 С начала текущих суток боевики уже трижды обстреляли позиции ВСУ: под огонь попали Красногоровка и Павлополь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель пресс-центр штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".
"Если говорить с начала этого периода, то мы уже в настоящее время зафиксировали три обстрела наших позиций. Все три обстрела были осуществены на мариупольском направлении. Это Красногоровка и дважды - Павлополь. По Красногоровке около полуночи боевики вели огонь из 82-мм минометов. Было выпущено 8 мин", - сказал он.
За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь, один военный ВСУ ранен.
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