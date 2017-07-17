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 Порошенко почтил память жертв рейса МН17: "Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия"

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко почтил память 298 невинных жертв рейса МН17, сбитого из российского ЗРК "БУК" 17 июля 2014 года над Донбассом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, которая невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и теперь.

Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Нидерландах откроют "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17

Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями - доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления.
Именно поэтому, не колеблясь ни секунды, в первые дни после трагедии мной было принято решение о передаче расследования Нидерландам. Так же не колеблясь, согласно предоставленным мной полномочиям, несколько дней назад мы подписали Соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении.

Это наш общий ответ на геополитические амбиции тех, кто пытается сорвать установление истины на самом высоком международном уровне.

Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь.

Это наш общий долг перед памятью тех, чье биение сердец ровно три года назад оборвала российская ракета".

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась. Источник: /n448052


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Кацапские свиньи уже даже почти не отбрыкиваются. Тупо долбонят "хахлы сбили"
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Очень странное высказывание ,что значит могло бы и не произойти - его бы совершенно точно не произошло а тат петя вроде как в этом сомневается ....
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ТАК А КППВВ С АГРЕСОРОМ .КАКОЙ СМЫСЛ ОБЛАГОУСТРАИВАТЬ?. ЧТО С КРЫМОМ. ЧТО С БАМБАЦЕМ.. ? какоето вывернутое сознание у нас .. ВОТ К ПРИМЕРУ ГРИГОРИШИН. -ГЕРОЙ ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ИТД. А ЛЮДИ ГРИГОРИШИНА -ПРЕДАТЕЛИ. И СВОЛОЧИ. ТОЖ Е С МЕДВЕДЧУКОМ.. ОН И ЗАСЕДАЕТ И ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ. А ВОТ "ЛЮДИ МЕДВЕДЧУКА "- СЯКИЕ ТАКИЕ. если руские агресоры. то чего мы с ними кпвв облагоустраиваем?. пуст ходят . как свини. -так нет же получше чем чем с Польшей строим домики и туалетики.
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Для совершения провокации, Россия сбила бы МН-17 украинским буком или американским оружием, однозначно
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А это провокация? Скорее, обычное кацапское раздолбайство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко почтил память жертв рейса МН17: "Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия"
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