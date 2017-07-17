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 Россия не пустила мэра японского города на Курильские острова из-за санкций против РФ, - The Japan Times

острова курильские

Россия отказала в доступе на южные Курильские острова мэру японского города Немуро Сюнсуке Хасегава.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телекана "112 Украина", об этом сообщает The Japan Times.

Причиной отказа стало то, что Япония ввела санкции против РФ из-за агрессии на территории Украины, информирует агентство со ссылкой на источники.

"Сначала Хасегава планировал принять участие в работе делегации, но был уведомлен МИД за день до вылета, что он не сможет участвовать. По словам Хасегава, министерство не раскрыло причины, по которым делегация была исключена", - передает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия опасается появления войск США на Курилах в случае возвращения островов Японии, - Путин

Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Власти Японии считают, что эти острова являются их территорией в связи с заключенным в 1855 г. Трактатом о торговле и границах. В РФ считают, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония направила России протесты в связи с планами Минобороны РФ разместить дивизию на Курилах

Ранее правительство Японии направило в МИД Российской Федерации ноту протеста в связи с решением Москвы дать название пяти необитаемым островам Курильской гряды.

Также Япония заявила Российской Федерации протест в связи с размещением ракетных комплексов на южных Курилах.
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Да ничего страшного. Скоро нарассеян не будут никуда пускать не только с биометрическим паспортом, но и с ветеринарным паспортом. Только в сопровождении работников зоопарка.
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Да куда пускать таких в России? Он же, лох, против агрессии России в Украине выступает да еще недоволен размещением ракетных комплексов на южных Курилах.
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Японского мэра не пустили в Шикотан. Он, наверно, второй день плачет. Лучше бы его не пустили в Монте-Карло.
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Це не новина, новина була би якби росія його впустила.
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Так то за мирские дела. "За взятие Крыма", например или "Заслуженный работник ФСБ".
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дык.... по старой традиции много (если не все) попы московского сатаната были гэбистами. гэбня любит побрякушки но повод их одеть имеет редко... такие вот у них страдания тонкой гэбнявой души...
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в шею русских попов из Украины.Дело за желанием паствы.Есть уже закон,по которому паства может сама избрать себе патриархат..Вопросы к прихожанам-насколько им дорог тот поп или односельчанин,защищавший Украину.
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Насчёт "попов- гебистов". Рекомендую прочитать книгу "Нечуя-Левицкого, "Старосвітські батюшки і матушки" (не знаю, есть ли она в переводе на "общепонятный"). Там конкретно описывается, как в Украине, ещё в начале 19 века, народ сопротивлялся навязыванию российской "административно-религиозной системы". Да и написана книга интересно, с "юмором".
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Ничего, скоро этот Шикотан опять будет японским, и никуда Московщина не денется.
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Нічого страшного. Пройде трохи часу і буде «Куріли наш- сакральна самурайська земля»
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Потом будут многие просить продолжения банкета. Будет "Сибиря наса", "Кенигсберг исконно дас ист фатерлянд", "Кубань - це Україна" и т.д.
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это называется "пойду и отморожу уши ,на зло маме".валится потихоньку говностан.а это реакция на собственное безсилие.
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Фигня.Эти острова и Сахалин вскоре снова вернутся Японии.Просто японский чиновник видимо хотел посмотреть-насколько русские загадили территорию и сколько придётся вложить денег)
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Япошкам уже Сахалин надо осматривать. И Камчатку.
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на Курилах населения что-то около 20-ти тысяч. не могу понять, почему японцы не объявят, что примут острова в свой состав с населением? там такие условия жизни, что им на веслах эти острова пригонят прямо к Токио.
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там гребцов на острова не пускают. Только надсмотрщики, конвоиры, и малая часть спившихся дебилов...
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Да об этом уже подумывают крымчане... Только мнения разделились одни хотят грести в Турцию, а другие - в Украину...
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А че он там забыл, этот мэр, на оккупированной территории?
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Каким образом во время туристического визита он что-то вернет? Наоборот денег им оставит за экскурсию, отель и ресторан.
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А могли б віджати якби придавили всім світом коли на рассіі в 92 голод намічався,знайомі м'ясо і фуражне сухе молоко на маскву возили,здря без крисячого яду
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ждут,что оттдуда, в срок менті, вілупяться?)
- Мальчик. А что ты лепишь?
- Милиционера леплю.
- А из чего?
- Из глины, песка и говна.
Обиделся мент. Ушел. На следующий день опять идет и опять видит того же
пацаненка в песочнице, лепящего что-то. Не удержался, спрашивает:
-Что ты сегодня лепишь?
- Пожарного!
- А из чего?
- Из глины и из песка!
- А почему говна не добавляешь.
- Нельзя дяденька. Если говна добавить, мент получается!


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Старо... Имеется более свежий вариант: "Идут Путин и Медведев по улице. Смотрит, сидит маленький мальчик и что-то лепит.
- Чё делаешь, пацан?
- МедведЯ из говна леплю...
Путина "заело", спрашивает:
- А почему медведЯ, а не Путина?
- А на Путина говна маловато и оно не такое вонючее...
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Японские имена на -сукэ (помощник) лучше делать именами на -скэ (или -ске). Как это сделано в имени классика Акутагава Рюноскэ. Тем более, что в оригинальном произношении "у" сильно редуцировано и его почти не слышно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не пустила мэра японского города на Курильские острова из-за санкций против РФ, - The Japan Times
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