 Россия не пустила мэра японского города на Курильские острова из-за санкций против РФ, - The Japan Times

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телекана "112 Украина", об этом сообщает The Japan Times.
Причиной отказа стало то, что Япония ввела санкции против РФ из-за агрессии на территории Украины, информирует агентство со ссылкой на источники.
"Сначала Хасегава планировал принять участие в работе делегации, но был уведомлен МИД за день до вылета, что он не сможет участвовать. По словам Хасегава, министерство не раскрыло причины, по которым делегация была исключена", - передает издание.
Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Власти Японии считают, что эти острова являются их территорией в связи с заключенным в 1855 г. Трактатом о торговле и границах. В РФ считают, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
Ранее правительство Японии направило в МИД Российской Федерации ноту протеста в связи с решением Москвы дать название пяти необитаемым островам Курильской гряды.
Также Япония заявила Российской Федерации протест в связи с размещением ракетных комплексов на южных Курилах.
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прошу уваги на його іконостас..)
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бомжом он стал уже после происшествия,,
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- Мальчик. А что ты лепишь?
- Милиционера леплю.
- А из чего?
- Из глины, песка и говна.
Обиделся мент. Ушел. На следующий день опять идет и опять видит того же
пацаненка в песочнице, лепящего что-то. Не удержался, спрашивает:
-Что ты сегодня лепишь?
- Пожарного!
- А из чего?
- Из глины и из песка!
- А почему говна не добавляешь.
- Нельзя дяденька. Если говна добавить, мент получается!
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- Чё делаешь, пацан?
- МедведЯ из говна леплю...
Путина "заело", спрашивает:
- А почему медведЯ, а не Путина?
- А на Путина говна маловато и оно не такое вонючее...
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