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 Сегодня в Нидерландах откроют "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17

мн17

Более две тысячи родственников жертв катастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом соберутся в Нидерландах 17 июля, в третью годовщину трагедии. Участники церемонии откроют мемориал, посвященный их близким.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" - всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присоединятся на этом мероприятии к другим официальным лицам в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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Наказание виновных будет лучшей и справедливой данью памяти жертвам этой трагедии...
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Я бы на их месте вспомнил о Калоеве. Где живёт Гиркин - узнать не сложно.
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сидите тихо в своих нидерландах, а не то будет эскалация и ухудшение отношений с раиськой, пострадает бизнес.
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Планокуры, сука, готовы поверить, что это вина Украины...
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