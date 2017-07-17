 Сегодня в Нидерландах откроют "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" - всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присоединятся на этом мероприятии к другим официальным лицам в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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