:
Все про:Крым (20141) курьез (4944) оккупация (7122) самолет (2197) Симферополь (677)

 Стая птиц врезалась в российский самолет в аэропорту оккупированного Симферополя

Стая птиц врезалась в самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии" в тот момент, когда он приземлился в аэропорту Симферополя и уже катился по полосе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Инцидент на рейсе Кемерово-Симферополь произошел накануне вечером. У самолета, который затем должен был лететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель, его пришлось ремонтировать, отметили в пресс-службе.

В результате рейс из Симферополя в Екатеринбург был задержан. Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", время задержки составило 12 часов.

Читайте также: РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17, - Forbes

"Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута", - сказал представитель "Уральских авиалиний".

По его словам, авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.

По данным онлайн-табло "Кольцово", в настоящее время задерживается один рейс "Уральских авиалиний" на вылет и три на прилет.

После оккупации полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не летите в небе гуси,
серый дождь не мороси
наступила у бабуси
ностальгия по Руси...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бандеровские птички - ДРГ. Не пускают захватчиков в УКРАИНСКИЙ Симферополь! )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может и завербованные снегири - камикадзе.
)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


ничого,недолго цій камбалі скнить залишилось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Долги давно проданы российским коллекторам , фуйло очередной раз показал что он поц и не владеет инфой .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Командиру стаи укр. ДРГ присвоено внеочередное звание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саранча на полях, птахи в літак влетіли, посуха...

Кари єгипетські у третьому тисячолітті перетворилися на кари кримські)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неоткуда снегирям взяться в нашем Крыму. И вообще - снегири не гирине синицы, кацапский самолет атаковать не будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может, это самолёт в них врезался? Или птицы были из группы "Синий кит"?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все! Сегодня Киселев сообщит о новом украинском оружии. Завтра будут в Крыму уничтожать птиц.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Завтра будут в Крыму уничтожать птиц
--
"Хорошие новости",- сказала саранча и другие вредители.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сколько гусеницами и катками не дави - всех не передавите - решили гуси))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в последнее время вы здесь гость нечастый
а жаль,вашего юмора не хватает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Стая птиц врезалась....."Пишите правильно:"Птицы атаковали самолёт".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Thomas Kalmich‏ @VonzalesDelGado 22 ч.22 часа назад
Молдова требует выведения российских войск со своей территории. Кремль называет это призывом к войне. Все, что надо знать о добром соседе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
после саранчи всё больше хороших новостей про крысчан Стая птиц врезалась в российский самолет в аэропорту оккупированного Симферополя - Цензор.НЕТ 2303
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Cкоро морские животные выползут на остров Крым,чтобы ватой попитаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стая петухов из говна врезалась в самолет,который вез говнюков из говностана.Власти говностана подтвердили,что дело-говно,передала компания говноньюз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
אריה ליב קרסנופולסקי‏ @volontert71 12 ч.12 часов назад
Помните эту мерзость?
Ее муж сегодня арестован за махинации и шпионаж в пользу США.

Стая птиц врезалась в российский самолет в аэропорту оккупированного Симферополя - Цензор.НЕТ 8075
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы она о мозгах своих заботилась,чем об "искандерах"вымени.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Весной 2018 года откроют новый аэропорт Симферополя.
Вот же кляты москали
 показать весь комментарий
Ответить
 
кляти москали расх...уярили новейшие аэропорты в донецке и луганске, а теперь хотят свой...
Бог не тимошка, видит немножко - Карму никто не отменял, пидоРасцы, еще умоетесь кровью....))
аэропорт им...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И куда крысяне будут летать с этого аэропорта? В Магадан?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"куда угодно" теперь для крымчан ограничивается лишь территорией россии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так неинтересно , чего там делать , на нищету смотреть ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да так как вы мост строите думаю вы этот аэропорт и в 2150 году не откроете...клоуны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мост уже асфальтируют. В августе планируют центральный пролёт поставить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
коммунизм тоже по графику пятилетками строили...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ускоряйтесь , мост всех власовцев не выдержит при побеге .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жаль птиц, пидоРаские ублюдки....
уж если врезаться, то в воздухе...(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да шош такое, то бараны на скотовозах топят гордость рашинского флота. То птицы самолёты атакуют. Видать Бог шельму метит. Он пуйло какими огородами на саммит летел. Видать что то чувствовал па*д*ла пляшивая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю они в строящемся здании аэропорта отсиживались в выходные, а потом их шуганули и вот результат.
Стая птиц врезалась в российский самолет в аэропорту оккупированного Симферополя - Цензор.НЕТ 7359
 показать весь комментарий
Ответить
 
даже птицам нет жизни из за этих варваров ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уральские авиалинии чуть не привезли в Крым уральские пельмени!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...могут быть подвергнуты..."
Ну так подвергайте, ленивцы, птицы за вас все не сделают!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтая птиц врезалась в российский самолет в аэропорту оккупированного Симферополя
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти