 Порошенко почтил память жертв рейса МН17: "Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.
"Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, которая невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и теперь.
Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России.
Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями - доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления.
Именно поэтому, не колеблясь ни секунды, в первые дни после трагедии мной было принято решение о передаче расследования Нидерландам. Так же не колеблясь, согласно предоставленным мной полномочиям, несколько дней назад мы подписали Соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении.
Это наш общий ответ на геополитические амбиции тех, кто пытается сорвать установление истины на самом высоком международном уровне.
Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь.
Это наш общий долг перед памятью тех, чье биение сердец ровно три года назад оборвала российская ракета".
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась. Источник: /n448052
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